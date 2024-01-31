Überwältigender Auftakt – SOPHIA eröffnet „Durch die Blume“-Tour in Frankfurt

Am Montagabend ist Sophia mit einer energiegeladenen, nahezu ausverkauften Show in Frankfurt in ihre „Durch die Blume“-Tour 2026 gestartet.

Mit einer energiegeladenen, nahezu ausverkauften Show im Frankfurter Zoom ist SOPHIA am Montagabend in ihre „Durch die Blume“-Tour 2026 gestartet. Die Singer-/Songwriterin brachte dabei erstmals die Songs ihres aktuellen Erfolgs-Albums live auf die Bühne – und setzte den bemerkenswerten Charterfolg ihres dritten Longplayers im Konzertsaal fort. Erst vor wenigen Wochen war „Durch die Blume“ direkt von Null auf Platz 3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen und damit zum erfolgreichsten deutschsprachigen Album der Woche geworden.

Zwischen großen Pop-Hymnen, emotionalen Balladen und ganz persönlichen Momenten zeigte sich bereits beim Tourauftakt jene besondere Nähe zum Publikum, die SOPHIAs Konzerte so besonders macht. Schnell wird deutlich, wie textsicher die Fans mitsingen, so dass SOPHIA immer wieder und über weite Strecken von riesigen Chören begleitet wird.

_“Das war ein Wahnsinns-Tourstart mit einer unfassbar magischen Stimmung! Der erste Abend ist ja immer was Besonderes“, _reflektiert die charismatische Künstlerin. _“Und das Publikum in Frankfurt hat ihn für mich wirklich unvergesslich gemacht. Ich freue mich auf die weiteren Shows!“_

Dass die sympathische Singer-/ Songwriterin aus Wetter (Ruhr) längst kein Geheimtipp mehr ist, zeigte zuletzt ihre „Roségold Tour“ 2024, die nahezu vollständig ausverkauft war. Und auch auf dieser Tour sind bereits lange vor Tourstart einige Termine restlos ausverkauft – darunter Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Hannover, Zürich, Münster und Erfurt.

Mit ihrer „Durch die Blume“-Tour macht SOPHIA im März in insgesamt 17 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt. Für die kommenden Wochen dürfen sich ihre kleinen und großen Fans auf viele weitere Shows in ihrer Stadt freuen, an denen die berührenden Songs des neuen Albums live ihre ganz besondere Wirkung entfalten und sie ihrem Lieblingsstar ganz nah sein können.

Weitere Infos: https://www.sophia-music.de

