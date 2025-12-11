-
Rockstone News – Mutter Natur hat die Aufbereitungsanlage gebaut: Homerun Resources setzt einen neuen Maßstab für hochreines Silica
Der Vorteil der Natur: SME gehört zu den reinsten Silicasanden der Welt
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82186/IRW10.001.jpeg
Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.
Gestern erreichte Homerun Resources Inc. (TSXV: HNMR; WKN: A3CYRW) einen weiteren bedeutenden technischen Meilenstein mit der Veröffentlichung der Testergebnisse von Minerali Industriali Engineering (MIE).
Diese unabhängigen Ergebnisse bestätigen, dass der Silicasand des Unternehmens aus Santa Maria Eterna (SME) nicht nur für die Herstellung von hochwertigem Solarglas geeignet ist, sondern tatsächlich zu den natürlich saubersten Silicasand-Lagerstätten weltweit zählt.
Die Auswirkungen gehen weit über eine bloße Einhaltung von Standards hinaus: Die von MIE bestätigte außergewöhnliche Reinheit positioniert SME als möglichen Grundpfeiler im globalen Übergang zu hocheffizienten Photovoltaikmaterialien, bei denen ein ultraniedriger Eisengehalt direkt in eine höhere Leistungsfähigkeit und stärkere Lichttransmission bei Solarglas übersetzt wird.
Der MIE-Bericht hebt einen zentralen Wettbewerbsvorteil hervor, der geologischen Ursprungs ist: Anders als die meisten Silica-Lagerstätten, die komplexe Aufbereitungskreisläufe und chemische Behandlungen benötigen, um Solarglas-Standards zu erreichen, kommt SME mit einer nahezu spezifikationsgerechten Reinheit direkt aus dem Boden.
Nur minimale Aufbereitungsschritte sind erforderlich, um selbst die anspruchsvollsten Grenzwerte für Premium- und antimonfreies Glas zu erreichen – ein schnell wachsendes Segment der Photovoltaikindustrie, da Hersteller sich zunehmend von traditionellen Zusatzstoffen abwenden.
Dieser natürliche Vorteil stärkt nicht nur die technische und wirtschaftliche Positionierung von Homerun, sondern untermauert auch den strategischen Wert der SME-Lagerstätte innerhalb der breiteren Wertschöpfungskette der sauberen Energie
LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:
www.rockstone-news.de/mutter-natur-hat-die-aufbereitungsanlage-gebaut-homerun-setzt-einen-neuen-massstab-fuer-hochreines-silica/
Unternehmensdetails
Homerun Resources Inc.
#2110 – 650 West Georgia Street
Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada
Telefon: +1 844 727 5631
E-Mail: info@homerunresources.com
www.homerunresources.com
ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P
Aktien im Markt: 64.081.179
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82186/IRW10.002.png
Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
Aktueller Kurs: 1,25 CAD (11.12.2025)
Marktkapitalisierung: 80 Mio. CAD
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82186/IRW10.003.png
Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
Aktueller Kurs: 0,79 EUR (12.12.2025)
Marktkapitalisierung: 51 Mio. EUR
Über den Autor: Stephan Bogner bBringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.
Kontakt
Rockstone News & Research
Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)
Müligässli 1, 8598 Bottighofen
Schweiz
Telefon: +41-71-5896911
Email: info@rockstone-news.de
Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Entwicklungen können wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rechtliche Hinweise & Offenlegung von Interessen: Dieser Bericht stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine lizenzierten Finanzberater. Investitionsentscheidungen sollten stets mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Publikation dient Werbe- und Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig geprüft. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Rockstone News
Stephan Bogner
Müligässli 1
8598 Bottighofen
Schweiz
email : info@rockstone-news.com
Pressekontakt:
Rockstone News
Stephan Bogner
Müligässli 1
8598 Bottighofen
email : info@rockstone-news.com
Rockstone News – Mutter Natur hat die Aufbereitungsanlage gebaut: Homerun Resources setzt einen neuen Maßstab für hochreines Silica
