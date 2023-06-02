Palma Link Up 2025: John (Flirtcash) & Wolfgang (wolfpartner.net) liefern SEO-Power für Affiliates

SEO statt Sangria: Auf der PALMA LINK UP 2025 zeigen John (Flirtcash) und Wolfgang (wolfpartner.net), wie Nischen-Affiliates mit praxisnahem SEO und KI-Content mehr Umsatz holen.

Palma de Mallorca – Auf der ersten PALMA LINK UP 2025 auf Mallorca stand an zwei Tagen vor allem eins im Mittelpunkt: praxisnahes Know-how für profitables Nischenmarketing. Im BaySense Business Center an der Playa de Palma trafen sich handverlesene Online-Unternehmer, Affiliates, Partnerprogrammbetreiber und Content Creator zu einem deutschsprachigen Networking-Event mit Fokus auf Adult- und Digitalbusiness.

Zentraler fachlicher Fixpunkt: ein zweitägiges SEO-Seminar von John (Flirtcash) und Wolfgang („der Wolf“, wolfpartner.net). Die beiden zeigten anhand konkreter Beispiele aus Dating-, Adult- und Gaming-Nischen, wie sich nachhaltiger Suchtraffic, stabile Rankings und konversionsstarke Landingpages in der Praxis umsetzen lassen.

Zwei Tage SEO pur: von Nischen-Strategien bis KI-Content

Im intensiven Seminarblock gaben John und Wolfgang einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Stellschrauben für SEO im Nischenmarketing – angefangen bei Keyword-Strategie und Content-Architektur bis hin zu technischen Faktoren, interner Verlinkung und Conversion-Optimierung für Prelander und Funnels. Besonderes Augenmerk lag auf sensiblen Themenfeldern wie Dating und Adult Entertainment, in denen Compliance, Sprache und Nutzererwartungen besonders fein austariert werden müssen.

Ein weiterer Schwerpunkt war der Einsatz von KI für Content und Bilder. Wolfgang zeigte, wie man nahezu kostenfrei unzensierte KI-Artikel und passende Visuals erstellt, ohne dabei Qualität oder Suchmaschinenfreundlichkeit zu gefährden.

John brachte die Perspektive eines Nischen-Dating-Programms mit: Praxisdaten aus laufenden Kampagnen, Learnings aus unterschiedlichen Geos und konkrete Ansätze, wie Affiliates SEO, Funnel-Optimierung und Monetarisierung besser verzahnen können.

„Die PALMA LINK UP ist genau die Art von Event, die wir im DACH-Raum brauchen: klein genug für echte Gespräche, groß genug für relevante Business-Deals“, so John vom Flirtcash-Team. „Unser Ziel war es, dass jeder Teilnehmer mit mindestens drei konkreten SEO-Hebelpunkten nach Hause fliegt – sofort umsetzbar, direkt aus der Praxis.“

Wolfgang ergänzt: „Viele reden über SEO – hier konnten wir mit den Affiliates tief einsteigen: Nischen-Strategie, E-Mail-Funnels, KI-Content, alles verknüpft. Genau so entsteht langfristiger Umsatz statt kurzfristiger Strohfeuer.“

Palma Link Up: Qualität vor Quantität

Die PALMA LINK UP wurde von Eronite-Herausgeber Mario als bewusst überschaubare Insiderveranstaltung konzipiert – mit klarer Ausrichtung auf deutschsprachige Branchenprofis aus DACH. Statt Messehallen und Massenpublikum bot das Event im BaySense Business Center ein konzentriertes Umfeld für Austausch, Workshops und Deal-Talks – nur wenige Schritte vom Strand an der Playa de Palma entfernt.

Die Veranstaltung positioniert sich als neuer Treffpunkt für die deutschsprachige Affiliate- und Creator-Szene, bei dem Networking, praxisnahe Vorträge und eine familiäre Atmosphäre im Vordergrund stehen.

Flirtcash sagt Danke – und bestätigt Sponsoring für 2026

Flirtcash war 2025 als Sponsor mit an Bord und zieht ein durchweg positives Fazit der Premiere:

„Ein großes Dankeschön an Mario und das gesamte Eronite-Team für die Organisation der ersten PALMA LINK UP“, erklärt John. „Für uns als Nischen-Dating-Programm ist dieses Format die ideale Bühne, um mit Affiliates in Ruhe Strategien zu besprechen – fernab vom üblichen Konferenz-Stress.“

Flirtcash freut sich darauf, 2026 erneut als aktiver Sponsor und Teilnehmer dabei zu sein. Die zweite PALMA LINK UP ist bereits geplant – wieder im BaySense Business Center in Palma de Mallorca, mit begrenzter Teilnehmerzahl und klarem Fokus auf qualitativ hochwertiges Networking.

Über die PALMA LINK UP

Die PALMA LINK UP ist ein exklusives Networking-Event auf Mallorca für deutschsprachige Experten aus digitalen Branchen – mit Schwerpunkt auf Adult Entertainment, Affiliate- und Performance-Marketing, Partnerprogrammen sowie Content Creation. Das Konzept: deutschsprachige Talks, begrenztes Ticketkontingent, Fokus auf echte Kooperationen statt Massenmesse.

Über Flirtcash

#Flirtcash ist ein Nischen-Dating-Partnerprogramm mit Fokus auf performanceorientiertes Affiliate-Marketing. Mit spezifischen Zielgruppen-Angeboten, eigenen Funnels und Inhouse-Tracking arbeitet das Team eng mit Affiliates zusammen, um langfristig profitable Kampagnen im deutschsprachigen und internationalen Markt aufzubauen.

Über wolfpartner.net

wolfpartner.net ist das Partnerprogramm von Wolfgang Mayr („der Wolf“), der seit vielen Jahren im Online-Marketing tätig ist und sich auf SEO, Blogaufbau, E-Mail- und Affiliate-Marketing spezialisiert hat. Neben eigenen Produkten bietet Wolfgang Coachings, Masterclasses und praxisnahe Vorträge zu Themen wie Nischenmarketing, KI-gestützter Content-Erstellung und Performance-Kampagnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Point of Sale Europe Ltd.

Herr John Bucharest

Riverside View Thornes Lane WF1

5QW Wakefield

Vereinigtes Königreich

fon ..: +852 8193 3184

web ..: https://www.flirt.cash

email : presse@flirtcash.net

Über Flirtcash:

Flirtcash ist ein Nischen-Dating-Affiliate-Programm mit Fokus auf spezialisierte Zielgruppen in mehr als 70 Dating-Segmenten. Das Programm arbeitet mit einer eigenen Inhouse-Tracking-Lösung und bietet Affiliates stabile, transparente Rahmenbedingungen. Durch den konsequenten Fokus auf Feedback, Innovation und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat sich Flirtcash als relevanter Player im Nischen-Dating etabliert – und will diesen Weg gemeinsam mit seinen Affiliates weitergehen.

Pressekontakt:

Point of Sale Europe Ltd.

Herr John Bucharest

Riverside View Thornes Lane WF1

5QW Wakefield

fon ..: +852 8193 3184

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Künstliche Intelligenz verändert die Immobilienbranche – doch Vertrauen bleibt der entscheidende Faktor Dermaday GmbH in Dortmund wird Excellence Partner von Amaderm