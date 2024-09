Erfolgreicher Start von „El Gusto“ in Berlin – weitere Standorte in Berlin und Hessen

Die „Gustos“ kommen bei den Berliner:innen an – Expansion von „El Gusto“ schreitet weiter voran

Berlin, 03. September 2024 – Die im August eröffneten ersten beiden „El Gusto“ Delivery Only-Restaurants in Berlin-Pankow und Berlin-Reinickendorf haben einen erfolgreichen Start hingelegt. Die Berliner:innen haben das neue Trendfood „Gusto“ begeistert angenommen. Besonders beliebt sind dabei die „El Gusto“-Menüs, die mit der neuen Dessert-Sensation „Xuxo“ eine wahre Fangemeinde gefunden haben.

Weitere Eröffnungen in Berlin und bundesweit Nach dem erfolgreichen Auftakt in Berlin wird „El Gusto“ bereits in Kürze ein weiteres Delivery Only-Restaurant in Berlin-Alt-Moabit eröffnen, um die erwartet hohe Nachfrage in der Hauptstadt noch besser bedienen zu können.

Doch nicht nur Berlin kommt in den Genuss der einzigartigen Empanadas: „El Gusto“ expandiert weiter und hat seinen ersten Standort außerhalb Berlins eröffnet – in Bad Homburg, Hessen. Geschäftsführer Wolfgang Donko zeigt sich äußerst zufrieden mit der bisherigen Entwicklung: „Wir freuen uns, dass unsere Gustos so gut bei den Menschen ankommen. Der tolle Start in Berlin bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Positive Resonanz und Blick in die Zukunft Die Resonanz auf das Trendfood „Gusto“ ist durchweg positiv. „Neben den Gustos ist auch das Feedback zu unserem Dessert „Xuxo“ sehr gut,“ so Donko weiter. „Dieser Erfolg motiviert uns, unsere Expansion voranzutreiben. Wir planen, in den kommenden Monaten weitere Standorte in Deutschland zu eröffnen, u.a. im Ruhrgebiet.“

„El Gusto“ ist dabei, sich als eine neue Größe im deutschen Delivery-Markt zu etablieren.

Die neuen Delivery Only-Restaurants von „El Gusto“ sind auf den Lieferdienstplattformen Lieferando, Uber Eats und Wolt verfügbar. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.die-gusto.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

El Gusto Empanaderia

Frau Laura Koseak

Zehlendorfer Damm 75A

14532 Kleinmachnow

Deutschland

fon ..: +49 162 324 95 00

web ..: https://www.die-gusto.de

email : presse@elgustoempanaderia.de

Über „El Gusto“: „El Gusto“ ist das erste Empanada-Start-up für die DACH-Region mit Sitz in Kleinmachnow bei Berlin. „El Gusto“ setzt Maßstäbe und verbindet die traditionelle spanische Empanada mit modernem Food-Design. Der Vertrieb erfolgt über virtuelle Delivery Only-Restaurants auf Lieferando, Uber Eats und Wolt.

