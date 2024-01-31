  • Überwältigender Auftakt – SOPHIA eröffnet „Durch die Blume“-Tour in Frankfurt

    Am Montagabend ist Sophia mit einer energiegeladenen, nahezu ausverkauften Show in Frankfurt in ihre „Durch die Blume“-Tour 2026 gestartet.

    BildMit einer energiegeladenen, nahezu ausverkauften Show im Frankfurter Zoom ist SOPHIA am Montagabend in ihre „Durch die Blume“-Tour 2026 gestartet. Die Singer-/Songwriterin brachte dabei erstmals die Songs ihres aktuellen Erfolgs-Albums live auf die Bühne – und setzte den bemerkenswerten Charterfolg ihres dritten Longplayers im Konzertsaal fort. Erst vor wenigen Wochen war „Durch die Blume“ direkt von Null auf Platz 3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen und damit zum erfolgreichsten deutschsprachigen Album der Woche geworden.

    Zwischen großen Pop-Hymnen, emotionalen Balladen und ganz persönlichen Momenten zeigte sich bereits beim Tourauftakt jene besondere Nähe zum Publikum, die SOPHIAs Konzerte so besonders macht. Schnell wird deutlich, wie textsicher die Fans mitsingen, so dass SOPHIA immer wieder und über weite Strecken von riesigen Chören begleitet wird.

    _“Das war ein Wahnsinns-Tourstart mit einer unfassbar magischen Stimmung! Der erste Abend ist ja immer was Besonderes“, _reflektiert die charismatische Künstlerin. _“Und das Publikum in Frankfurt hat ihn für mich wirklich unvergesslich gemacht. Ich freue mich auf die weiteren Shows!“_

    Dass die sympathische Singer-/ Songwriterin aus Wetter (Ruhr) längst kein Geheimtipp mehr ist, zeigte zuletzt ihre „Roségold Tour“ 2024, die nahezu vollständig ausverkauft war. Und auch auf dieser Tour sind bereits lange vor Tourstart einige Termine restlos ausverkauft – darunter Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Hannover, Zürich, Münster und Erfurt.

    Mit ihrer „Durch die Blume“-Tour macht SOPHIA im März in insgesamt 17 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt. Für die kommenden Wochen dürfen sich ihre kleinen und großen Fans auf viele weitere Shows in ihrer Stadt freuen, an denen die berührenden Songs des neuen Albums live ihre ganz besondere Wirkung entfalten und sie ihrem Lieblingsstar ganz nah sein können.

    Weitere Infos: https://www.sophia-music.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fürste PR
    Frau Melanie Fürste
    Dolziger Straße 44
    10247 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +40 162 10 71 224
    web ..: https://www.melanie-fuerste.com
    email : fuerstepr@gmail.com

    Fürste PR wurde im August 2018 in Berlin gegründet und begleitet seitdem Künstler und Projekte aus den Bereichen Musik, Entertainment und Lifestyle – mit einem klaren Fokus auf Consulting, strategische Kommunikation und nachhaltige Medienpräsenz. Durch die langjährige Erfahrung bietet Fürste PR ein hohes Maß an Expertise. Zu den bisherigen Künstlern gehören unter anderem Simone Sommerland, Helene Fischer, Lenny Kravitz, Katie Melua, David Hasselhoff, Amy MacDonald, Natalie Imbruglia, Lukas Graham, Anna Loos, Peter Plate, The Cranberries, Sunrise Avenue, Rea Garvey, Francine Jordi, Tokio Hotel, Andrea Bocelli und diverse Musical-Produktionen.
    Weitere Informationen finden sich unter www.melanie-fuerste.com.

    Pressekontakt:

    Fürste PR
    Frau Melanie Fürste
    Dolziger Straße 44
    10247 Berlin

    fon ..: +40 162 10 71 224
    email : fuerstepr@gmail.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. SOPHIA entert die Charts mit „Durch die Blume“ auf Platz 3 – Erfolgreichstes deutsches Album der Woche
      Mit dem Chartentry ihres 3. Albums "Durch die Blume" auf Platz 3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts liefert SOPHIA das erfolgreichste deutsche Album der Woche....

    2. Deutschland-Tour: Eine Erkundungstour durch Frankfurt am Main mit Malte H. und Patrick L.
      Die Main-Metropole Frankfurt am Main durfte nicht fehlen. Malte H. hat die Stadt mit Patrick erkundet und berichtet über die Highlights...

    3. Prime Time Fitness eröffnet in Frankfurt-Sachenhausen
      Premium Fitnesskette zieht bei Mercurius Real Estate ein!...

    4. Logopädie Frankfurt: Logosoma eröffnet moderne Praxis in zentraler Innenstadtlage
      Ab Juli 2025 bietet Logosoma in der Frankfurter Innenstadt moderne Logopädie für Kinder und Erwachsene - mit einem innovativen Ansatz....

    5. Vielleicht, vielleicht auch nicht – das ist die musikalische Frage von Stella Sophia
      Ein neues Werk der Sängerin...

    6. VanadiumCorp eröffnet europäische Geschäftsstelle in Frankfurt am Main (Deutschland)
      NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-PERSONEN BZW. ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. Vancouver, British Columbia – 31. Januar 2024 – VanadiumCorp Resource Inc. (TSX-V: VRB) (FWB:...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.