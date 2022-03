Die wahren bleibenden Werte

Beim Global Cities Index von Schroders hat London seine Krone behalten. Fraglich ist, inwieweit Oligarchen ihre Sachwerte wie Jachten behalten.

Werte – nicht alles hat für den Einzelnen den gleichen Wert. Trotz Brexit ist die britische Hauptstadt wieder Spitzenreiter bei den Global Cities geworden. Dies bedeutet, dass London in vielen Bereichen sehr gut abschneidet. Das sind Universitäten, Wirtschaft, Umwelt, Innovation und Infrastruktur. Denn wenn diese Faktoren gut sind, zieht dies Fachkräfte an und treibt die Wirtschaft voran. Globale Städte, so wurde festgestellt, bleiben trotz mehr Homeoffice bedeutsam. Auf Platz zwei der Rangliste liegt Boston, dann folgt San Francisco. New York belegt Platz vier, gefolgt von Melbourne. Von den europäischen Städten schaffte es nur Paris in die Top ten.

Es geht also um Werte, was im Übrigen jeder für sich selbst definieren darf. Die Superjachten der russischen Oligarchen sind gerade ein großes Thema. Teils wurden sie festgesetzt, teils sind sie geflohen, aber der Westen versucht solche Vermögenswerte einzufrieren. Mit ins Netz ging die größte Segeljacht der Welt des Oligarchen Andrei Melnitschenko. Jachten sind nun mal sehr groß, können nicht so leicht versteckt und mitgenommen werden. Bestimmt hätte da Gold als Wertaufbewahrungsmittel seinem Wert und seiner Handhabung mehr Ehre gemacht. Statt oder zusätzlich zu physischem Gold kann ein Investor auch in die Werte der Goldgesellschaften investieren. In Frage kämen da beispielsweise Trillium Gold Mines oder Vizsla Silver.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=yJ3BkvMkQ3s – besitzt zirka 55.000 Hektar Land in Ontario im Red Lake Mining District. Der Newman-Todd-Komplex hat bereits sichtbares Gold und hervorragende Bohrergebnisse hervorgebracht.

Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=GF9c-zfZ3Go – bohrt auf dem aussichtsreichen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

