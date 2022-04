Fördertechnik aus Bergkamen

Ganz gleich, ob es sich dabei, um Abroller oder Tragrollen handelt, bei Mundor Rollen finden interessierte Käufer eine große Auswahl an Tragrollen aus Stahl, Kunststoff und Aluminium.

Im Produktsortiment des Herstellers befinden sich zudem auch diverse Abroller, um den Anforderungen der verschiedenen Kunden gerecht zu werden.

Was sind Tragrollen?

Tragrollen werden beispielweise verwendet, um ein Förderband zu stützen. Zu den Rollen von Mundor Rollen gehören Aluminium-Tragrollen in diversen Größen und Längen. Diese Erzeugnisse mit den hochwertigen Lagern werden auf Kundenwunsch auch in individuellen Maßen angefertigt. Außerdem kann der Hersteller bei Bestellungen Expresslieferungen anbieten. Mundor Rollen „Made in Germany“ erhalten Käufer direkt vom Hersteller. Die Tragrollen von Mundor Rollen sind für eine reibungslose Rotation und eine geringe Geräuschentwicklung ausgelegt. Jedes Fabrikat wird strengsten Inspektionen und Tests unterzogen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Abroller von Mundor Rollen

Neben Kabelabrollern aus hochwertigem Aluminium mit kugelgelagerten Rollen, werden Kunden auch bei der Suche nach PVC-beschichteten Blechabrollern fündig. Diese Abroller mit den kugelgelagerten Rollen sind für Rollware (Coils) gedacht. Ihre Gummifüße verhindern ein Verrutschen. Auf Anfrage sind natürlich auch verschiedene Abmessungen möglich. Kunden des Herstellers erhalten selbstverständlich eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Diese robusten Kabelabroller „Made in Germany“ besitzen seitliche Führungslager und sie lassen sich je nach Auswahl in verschiedene Breiten verstellen. Sie ermöglichen ihren Nutzern ein einfachen Auf- und Abrollen der Kabeltrommeln.

Zu den Erzeugnissen der deutschen Firma gehören zudem Tapetenabroller mit Meterzähler, die an der Leiter nutzbar sind. Diese Abroller werden hochwertig und stabil ausgeführt und mit kugelgelagerten Rollen versehen. Außerdem befinden sich an ihrer Unterseite Gummifüße, die ein Verrutschen verhindern. Im breit gefächerten Produktsortiment des Herstellers Mundor Rollen finden interessierte Kunden obendrein: Tapeabroller, die ein faltenfreies und schnelles Aufziehen von Tapes ermöglichen sowie Teppichabroller für gerollte Bodenbeläge. Diese Produkte gibt es in diversen Größen und Ausführungen. Weitere Informationen des Anbieters finden Sie mit einem Klick auf den Link: https://mundor-metall.de.

Der deutsche Hersteller von moderner Fördertechnik hat seinen Standort in Springweg 1,59192 Bergkamen, Telefon: 02307-2418715. Über E-Mail erreichen Sie den Hersteller über: info@mundor-rollen.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahmet Vural & Sead Krezovic GbR

Herr Sead Krezovic

Springweg 1

59192 Bergkamen

Deutschland

fon ..: 02307 2418715

web ..: https://mundor-metall.de

email : info@mundor-rollen.de

