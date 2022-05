Staffelpreise, als ein Pluspunkt für die Umwelt und für Kunden

Mehrere Filterpatronen erwerben und gegenüber dem Einzelpreis Geld sparen

Unternehmen stehen in der Verantwortung, umweltkonform zu handeln. Neben betriebliche Prozesse zu optimieren, beeinflusst ein zugeschnittenes Angebot das Kaufverhalten von Kunden. Unternehmer können es zu den Gunsten der Umwelt verändern. Der Trinkwasserladen Leipzig bietet jetzt in seinem Onlineshop vermehrt Filterpatronen zu Staffelpreisen an. Ein Rabatt beim Kauf höherer Stückzahlen wirkt attraktiv auf Kunden und hilft der Umwelt.

Ein Filtereinsatz für Wasseraufbereitungsanlagen muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Nutzer müssen für den Nachschub an Filtermedien daher meist zweimal im Jahr eine Bestellung tätigen. In Zeiten, wo viele Produkte im Preis ansteigen, wünschen sich Verbraucher ein faires Preis-Leistung-Verhältnis. Anstatt nur einen Ersatzfilter zu erwerben, ist es deutlich günstiger, mehrere Filter auf einmal zu bestellen. Bei sachgemäßer Lagerung sind die Filterkartuschen unbegrenzt haltbar. Da ein Wechsel mit der Zeit notwendig ist, wird somit nichts verschwendet. Im Gegenteil: Das Paketaufkommen und der Umfang der Logistik werden reduziert. Weniger Fahrten bedeutet einen geringeren CO?-Ausstoß.

Mit dieser einfachen Umstellung des Kaufverhaltens kann jeder einzelne etwas Gutes für die Umwelt tun. Umweltschonender zu sein, ist oft mit hohen Kosten verbunden. Mit dem Angebot des Trinkwasserladens Leipzig profitieren mehrere Akteure. Es besteht ein Einsparpotenzial für den Kunden und der Handel wird nachhaltiger. Die Qualität des Produkts bleibt auf einem hohen Niveau.

Unternehmen können Prozesse der Fertigung optimieren. Dies können effizientere Maschinen sein, die ressourcenschonender arbeiten oder neu entwickelte Filterpatronen die umweltfreundlicher sind. Einige der Ersatzfilter bestehen daher aus nachwachsenden und recycelfähigen Rohstoffen. Der Trinkwasserladen Leipzig geht mit dem Angebot von Staffelpreisen einen Schritt weiter. Es reduziert die Ausgaben von Verbrauchern und den CO?-Ausstoß. Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Mehr Informationen zu den Produkten des Trinkwasserladens Leipzig können Interessierte unter Trinkwasserladen.de einsehen.

