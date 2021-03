Baros Maldives:“It’s a man’s world“

Das Insel-Refugium Baros Maldives hat mehr zu bieten, als perfekte Strände zum Sonnenbaden und romantische Abendessen bei Kerzenschein.

Das Stigma von „Langeweile im Paradies“ wird von einer Vielzahl an Aktivitäten überholt, die selbst der abenteuerlustigste Ehemann oder energiegeladenste Freund als lohnend empfinden wird. Für viele Frauen stehen die Malediven ganz oben auf der Reisewunschliste. Während sich viele Männer fragen, ob ein längerer Urlaub auf einer kleinen Insel nicht zu langweilig sein könnte. Darauf hat Baros Maldives einige Antworten.

Antwort 1: Wassersport

Da Kinder auf Baros Maldives erst ab neun Jahren willkommen sind, gibt es viele Aktivitäten, die auf kinderfreien Spaß und Action ausgelegt sind. Am entspanntesten ist es, mit einem Stand-Up-Paddle-Board oder einem Kajak, um die Insel zu paddeln. Wer den Nervenkitzel der Geschwindigkeit sucht, findet sein Abenteuer beim Wasserski. Andere Wassersportmöglichkeiten wie Wakeboarden, Windsurfen und Katamaran-Segeln sind ebenfalls verfügbar.

Antwort 2: Fischen

Wenn Männer die Malediven besuchen, ist Angeln oft auf der Wunsch-Aktivitäts-Liste. Das Hochseefischen auf einem speziell darauf ausgelegten Boot ist dabei ein besonderes Erlebnis. Schnelle Fische wie der Segelfisch, Thunfisch, Marlin und Wahoo eignen sich besonders dazu. Die Herren der Schöpfung können ihre Stärke beweisen und vielleicht den Fang ihres Lebens machen.

Wer möchte, kann seine Beute anschließend mit dem Küchenteam der Insel zubereiten. Dort lernen interessierte Gäste, wie der Fang mariniert und gegrillt wird, um ein unvergessliches und authentisches Ocean to Table-Speiseerlebnis zu schaffen.

Antwort 3: Tauchen

Baros offeriert viele Möglichkeiten, die besondere Unterwasserwelt der Malediven zu erkunden. Dank des Teams von „Divers Baros Maldives“, das dafür sorgt, dass es selbst den ambitioniertesten Tauchfreunden nicht an neuen Tauchplätzen und dem ein oder anderen Unterwassergeheimnis mangelt. Wer schon immer ein Tauchzertifikat erringen wollte, kann auf Baros Maldives diesen Traum angehen. Für diejenigen, die schon alles gesehen haben, bietet das Team einen Fluo-Nachttauchgang an. In der Nacht wartet noch einmal eine neue Unterwasserwelt auf ihre Bewunderer.

Antwort 4: Training für die Geschmacksknospen

Eine schöne Auswahl an kubanischen Zigarren wie der Cohiba Mini Cigarillos, Cohiba Siglo Nr. 2, Montecristo Nr. 3, Montecristo Nr. 4, Romeo und Julietta Churchill etc. sind in der Sails Bar, der Lagune unter Palmen, zu finden. Wer Zigarren nichts abgewinnen kann, hat die Möglichkeit im Rahmen einer privaten einstündigen Koch-Meisterklasse zu experimentieren und gemeinsam mit dem Team klassische maledivische Gerichte zu kreieren.

Die oberste Etage des „The Lighthouse Restaurants“ beheimatet die 360° Lighthouse Lounge. Nirgendwo sind die feurigen Farben des Sonnenuntergangs schöner zu beobachten, während der Abend vom sanften Rhythmus der Live-Jazz-Band begrüßt wird. Mit den besten Weinen, Cocktails und Canapés ist es der perfekte Ort, um den Tag im Paradies ausklingen zu lassen.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

