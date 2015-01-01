Wertvolle Tipps bei oberflächlichen Verletzungen – auch essigsaure Tonerde kann helfen

Oberflächliche stumpfe Verletzungen der Haut können zu einem lästigen Begleiter im Alltag werden und die Beweglichkeit erheblich einschränken. Ein altes Hausmittel kann unterstützen.

Ob im Haushalt, in der Freizeit oder beim Sport, überall lauern Gefahren, sich zu stoßen, zu stürzen, Gelenke zu überdehnen oder Muskeln über Gebühr zu beanspruchen. Das tieferliegende Gewebe wird geschädigt. Es kommt zu Schmerzen, Schwellungen, Blutergüssen oder Mobilitätsstörungen. In der Regel verursachen oberflächliche Verletzungen der Haut keine größeren Schäden, insbesondere wenn Gelenke und Gewebe geschont und nicht wieder zu früh belastet werden. Und glücklicherweise kann man der Verletzungsgefahr auch vorbeugen. In der häuslichen Umgebung z.B. sollten Stolperfallen erkannt und beseitigt werden. Hocker und Leitern sollten stand- oder trittsicher sein. Haltegriffe können helfen, Stürze zu vermeiden. Beim Sport sollte systematisches Aufwärmen unerlässlich sein, ebenso wie die Verwendung von Schonern oder Helmen. Sollte es dennoch zu einer stumpfen Verletzung kommen, gilt es, umgehend Sofortmaßnahmen nach der sogenannte PECH-Regel einzuleiten. P steht dabei für „Pause“ und meint die sofortige Ruhigstellung der verletzten Bereiche, E steht für „Eis“ und meint die rasche Kühlung der betroffenen Stelle, C steht für „Compression“ und meint die Anwendung eines elastischen Druckverbandes, H steht für Hochlagerung, wenn möglich durchgehend über mehrere Tage. Traditionell wird auch Essigsaure Tonerde zur schnellen Linderung der Beschwerden bei kleinen oberflächlichen Verletzungen der Haut eingesetzt. Essigsaure Tonerde ist als Salbe unter dem Markennamen Alsol®, in Tablettenform unter dem Markennamen Essitol® und als Lösung unter der Bezeichnung Aluminiumacetat-Tartrat Lösung DAB 10, 11,1 % in der Apotheke erhältlich. Alsol® – Salbe wird unmittelbar nach der Verletzung dünn und gleichmäßig auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Mit Essitol® Tabletten lässt sich schnell und unkompliziert eine Lösung zur Anfertigung von Umschlägen oder kühlenden Verbänden herstellen, die auf die betroffenen Hautstellen aufgelegt werden. Aluminiumacetat-Tartrat Lösung DAB 10, 11,1 % ist eine bereits fertig erstellte Lösung, die ebenfalls für Verbände und Umschläge genutzt wird. Übrigens listet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Essigsaure Tonerde bereits seit 1977 als unentbehrliches Arzneimittel. Sprechen Sie Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker auf dieses altbewährte Hausmittel an. Weitere Informationen zu Alsol® finden sie auch unter www.alsol-salbe.de, zu Essitol Tabletten unter https://athenstaedt.de/essitol.htm und zu Aluminiumacetat-Tartrat Lösung 11,1 % unter www. athenstaedt.de/aluminiumacetatdab

Pflichtinformationen

Alsol® Salbe 1%: Wirkstoff: Aluminiumacetat-Tartrat

Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei kleineren oberflächlichen Verletzungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen, wie z. B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Enthält u. a. Wollwachs und Butylhydroxytoluol. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Pharmazeutischer Unternehmer: athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, D-35088 Battenberg (Eder)

Essitol® Tabletten 1000 mg, Wirkstoff: Aluminiumacetat-Tartrat

Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel Prellungen und Verstauchungen und als mild wirkendes Arzneimittel bei übermäßiger Schweißbildung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Pharmazeutischer Unternehmer: athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, D-35088 Battenberg (Eder)

Aluminiumacetat-Tartrat Lösung DAB 10, 11,1 %, Wirkstoff: Aluminiumacetat-Tartrat

Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren, Anwendungsgebiete: Aluminiumacetat-Tartrat Lösung ist ein traditionelles Arzneimittel und wird als mild wirkendes Arzneimittel bei Prellungen und Verstauchungen sowie bei übermäßiger Schweißbildung angewendet. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Pharmazeutischer Unternehmer: athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, D-35088 Battenberg (Eder)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

athenstaedt arzneimittel

Herr Wolfgang Meyer-Meisner

Am Beerberg 1

35088 Battenberg

Deutschland

fon ..: +49 6452 92 942-0

fax ..: +49 6452 92 942-15

web ..: http://www.athenstaedt.de

email : marketing@athenstaedt.de

athenstaedt GmbH & Co KG

athenstaedt ist ein seit mehr als 125 Jahren am Markt agierendes pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Battenberg (Eder). Das Produktprogramm beinhaltet Arzneimittel zur Selbstmedikation sowie apotheken-exklusive Produkte zur Gesundheitspflege mit den Schwerpunktindikationen Magen/Darm, Haut und health-care. Hauptprodukt ist Lecicarbon. Des Weiteren liefert die Firma Feinchemikalien an Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Weitere Informationen unter www.athenstaedt.de



Pressekontakt:

athenstaedt arzneimittel

Herr Wolfgang Meyer-Meisner

Am Beerberg 1

35088 Battenberg

fon ..: +49 6452 92 942-0

web ..: http://www.athenstaedt.de

email : marketing@athenstaedt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Höhepunkt des Jahres steht an: – dem großen Silvester-Dinner 2025 folgt die Silvester Party Kommunikation von Geist zu Geist