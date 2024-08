El Gusto eröffnet drei neue virtuelle Empanada-Stores in Berlin

Das innovative Empanada-Start-up bringt seine besonderen Gusto-Empanadas erstmals in die Hauptstadt

Das Empanada-Start-up „El Gusto“ startet im August mit drei neuen Delivery Only-Restaurants in Berlin und bringt seine einzigartigen Empanadas („Gustos“) erstmals in die Hauptstadt. Mit diesem Schritt etabliert sich das Unternehmen als Pionier von Empanadas in der DACH-Region (Deutschland – Österreich – Schweiz).

Das Food-Start-up „El Gusto“ setzt auf Expansion und eröffnet im August drei neue Delivery Only-Restaurants, die ausschließlich auf den Lieferservice ausgerichtet sind. Die Entscheidung, gleich drei Standorte in Berlin zu eröffnen, unterstreicht die Ambitionen des Start-ups, eine starke Präsenz in der Hauptstadt zu etablieren. Die Delivery Only-Restaurants sind strategisch in verschiedenen Stadtteilen Berlins platziert, um eine schnelle und effiziente Belieferung sicherzustellen. Bestellen kann man die Gustos auf den Lieferdienstplattformen Lieferando, Uber Eats und Wolt.

„Unsere Gustos stehen für ein neues Geschmackserlebnis in Deutschland“, erklärt der Geschäftsführer Wolfgang Donko. „Wir freuen uns, Berlin als ersten Standort für unsere Expansion in der DACH-Region gewählt zu haben und sind gespannt, wie die Berliner auf unsere Gustos reagieren werden.“

Mit dem Launch betritt „El Gusto“ erstmals den deutschen Markt und startet eine innovative Food-Offensive. Denn die Gustos bestechen mit einem modernen Food-Design, bunten Farben und sind „instagramable“. Es gibt sie in acht verschiedenen Sorten und selbstverständlich für jeden Ernährungstyp – ob Fleisch, vegetarisch oder vegan.

„Unsere Gustos sind das ideale Delivery-Food“, erklärt Alexandra, Chef-Empanadera von El Gusto. „Mit ihrem mundgerechten Design und dem bequemen Verzehr ohne Besteck und Teller setzen wir neue Maßstäbe für Essenslieferungen. Unsere Gustos sind nicht nur ein Hingucker, sondern bieten auch ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, das durch hochwertige Zutaten und eine eigens dafür optimierte, nachhaltige Verpackung ermöglicht wird.“

Mit dem Launch in Berlin verfolgt „El Gusto“ das Ziel, das Produkt und die Marke in der Fläche bekannt zu machen und das Bewusstsein für Empanadas als neue, spannende Option im deutschen Food-Markt zu schärfen. „Wir wollen den Berlinern zeigen, dass Genuss und gute Laune mit einem Bissen beginnen können“, so Alexandra weiter. Denn Gustos sind nicht nur bequem und umweltfreundlich, sondern auch das perfekte Social Food. „Ob zu Hause, im Büro oder auf der Party – sie lassen sich ideal mit Familie, Freunden und Kollegen teilen und sorgen immer für gute Laune.“

Die neuen Delivery Only-Restaurants von „El Gusto“ werden ab dem 24. August 2024 in Berlin verfügbar sein. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.die-gusto.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

El Gusto Empanaderia

Frau Laura Koseak

Zehlendorfer Damm 75A

14532 Kleinmachnow

Deutschland

fon ..: +49 162 324 95 00

web ..: https://www.die-gusto.de

email : presse@elgustoempanaderia.de

Über „El Gusto“: „El Gusto“ ist das erste Empanada-Start-up für die DACH-Region mit Sitz in Kleinmachnow bei Berlin. El Gusto setzt Maßstäbe und verbindet die traditionelle spanische Empanada mit modernem Food-Design. Der Vertrieb erfolgt über virtuelle Delivery Only-Restaurants auf Lieferando, Uber Eats und Wolt.

