Einfach den Sommer im Paradies verlängern: Herbstferien im Kandima Maldives

Abenteuerspaß für die gesamte Familie, der größte Kidsclub der Malediven, super Familienstudios und zwei Kinder bis 11 Jahre wohnen & essen umsonst!

Die „koole“ Lifestyle Desti(nation) Kandima Maldives bietet so einiges in den Herbstferien!

Der größte Kidsclub der Malediven lockt mit riesigem Abenteuerwasserspielplatz, Kletterwand und in den Spiel-, Bastel- und Kreativräumen gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm: Tattoos mit Henna, einen Lego-Contest, Schatzsuchen, Entdeckungsmissionen durch die Natur an Land und im Wasser, Sandburgwettbewerbe, Pizzabacken, Malkurse, Tanzen und viele weitere sportliche Aktivitäten.

Der 3-kilometerlange Sandstrand bietet viel Platz zum Abenteuer erleben Erkunden und Spielen. Die Inseln sind umgeben von Korallenriffen, in denen mehr als 1000 tropische Fischarten zu Hause sind. Die Riffe können bei Tauch- und Schnorcheltouren des „Aquaholics“-Tauchcenters erkundet werden bzw. das Tauchen oder Schnorcheln erlernt werden. Mit dem einzigartigen Korallen-Adoptionsprogramm des Kandimas können Kinder zu kleinen Meeresbiologen werden, das Riff neu bepflanzen und ganz nebenbei auch etwas über die Bedeutung von Umwelt- und Artenschutz lernen.

Von „koolen“ Familienaktivitäten bis hin zu atemberaubenden Erlebnissen für die Kids – perfekte Herbstferien im Kandima Malediven mit verschiedenen Aktivitäten erleben. Am Strand Sandburgen bauen, in den Wellen planschen und niedliche Krabben beobachten. Das Kandima Maldives bietet geführte Schnorcheltouren an, bei denen bunte Fische, verspielte Delfine und vielleicht sogar Meeresschildkröte beobachtet werden können. Es wird auch eine Delfinkreuzfahrt mit der Familie angeboten, wo die verspielten Delfine im kristallklaren Wasser beobachtet werden können.

Für Kinder ist das Kandiland ein Wunderland und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die auf die Interessen des Kindes zugeschnitten sind. Von Kunsthandwerk über Strandspiele bis hin zu Mini-Kochkursen werden sie neue Freunde finden und jeden Moment genießen.

Insgesamt geht es im Kandima sehr sportlich zu. Es gibt 2 große Pools, darunter der längste Außenpool der Malediven mit 100m Länge. Tennis, Volleyball und sogar ein Fußballfeld mitten im Indischen Ozean laden zum gemeinsamen Auspowern ein. Ein weiteres Highlight ist der hochmoderne Fitnessclub BURN. Seit Neuestem gibt es auch ein Familientraining, bei dem Kinder und Eltern sich gemeinsam sportlich betätigen können. Ideal, um die Kleinen mit Spaß in Sportroutinen einzuführen. Auch das esKape-Spa bietet Behandlungen für die ganze Familie.

Auch kreative Programme werden im Kandima Maldives geboten. Im KULA Art Studio kann man der Kunst freien Lauf lassen. Mit maledivischen Künstlern die einen unterstützten, kann man malen, zeichnen und basteln und sich den Weg zu künstlerischen Meisterwerken bahnen.

Im Kandima können Jugendliche die täglichen Live-Unterhaltung von DJs und Live-Bands genießen oder sich bei Poolpartys in der Breeze Pool Bar austoben. Von Filmabenden unter dem Sternenhimmel bis hin zu lokalem Inselhüpfen ist bei Kandima Maldives für jeden etwas dabei.

Eltern in Kandima, müssen sich keine Sorgen machen, dass sie nicht genug Optionen für ihre Kinder haben. Mit 10 gastronomischen Einrichtungen, die von moderner asiatischer Fusion, mediterranen und gegrillten Köstlichkeiten bis hin zu einer riesigen Auswahl an internationaler Küche reichen, finden selbst die wählerischsten Esser wonach sie sich sehnen. Kandima bietet auch eine köstliche Auswahl an nachhaltigen Getränken und veganen Speisen.

Im Kandima können Eltern und Kindern gemeinsam die beste Zeit des Jahres erleben. Gleichzeitig bietet das Kandiland eine willkommene Möglichkeit, Kinder Kinder sein zu lassen. Das Kandima ist der perfekte Ort für jeden Familienurlaub, vor allem im Herbst.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das innovative facettenreiche Resort im Dhaalu Atoll zählt zu den Top 10% der best-bewertesten Hotels auf Tripadvisor. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Weitere Informationen zu Kandima Maledives unter: https://kandima.com/

Pressefotos: Kandima Maldives (picdrop.com)

Pressefotos für die kostenlose Nutzung (print, online & social media) Copyright: Kandima

Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Für Mediananfragen wenden Sie sich bitte an:

Presseinformationen:

Annette Zierer

ziererCOMMUNICATIONS

Tel.: +49-89-356 124-83

Mobil: +49-176-23 40 40 40

E-Mail: annette.zierer@zierercom.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: +498935612495

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com

