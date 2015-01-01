  • Kommunikation von Geist zu Geist

    Die geistigen Fähigkeiten des Menschen haben sich weiter entwickelt und der Mensch darf nun lernen, ohne äußere Vermittler direkte Zwiesprache von Geist zu Geist mit Gott zu halten.

    BildDas derzeitige, weltgeschichtliche Äon gliedert sich in drei Teile:

    * Die Ära Jehova – Gott übermittelt dem Mose als Jehova Regeln für die Menschheit, die eine gesellschaftliche Ordnung sichern sollen.
    * Die Ära Jesus Christus – Gott erscheint als Mensch in der Gestalt von Jesus Christus unter den Menschen, um sie in der Liebe, der Empathie und dem Erbarmen zu schulen.
    * Die Trinitarisch-Marianische Ära des Heiligen Geistes – Gott offenbart sich geistig in Vororten von Mexiko City – die Stimmträger reden in Zungen. Spiritualismus nennt sich die Geistlehre, die Lehre des Heiligen Geistes und sie lehrt die Vergeistigung mit dem Ziel, dass alle Menschen auf der Erde sich vergeistigen sollen, um dann ohne äußeren Vermittler geistig, von Geist zu Geist, Zwiesprache mit Gott zu halten.

    Die Offenbarungen Jesu Christi in Mexiko von 1884 – 1950 wurden von Anwesenden Zuhörern in den letzten 3 Jahren mitstenographiert und ab 1950, als die Offenbarungen des Herrn endeten, in 12 Buchbänden zusammengefasst.

    Die Wissenschaft von der Vergeistigung oder die Lehre des Heiligen Geistes ist niedergeschrieben worden im Buch des Wahren Lebens. Es enthält 366 Unterweisungen. Aus diesen 12 Bänden wiederum wurde dann ein Kompendium erstellt: Das Dritte Testament!

    Hiermit hat der Herr sein Versprechen erfüllt, das er seinen Aposteln vor 2000 Jahren gegeben hat, wiederzukommen, uns einen anderen Beistand zu senden und die Menschheit in die ganze Wahrheit einzuführen, die sie damals noch nicht verstanden haben aufgrund ihres damaligen, geistigen Entwicklungsstandes.

    Die Verfasserin hat die Bücher – nebst ihrem persönlichen Zeugnis, ihrer Kommunikation mit unserem Herrn Jesus Christus von Geist zu Geist – in seinem Auftrag beim Bookmundo-Verlag in mehreren Sprachen publiziert. Diese können dort über diesen Link bezogen werden.

    Die Geist-Lehre
    Die Lehre von dem Heiligen Geist

    Entdecke Deinen Geist
    Entwickle Deine Kreativität

