Kostenfreie Thementage im 2. Halbjahr 2022: CSS zeigt aktuelle Trends rund um die Digitalisierung

An ihren etablierten Thementagen vermittelt die CSS AG auch im 2. Halbjahr detailliertes Fachwissen und praxisrelevante Neuerungen zur effizienten Abwicklung von kaufmännischen Unternehmensprozessen

Künzell, 17. August 2022 – Spezielles Wissen rund um kaufmännische Unternehmensprozesse und neue Impulse für die tägliche Arbeitspraxis – dies erwartet interessierte Teilnehmer auf den kostenfreien, digitalen CSS Thementagen 2022. Auf den virtuellen Veranstaltungen fokussieren Experten der CSS AG sowie Fachreferenten aus Wirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen Rechnungswesen, Personalwesen und Controlling. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind für das zweite Halbjahr 2022 zunächst fünf Online-Events vorgesehen, auf denen sich Kunden und Interessenten einen Überblick über die neuesten Digitalisierungstrends verschaffen können.

Online-Event beleuchtet die Rechnungsprüfung in europäischen Mitgliedstaaten

Start der etablierten CSS-Veranstaltungsreihe ist der digitale Thementag Rechnungswesen am 8. September. Hier referiert Bernhard Lindgens vom Bundeszentralamt für Steuern, Bonn, über Aktuelles aus der Finanzverwaltung. Der Steuerexperte skizziert die aktuellen Trends im Rechnungswesen und erläutert gesetzliche Änderungen in der Finanzwirtschaft. Das Themenspektrum ist breit gefächert und reicht von der Rechnungsprüfung in europäischen Mitgliedstaaten über Vorsteuerabzug und Verlustrücktrag bis hin zu Investitionsabzugsbeträgen, Abschreibungen und Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer.

Internes Kontrollsystem für Steuern hat behördliche Prüfroutinen im Griff

Warum Tax Controlling und Tax Risk Management feste Bestandteile des Controllings sein sollten, wird am 21. September fokussiert. Auf dem Thementag Controlling geht Bernhard Lindgens der Frage nach, welche Bedeutung diese Anforderung hat und welche Auswirkungen sich in der Praxis ergeben. Am Beispiel eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS) verdeutlicht der Experte allen Kunden und Interessenten die etablierten Prüfroutinen von Wirtschaftsprüfern und Finanzbehörden.

Thementag fokussiert: Neue Arbeitswelten fordern geändertes Führungsverständnis

Die Thementage für den Bereich Personalwesen beginnen mit dem Online-Event am 22. September. Für Infos aus erster Hand sorgt wieder Bernhard Lindgens. Das vierte Corona-Steuerhilfegesetz steht dabei ebenso auf dem Programm wie das Steuerentlastungsgesetz 2022. Nützliche Informationen gibt es darüber hinaus zum Riester-Datenabgleich und zur Überlassung von Firmenwagen an Arbeitnehmer. Des Weiteren vermittelt der Experte Wissenswertes über geplante Steuerrechtsänderungen und zur aktuellen Finanzrechtsprechung.

Als spezieller Gastredner referiert Prof. Dr. Armin Trost von der Hochschule Furtwangen über neue Arbeitswelten und die Forderung nach einem geänderten Führungsverständnis. Das spannende Thema: Wie finden Führungskräfte ihre Rolle im Alltag? Ein praktischer Ansatz für mehr Wirksamkeit und Klarheit in der Führung von Mitarbeitern.

Fachseminare zum Jahreswechsel nehmen steuerliche Änderungen ins Visier

Ab dem 24. November bietet CSS bis Mitte Februar 2023 eine Reihe kostenpflichtiger Fachseminare zum Jahreswechsel, in denen die neuesten Gesetzesänderungen in der Finanzbuchhaltung und die passende Umsetzung in eGECKO vermittelt wird.

Anmeldungen zu den jeweiligen Online-Events sowie detaillierte Agenden unter https://www.css.de/veranstaltungen.html

Termine Online

CSS Thementage Rechnungswesen

08.09.2022 | 10:00 – ca. 12:30 Uhr

09.11.2022 | 10:00 – ca. 12:30 Uhr

CSS Thementag Controlling

21.09.2022 | 09:30 – ca. 12:30 Uhr

CSS Thementage Personalwesen

22.09.2022 | 09:30 – ca. 12:30 Uhr

10.11.2022 | 10:00 – ca. 12:30 Uhr

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CSS AG

Frau Verena Quell

Friedrich-Dietz-Str. 1

36093 Künzell

Deutschland

fon ..: +49 (661) 9392-216

fax ..: +49 (661) 9392-325

web ..: http://www.css.de

email : verena.quell@css.de

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit knapp 2800 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit über 270 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Strategische Partner sind Microsoft, Informix, Oracle und IBM. Die CSS AG ist Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) und im BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.). Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

