Zum Muttertag lässt das „koole“ Kandima Maldives die Mütter hochleben

„Das Kandima Maldives“, die „koole“ Lifestyle (Desti-)Nation im Dhaalu Atoll der Malediven, offeriert am Muttertag ein exklusives Muttertags-Arrangement.

Das Kandima Maldives, die „koole“ Lifestyle (Desti-)Nation im Dhaalu Atoll der Malediven, offeriert nicht nur am Muttertag selber einiges an Extras, sondern das 5 Sterne Luxus Resort bietet ein exklusives Muttertags-Arrangement, um alle Mütter zu feiern und mit dem ultimativen Urlaubs-, Spaß- und Wohlfühlerlebnis so richtig zu verwöhnen: #AnythingButOrdinary

Zu buchen ist das Arrangement unter „Oh-so Fun Family Break“ ab 585 Euro pro Nacht für 2 Erwachsene mit 2 Kindern unter 6 Jahre inkl. Halbpension, Strandpicknick & mehr.

Am Muttertag – 9. Mai 2022 – sind alle Mütter zu einem Kunstkurs im Kula Art Studio und zur „Mom’s Bliss“ Spa-Behandlung im esKape Spa für den richtigen Glow ein geladen und an den Bars werden Muttertags Cocktails oder Mocktails und Canapés kredenzt und später heißt es „Late Dance with Mom“….. Geschenke und Karten können die „kleinen“ Gäste im Kinderclub basteln.

Für das ultimative Muttertags-Familien Erlebnis steht ein Ausflug zu einer einsamen Insel auf dem Programm: Die „Castaway Island Experience“ für die Familie inkludiert den Bootstransfer, Picknickkorb und Champagner. Alternativ können sich die Gäste mit einem „Floating Breakfast“ im Pool der eigenen Villa ganz entspannt verwöhnen lassen.

Und wer Action sucht und noch den ein oder anderen Nervenkitzel möchte, der kommt beim Tauchkurs oder beim einem Parasailing ganz auf seine Kosten! Auch für die abenteuerlustigste Mutter ist also genau das Richtige mit dabei!

Mit Angebot der „Oh-so Fun Family Break“ kann der Spaß zum besten Muttertag „ever“ sofort beginnen oder als Geschenkgutschein zum Muttertag überreicht werden. Denn der Spaß hört in der innovativen Lifestyle (Desti-)Nation Kandima Malediven niemals auf!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Herr Seth Neeraj

Kaneero Villa 4thfloor

20212 Orchid Magu Male

Malediven

fon ..: +960 676-0077

web ..: https://kandima.com/

email : Neeraj.Seth@kandima.com

Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Pressekontakt:

ZiererCommunications

Frau Annette Zierer

Effnerstrasse 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-83

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Staffelpreise, als ein Pluspunkt für die Umwelt und für Kunden