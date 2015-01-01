Neues FlirtCash Pop-up-Formulare & Mobile/Desktop-Tracking für messbar bessere Conversions

FlirtCash bringt FCForm 2.1.1: Pop-up-Formulare fürs perfekte CTA-Timing und Mobile/Desktop-Channel-Codes für präzises Tracking – für Affiliates mit Fokus auf Performance.

Work Smart not Hard lautet die Devise des neuen FlirtCash Plugin Updates!

FlirtCash erweitert das _Wordpress Affiliate-Plugin FCForm_ mit dem Update Version 2.1.1. Die neue Version richtet sich an Publisher und Performance-Marketer, die Nutzerführung und Auswertung konsequenter steuern möchten. Im Fokus stehen zwei neue Funktionen: Formulare als Pop-up (für präziseres Timing im Funnel) sowie Channel Codes für Mobile und Desktop (für sauber getrennte Daten und bessere Optimierungen).

FCForm 2.1.1: Zwei neue Features für mehr Kontrolle im Funnel

1) Formulare als Pop-up: Der CTA erscheint, wenn der Nutzer bereit ist

Mit dem Flirt Cash WordPress Affiliate Plugin FCForm 2.1.1 können Affiliates Formulare ab sofort direkt als Pop-up einbinden – kompatibel mit Classic Editor, Gutenberg und Elementor. Design, Inhalt und Ausspielung lassen sich dabei flexibel steuern, ohne zusätzliche Plugins oder komplizierte Workarounds.

Der praktische Effekt: Der Call-to-Action muss nicht mehr „zu früh“ im Layout stehen, sondern kann genau dann eingeblendet werden, wenn Interesse aufgebaut ist – etwa nach Scrolltiefe, beim Klick oder an einem definierten Punkt im Funnel. Das reduziert Ablenkung, hält Seiten optisch aufgeräumt und kann die Conversion-Performance spürbar verbessern – besonders bei Nutzern, die nicht sofort entscheiden, sondern zunächst Vertrauen und Kontext brauchen.

Mehrwert für Affiliates:

Aufgeräumteres Seitenlayout ohne dauerhaft sichtbaren CTA-Block

Gezieltere Nutzerführung mit klaren Conversion-Momenten

Besseres Timing statt „CTA nach Bauchgefühl“

Typische Einsatzszenarien:

Landingpages, bei denen erst ein kurzer „Warm-up“-Bereich gelesen werden soll

Funnels, in denen der CTA erst nach einer Erklärung, einem Social-Proof-Element oder einem Vorteil-Block wirkt

Setups, bei denen ein sauberer Look wichtig ist, aber die Conversion trotzdem aggressiv optimiert werden soll

2) Channel Codes für Mobile & Desktop: Tracking mit Kontext statt Mischdaten

Die zweite Neuerung in FCForm 2.1.1: Das Plugin unterscheidet jetzt automatisch zwischen Desktop- und Mobile-Traffic – über gerätespezifische Channel Codes. Affiliates sehen dadurch klar, ob eine Registrierung über Smartphone oder Desktop entstanden ist.

Das ist relevant, weil Mobile- und Desktop-User sich oft unterschiedlich verhalten: Klickpfade, Absprungraten, Scrollverhalten und Timing können deutlich variieren. Wer beide Geräte in einem Topf auswertet, optimiert häufig „ins Blaue“ – und übersieht Potenzial.

Mehrwert für Affiliates:

Sauber getrennte Auswertung nach Gerät (Mobile vs. Desktop)

Präzisere Kampagnensteuerung und bessere Segmentierung

Bessere Entscheidungsgrundlage für Optimierungen (Creatives, Layout, CTA-Logik, Funnel-Schritte)

Typische Einsatzszenarien:

Traffic-Mix aus Social (mobile-lastig) und SEO/Direct (häufig Desktop-stärker)

A/B-Tests, bei denen Mobile-Layouts anders performen als Desktop-Layouts

Kampagnen, die bewusst unterschiedliche Ansprache je Gerät fahren

Update-Hinweis: Backup bei individuellen Anpassungen

Flirt.Cash empfiehlt vor der Aktualisierung ein kurzes Backup, insbesondere wenn eigene Anpassungen am Plugin vorgenommen wurden (z. B. am CSS). Nach dem Update können diese Anpassungen wie gewohnt wieder eingespielt werden.

Statement

„Smart arbeiten heißt: Wirkung bewusst steuern – mit Tools, die den Unterschied machen.“ – John, FlirtCash

Verfügbarkeit & weitere Informationen

Das FlirtCash Form 2.1.1 steht ab sofort als Update bereit. Alle relevanten Details zur Einrichtung und Nutzung sind im Implementierungsguide übersichtlich zusammengefasst.

Über Flirtcash:

Flirtcash ist ein Nischen-Dating-Affiliate-Programm mit Fokus auf spezialisierte Zielgruppen in mehr als 70 Dating-Segmenten. Das Programm arbeitet mit einer eigenen Inhouse-Tracking-Lösung und bietet Affiliates stabile, transparente Rahmenbedingungen. Durch den konsequenten Fokus auf Feedback, Innovation und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat sich Flirtcash als relevanter Player im Nischen-Dating etabliert – und will diesen Weg gemeinsam mit seinen Affiliates weitergehen.

