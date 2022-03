Ihnen ist die Umwelt wichtig? Wir sagen: Aus alt mach neu, das ist gut für die Umwelt!

Kaum ein Unternehmen kann es sich heute noch leisten, das Thema Nachhaltigkeit zu ignorieren. Gerade bei der IT im Unternehmen gibt es hier noch jede Menge versteckte Potenziale.

Sind Sie für die IT Deines Unternehmens zuständig und ist Nachhaltigkeit auch für Sie und Ihren Arbeitgeber ein wichtiges Thema?

Kaum ein Unternehmen kann es sich heute noch leisten, das Thema Nachhaltigkeit zu ignorieren. Gerade bei der IT im Unternehmen gibt es hier noch jede Menge versteckte Potenziale – und gleichzeitig lassen sich die Kosten für Laptops und Smartphones spielend um 30 bis 50 % reduzieren.

Als Anbieter von generalüberholten hochwertigen Notebooks und Smartphones wissen wir, worauf es ankommt.

Generalüberholt ist neuwertig, hochwertig und nachhaltig – und in jedem Fall immer günstiger, als ein Neukauf.

Der eigentliche Unterschied liegt dabei im Detail. Gebrauchte Notebooks sind meist nicht zu gebrauchen und haben nichts das Geringste mit generalüberholten hochwertigen Notebooks zu tun. Über unsere Plattform https://www.renewone.com kaufen Unternehmen gerne ihre IT ein, denn sie sehen bei uns ganz genau, worauf es ankommt. Letztlich bekommen sie immer das, was sie sehen und haben dabei eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Doch an welcher Stelle kommt das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel? Ganz einfach, jedes Gerät, das entsorgt wird, ist ein verlorenes Gerät. Doch in vielen Fällen können Laptops und Geräte generalüberholt werden. Am Ende sind diese Geräte von Neugeräten kaum zu unterscheiden.

Unsere Werkstatt nimmt Geräte, die für den Wiederverkauf bestimmt sind, auseinander, reinigt, lackiert, bedruckt die Tastatur und prüft das Gerät auf Herz und Nieren. Dadurch bieten wir Kunden eine beispiellos hohe Qualität und die Geräte verrichten überwiegend noch für Jahre einwandfrei ihren Dienst.

Wir sagen: Aus alt mach neu, das ist gut für die Umwelt!

Wenn Sie für die IT Ihres Unternehmens oder als IT-Dienstleister für Ihre Kunden Laptops und Smartphones einkaufen, dann schauen Sie sich zuerst bei uns um – auf jeden Fall, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.

Besuchen Sie jetzt: https://www.renewone.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

renewone GmbH

Herr Plamen Petkov

Bretonischer Ring 6a

85630 Grasbrunn

Deutschland

fon ..: 08952064759

web ..: https://www.renewone.de/

email : info@renewone.de

Wir sind ein Unternehmen welches generalüberholte Laptops und Smartphones vertreibt.

Unsere Umwelt ist uns wichtig! – Daher sagen wir aus alt mach neu, re-use ist cool!

Pressekontakt:

renewone GmbH

Frau Zorana Chavdarovska

Bretonischer Ring 6a

85630 Grasbrunn

fon ..: 089693147261

email : zc@renewone.de

