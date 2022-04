www.delizio.ch – Bester Kaffeegenuss mit Delizio

www.delizio.ch – Wunderbare Kaffeemomente sind bereits vorprogrammiert.

Kaffeekapselmaschine für leckeren Kaffee aus der Schweiz gesucht? Delizio ist eine Marke der Delica AG und steht für echten Genuss aus der Schweiz. Ob daheim oder im Büro – die stilvollen Kaffee-Kapselmaschinen von Delizio sorgen für ein unvergessliches Kaffeeerlebnis. Vollendeter Genuss für jeden Tag gesucht? Die hochinnovativen Delizio Kaffeekapselsysteme ermöglichen jederzeit ein fantastisches Kaffeevergnügen.Hochwertig verarbeitet und vollkommen hygienisch – so sind die trendigen Kaffeekapselsysteme von Delizio, die mit dazupassenden Delizio Kaffeekapseln bestückt werden können. By the way Delizio Kaffeekapseln bestehen jetzt neu aus 65% Baumharz. Weitere Infos zu den Delizio-Produkten finden sich ab sofort unter: www.delizio.ch

Delizio ist eine Marke der Delica AG. – Über Delica:

Die Delica AG wurde 2021 gegründet und ist ein Zusammenschluss aus den Unternehmen Chocolat Frey AG, Delica AG, Midor AG, Riseria SA und Total Capsule Solutions. Unter dem Namen Delica vereint sich höchste Genusskompetenz unter dem Dach der Migros-Industrie. An fünf Standorten in der Schweiz sowie zahlreichen Niederlassungen im Ausland beschäftigt Delica rund 2500 Mitarbeitende. Delica produziert hochwertige Genussprodukte in den Bereichen Schokolade, Snacks, Kochprodukte und Kaffee. Als ausgewiesene Spezialistin für bedürfnisorientierte Konzepte beliefert Delica Kunden in der Schweiz und auf der ganzen Welt mit Genuss-Spezialitäten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Delizio Kaffeemaschinen

Herr Delica AG

Hafenstrasse 120

4127 Birsfelden

Schweiz

fon ..: +410800 00 32 00

web ..: https://www.delizio.ch

email : info@delizio.ch

Delizio ist eine eingetragene Marke der Delica AG, Birsfelden.

Delica AG

Hafenstrasse 120

CH-4127 Birsfelden

Schweiz

Tel.: +41 (0)800 00 32 00

Mail: info@delizio.ch

Pressekontakt:

Delizio Kaffeemaschinen

Herr Delica AG

Hafenstrasse 120

4127 Birsfelden

fon ..: +410800 00 32 00

web ..: https://www.delizio.ch

email : info@delizio.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Abenteuer und Fun statt La-La-Langeweile: Das ,koole‘ Familienarrangemt im Kandima Maldives Ein toter Zahn ist eine tickende Zeitbombe – es besteht akuter Handlungsbedarf