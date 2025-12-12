GreenKitchen kocht sich in die Top 100: Platz 76 in den Visibility Charts E-Commerce 2025

GreenKitchen, Hersteller von enkelfähigem Kochgeschirr ist in den TOP 100 E-Commerce Startups

Willich, 12.12.2025 – GreenKitchen, Hersteller von enkelfähigem Kochgeschirr und passendem Zubehör, gehört zu den sichtbarsten jungen E-Commerce-Marken im deutschsprachigen Raum. In den Visibility Charts E-Commerce 2025 von e-tailment und Der Handel erreicht das Unternehmen Platz 76 – und sichert sich damit einen Platz unter den Top 100 E-Commerce-Start-ups .

Die Auszeichnung zeigt, welche Marken online wirklich sichtbar sind – über Social Media, Kundenbewertungen und digitale Reichweite hinweg. GreenKitchen überzeugt dabei mit einer klaren Haltung: langlebiges Kochgeschirr statt Wegwerfprodukte, entwickelt für Menschen, die bewusst kochen und nachhaltig leben wollen.

„Wir bauen unser junges Unternehmen ganz gezielt enkelfähig auf: mit schadstofffreien, langlebigen und fair produzierten Produkten und einer wirtschaftlich soliden Basis,“ sagt Dr. Alexander Granderath, Mitgründer von GreenKitchen. „Dass wir damit zu den sichtbarsten E-Commerce-Start-ups zählen, bestätigt unseren Ansatz: Qualität und Verantwortung zahlen sich aus.“

Auch Markus Schwinge, Mitgründer von GreenKitchen, sieht die Platzierung als starkes Signal: „Sichtbarkeit bedeutet für uns nicht nur Reichweite, sondern Wirkung. Je mehr Menschen wir erreichen, desto größer der Hebel für einen bewussteren Küchenalltag. Die Auszeichnung zeigt, dass enkelfähige Produkte immer mehr Menschen überzeugen.“

Die Visibility Charts bewerten junge E-Commerce-Unternehmen datenbasiert – unter anderem anhand von Social-Media-Präsenz, Kundenfeedback und Web-Traffic. GreenKitchen punktet dabei besonders mit hoher Kundenzufriedenheit und einer engagierten Community.

Über die Visibility Charts E-Commerce

Die Visibility Charts E-Commerce werden jährlich von e-tailment / Der Handel in Zusammenarbeit mit Warehousing1 veröffentlicht. Sie zeichnen die 100 sichtbarsten E-Commerce-Start-ups im DACH-Raum aus, die nach 2020 gegründet wurden. Grundlage sind gewichtete Kennzahlen zu digitaler Sichtbarkeit und Kundeninteraktion.

Über GreenKitchen:

GreenKitchen ist ein junges Unternehmen, das hochwertige, gesunde und langlebige Töpfe und Pfannen entwickelt. Die Produkte sind nicht nur ressourcenschonend hergestellt, sondern auch darauf ausgelegt, kommende Generationen zu überdauern – enkelfähig eben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 070047263372

web ..: https://green-kitchen.com

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

Das Start-up mit der Marke GreenKitchen wurde vor etwa anderthalb Jahren von Alexander

Granderath und Markus Schwinge gegründet, um eine Lücke im Kochgeschirrmarkt zu schließen: Ein

Angebot von ökologisch sinnvollen und gleichzeitig bezahlbaren Pfannen und Töpfen fehlte bisher

weitgehend. „Die etablierten Hersteller bieten kaum massentaugliche Lösungen an, die wirklich

nachhaltig sind,“ erklärt Markus Schwinge. „Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, Verantwortung

für Umwelt und Gesundheit zu übernehmen – ohne Kompromisse bei der Qualität.“

Pressekontakt:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

47877 Willich

fon ..: 070047263372

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kommunikation von Geist zu Geist Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Blautod auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag