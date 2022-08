MICE im Paradies: 5 Sterne Resort Kandima Maldives als der perfekte Ort für Meetings & Incentives aller Art

Die 5 Sterne Lifestyle (Desti-)Nation Kandima Maldives bietet erschwingliche MICE-Angebote im Paradies der Malediven.

Mit den Füßen im Wasser beim Kreativworkshop oder Robinson Crusoe Feeling beim Abenteuer Team-Building-Event auf einer einsamen Insel- die 5 Sterne Lifestyle (Desti-)Nation Kandima Maldives bietet erschwingliche Meeting- und Incentiveangebote mit dem perfekten Wow-Faktor und erschwinglichem Luxus.

Das Resort im Dhaalu Atoll mit seinem über 3km langen Sandstrand, 10 Restaurants & Bars ist eine ideale MICE-Destination: erstklassige Tagungseinrichtungen und -services, vielfältige kulinarische Optionen und eine unvergleichliche Liste an Freizeitaktivitäten. Und erst die Unterkünfte, die Skystudios am Strand offerieren Nähe zu den Kollegen, bieten aber durch ihre Bauweise trotzdem ausreichend Privatsphäre. Insgesamt verfügt die tropische Insel über 264 Beach & Skystudios sowie Beach – und Water Villen.

Alle Tagungsräume auf der Resort Insel verfügen über Tageslicht, Projektor- und Soundsysteme, digitale Player und LCD-Fernseher, Flipcharts und mehr. Von Wi-Fi bis hin zu professionellen A/V-Systemen sorgt ein engagiertes Event- und Catering-Team für Rund-Um-Betreuung inklusive maßgeschneiderter F&B-Angebote.

Beach Dinner unter dem Sternenhimmel oder im Eventzelt, das Azure Restaurant, die Forbidden Bar oder auch die Sunset Cruise Yacht eignen sich hervorragend für gesellige Dinner oder Cocktail Get-together. Für größere Veranstaltungen ist die Ken’s Cove Private Island nur fünf Minuten vom Resort entfernt und bietet Platz für bis zu 500 Personen. Auch die Kandima Resort Insel bietet an seiner Spitze fantastische remote Locations wie Kakuni Point und Coconut Grove – insgesamt können auf der Insel bei einer Komplettbuchung bis zu 700 Personen wohnen, meeten und feiern!

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern, Kunden, … Meetings mit Adrenalin und Action bieten möchten, sind im Kandima goldrichtig: Professionalität trifft auf Abenteuer am Strand und im Wasser: denn das 5 Sterne Resort bietet eine Reihe von Sportaktivitäten für Teams und Teambuilding vom Abtauchen an einem der mega Tauchplätze, einer Unterwasser Schatzsuche, Segelregatta, Paintball Action… bis hin zum Fußball- oder Beach Volleyballmatch. Aber auch Big Game Fishing, Fun Rides auf dem Bananaboat oder Jet-Ski, James Bond Feeling auf dem Seabob, Kayak und mehr sind geboten.

Mit Entertainment pur wird das langweiligste Meeting zum „Hit“: Für Partygänger, Clubbing Fans und Musikfreaks bietet das Kandima Maldives ein ultimatives Live-Musik & Party Programm vom Vormittag bis spät in die Nacht – hier feiert man jeden Tag das Leben pur! Mit diesem Unterhaltungsprogramm an den ,koolsten‘ Live-Entertainment-Spots der Malediven ist Langweile ein Fremdwort #KandimaNeverSleeps

OM – aber es geht auch ruhiger: um wieder in die Balance zu kommen oder zu relaxen stehen vielfältige Programme von Meditation über Yoga bis hin zu Pilates auf dem Programm und im Spa locken z.B. ganzheitliche Behandlungen mit herrlichem Kokosöl oder Kokosmilch, aus Kokosnüssen von der Insel.

Technologie und Komfort für Veranstalter: Mit seiner virtuelle Plattform D.I.V.E (Digitally Immersive Virtual Experiences) bietet Kandima Veranstaltungsplaner, Eventagenturen und Unternehmen interaktive digitale Touren durch das Resort. So lässt sich das Kandima in 360 Grad-Ansichten bequem vom Schreibtisch aus erkunden und parallel werden Fragen in Echtzeit beantwortet.

Über Kandima Malediven

Dieses bahnbrechende Resort ist ein erschwingliches Lifestyle-Reiseziel. Kandima Maldives ist

klug, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Das 3 Kilometer lange Resort ist ein Ort

mit einer authentischen maledivischen Seele. Es geht um ehrliche Gastfreundschaft mit

menschlicher Note und um innovative Lösungen, die sich die neuesten Technologien zunutze

machen. Kandima Maldives ist Teil der Hotelgruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an

Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Gruppen von Freunden und Hochzeitsreisende. Ob Sie

Entspannung, Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Zeit mit der

Familie suchen, dieses Strandresort mit 264 Zimmern hat für jeden etwas zu bieten. Mit einem

der längsten Außenpools der Malediven, einem Fußballplatz, Tennis- und Volleyballplätzen,

dem Wassersport- und Tauchzentrum Aquaholics, dem Kula-Kunststudio und vielem mehr gibt

es genug, um jeden zu beschäftigen. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte unsere

Website – www.kandima.com, oder folgen Sie uns auf – Instagram @kandima_maldives,

Facebook @kandima.maldives und Twitter @kandimamaldives

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts wurde 2015 gegründet und ist eine Dachmarke für eine Reihe innovativer

und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen, intelligent, verspielt,

verwurzelt und verantwortungsbewusst zu sein. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt

das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu

entwickeln, die intelligent, inspirierend und begeisternd sind.

