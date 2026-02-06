SOPHIA entert die Charts mit „Durch die Blume“ auf Platz 3 – Erfolgreichstes deutsches Album der Woche

Mit dem Chartentry ihres 3. Albums „Durch die Blume“ auf Platz 3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts liefert SOPHIA das erfolgreichste deutsche Album der Woche.

Das ist ein klares Statement: Mit dem Chartentry ihres dritten Studio-Albums „Durch die Blume“ auf Platz 3 der Offiziellen Deutschen Album-Charts liefert SOPHIA das erfolgreichste deutsche Album der Woche. Damit gelingt der Singer-/Songwriterin aus Wetter (Ruhr) der nächste große Meilenstein.

Der Chartentry auf Platz 3 markiert nicht nur den bisher höchsten Albumeinstieg ihrer bemerkenswerten Karriere, sondern unterstreicht auch die stetig wachsende Verbindung zu ihren Fans. Mehrere hundert Millionen Streams, ausverkaufte Tourneen, begehrte Musikpreise, mehr als 800.000 Follower auf ihren Social Media Kanälen – all das spricht eine deutliche Sprache: SOPHIA trifft mit ihren tiefgehenden Texten und wunderschönen Melodien den Nerv einer Zeit und einer ganzen Generation.

_“Wie krass ist das?! Hätte mir das jemand damals da am Klavier gesagt, hätte ich das nieeeemals geglaubt!“,_ postet die berührte Künstlerin auf Instagram zu einem Foto, das sie als kleines Mädchen zeigt. Ein Mädchen mit großen Träumen, von dem sich nun einer erfüllt. _“Das fühlt sich so verrückt an. Ich bin unglaublich stolz und vor allem unfassbar dankbar. Danke an jeden einzelnen Menschen da draußen – das ist unsere gemeinsame Platzierung!“_

Fast Parallel zum Chart-Erfolg ist SOPHIA ab Anfang März mit ihrer „Durch die Blume“-Tour 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. In insgesamt 17 Städten bringt sie die Songs des neuen Albums live auf die Bühne. Einige Termine – darunter Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Köln – sind bereits restlos ausverkauft.

Mit „Durch die Blume“ (VÖ: 6. Februar 2026) beweist SOPHIA einmal mehr ihre Ausnahmestellung in der deutschsprachigen Poplandschaft. Das Album steht für eine neue Reife, emotionale Tiefe und die besondere Fähigkeit der Künstlerin, komplexe Gefühle in klare, wie poetische Bilder zu übersetzen. Zwischen kraftvollen Hymnen und berührenden Balladen entfaltet sich ein Werk, das persönliche Erlebnisse universell spürbar macht – ehrlich, nahbar und eindringlich.

Mit der erfolgreichen Chartplatzierung und der kommenden Tournee schreibt SOPHIA ihre Erfolgsgeschichte konsequent weiter – durch die Blume, aber mit klarer Botschaft.

Weitere Infos zu SOPHIA: TikTok | Website

