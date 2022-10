Halloween mal im Paradies? Kandima Maldives lockt mit schaurig schöner Action für kleine und große Gäste!

Kilometerlange weiße Sandstrände, türkisblaues funkelndes Wasser und Unterhaltung pur sind bei weitem nicht alles, was die paradiesische Lifestyle-(Desti)Nation an Halloween zu bieten hat.

Am 31. Oktober entfesselt Kandima sein Partymonster, um das Adrenalin in Schwung zu halten. Mit einer Vielzahl von gruseligen und aufregenden Aktivitäten wird Halloween im Kandima alles andere als gewöhnlich!

An der Breeze Pool Bar steigt eine „Halloween -Fright Night“ Cocktailparty und die Buffets locken mit „schaurigen“ Halloween-Köstlichkeiten. Im Kandiland Kids Club gibt es ganztags „süße oder saure“ Überraschungen, Kinderschminken, eine Kinder Party und mehr!

Neben den Halloween-Aktionen bietet das Kandima Maldives zu Halloween Fun und Sport bei Abendteuer Tauchgängen organisiert vom Aquaholics-Center, Schnorchel-Touren mit Schildkröten, Kajakfahren, Parasailing und Unterwasserrennen mit Seebobs.

Zehn Restaurants und Bars inklusive drei Gourmetrestaurants bieten alles von mediterranen Köstlichkeiten, bis zur Perfektion gegrillte Köstlichkeiten, asiatische Fusion-Highlights und eine riesige Auswahl an internationalen Spezialitäten.

Da Entspannung und Erholung beim Urlaub im Paradies natürlich auch nie zu kurz kommen dürfen lockt und verwöhnt das esKape Spa mit seinen Beauty, Wellness und Massageangeboten.



Unsere kleinen VIPs vergnügen sich im Kandiland – einem der größten Kinderclubs auf den Malediven – mit einem eigenen Wasserspielbereich. Betreut werden die Kinder vom engagierten, mehrsprachigen Team zertifizierter Kinderbetreuer. Mit einem Tagesprogramm mit Aktivitäten wie Krabbenjagd, Kinderyoga und Zumba, zusätzlich zu einer Vielzahl von künstlerischen und handwerklichen Aktivitäten, werden die Kinder nicht nur unterhalten, sondern lernen auch was dabei. Kandima bietet auch einen maßgeschneiderten „Nanny“-Service an, damit die Eltern ihre wohlverdiente Zeit alleine genießen können.

Im Kandima endet der Spaß nie mit täglicher Unterhaltung, Live-Bands und DJs, die die Gäste jeden Abend und jede Nacht zum Grooven bringen! Unterhaltung garantieren auch die Filmabende unter den Sternen oder private Dinner nur für sich in der Villa, am Strand oder einer Bootsfahrt in den Sonnenuntergang, je nach Geschmack.

Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte die Kandima Website – www.kandima.com, oder folgen Sie Kandima auf – Instagram @kandima_maldives, Facebook @kandima.maldives und Twitter @kandimamaldives

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.



Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

