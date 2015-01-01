  • Erfolg durch Haltung: Die Kraft des Handelns als Katalysator für ein erfülltes Leben

    Der persönliche und berufliche Erfolg wird nicht nur durch äußere Umstände, sondern maßgeblich durch die innere Haltung und das konsequente Handeln geprägt.

    BildEin tiefgreifendes Prinzip des persönlichen Wachstums besagt, dass die bewusste Annahme einer wünschenswerten Realität – im Sinne von Denken, Sprechen und Handeln – diese Realität maßgeblich beeinflusst. Die Haltung wird zum Ausgangspunkt für ein erfülltes Leben.

    Kernkonzepte der Selbstermächtigung durch Haltung

    Das Konzept der bewussten Haltung stellt die Kausalität vieler Lebensbereiche auf den Kopf: Anstatt auf Erfolg zu warten, um sich _dann_ entsprechend zu fühlen und zu handeln, wird die gewünschte Haltung vorab angenommen. Dies ist kein passives Wunschdenken, sondern eine aktive Strategie zur Selbststeuerung:

    Handeln vor Emotion (Act like): Der erste Schritt besteht darin, das gewünschte Verhalten aktiv zu praktizieren. Wer sich _bereits_ als erfolgreich oder erfüllt betrachtet, trifft andere Entscheidungen und strahlt eine andere Zuversicht aus, was die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Erfolgs erhöht.

    Kognitive Neuausrichtung (Think like): Die innere Haltung beeinflusst direkt die Gedankenmuster. Durch die konsequente Ausrichtung auf eine positive Denkweise werden Selbstzweifel und limitierende Glaubenssätze reduziert, was die mentale Energie für wichtige Aufgaben freisetzt.

    Wirkung auf das Umfeld (Talk, Walk, Smile): Die Art, wie wir kommunizieren, uns bewegen und auftreten, sendet unbewusste Signale an unser Umfeld. Eine Haltung der Zuversicht und Dankbarkeit zieht positive Interaktionen und Möglichkeiten an.

    Die sich selbst erfüllende Prophezeiung: Durch die konsequente Ausrichtung von Haltung, Denken und Handeln auf das angestrebte Ziel, wird eine positive Schleife in Gang gesetzt. Die gefühlte Realität wird zur tatsächlichen Realität – ein Prinzip, das psychologisch auf der Rolle der Überzeugung im menschlichen Handeln beruht. Die Annahme der Haltung ist somit die Kernaufgabe zur Freisetzung des eigenen Potenzials.

    _“Viele Menschen warten darauf, sich gesegnet zu fühlen, um dann danach zu handeln. Das ist eine Falle. Die Veränderung muss im Hier und Jetzt beginnen – in unserer Haltung, unseren Worten, unseren Taten. Wer sich aktiv entscheidet, die Haltung der Dankbarkeit und des Erfolgs anzunehmen, lenkt seine gesamte Energie auf die richtigen Dinge. Das ist die eigentliche Essenz sinnvoller Produktivität: Den Fokus auf das zu legen, was man sein will, und nicht auf das, was einem fehlt.“_

    “ Mario Schäfer, Autor von „Was wirklich zählt: Die Kraft sinnvoller Produktivität“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    1IB International Business GmbH
    Herr Mario Schäfer
    Eschersheimer Landstr. 42 POB
    60322 Frankfurt
    Deutschland

    fon ..: (069) 8700 6207
    web ..: https://www.1ib.net/mario-schaefer-author/
    email : public-relations@1ib.net

    Mario Schäfer ist Autor des Buches „Was wirklich zählt: Die Kraft sinnvoller Produktivität“, in dem er Strategien zur Reduktion von Geschäftigkeit zugunsten wirkungsvoller Arbeit vermittelt. Als CEO der 1IB International Business GmbH ist er in der Geschäftsentwicklung und Beratung tätig und unterstützt Klienten in verschiedenen Branchen. Mit seinem Fokus auf Investitionen in Innovation arbeitet er intensiv mit Family Offices und hat sich auf den Aufbau externer Innovationsportfolios für große Pharmaunternehmen spezialisiert. Er ist zudem Dozent an der ESADE und Investor in ausgewählte Start-ups der Frühphase.

