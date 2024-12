Wertvolle Tipps zur Immobilienerbschaft: Gut informiert entscheiden

Warum Erben den Wert ihrer Wohnung, ihres Hauses oder ihres Grundstücks prüfen sollten

Die Immobilienerbschaft bringt neben Chancen oft auch Herausforderungen mit sich. Geschäftsführer Thomas Müller von der Mahis & Müller Immobilien GmbH mit Sitz in Aachen rät dazu, den Wert des geerbten Vermögens sorgfältig bestimmen zu lassen. Dies sollte geschehen, bevor die Erbschaft angenommen oder ausschlagen wird. „Nur wenn der Marktwert die übernommenen Verbindlichkeiten übersteigt, ist die Annahme sinnvoll“, meint Thomas Müller.

Häufig können Erben jedoch nicht einschätzen, was der Nachlasses Wert ist. Außerdem haben sie nur sechs Wochen Zeit, die Erbschaft anzunehmen oder auszuschlagen. Eine zügige und professionelle Wertermittlung ist daher essenziell, um die richtige Entscheidung zu treffen. Die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH bieten hier kompetente Unterstützung an. „Wir ermitteln schnell, professionell und zuverlässig den aktuellen Marktwert und schaffen damit Klarheit für die Erben“, so Thomas Müller.

Wird das Erbe angenommen, stehen verschiedene Möglichkeiten offen: die Selbstnutzung, die Vermietung oder der Verkauf. Die geerbte Immobilie selbst zu beziehen, kann emotional bereichernd sein, erfordert jedoch in der Regel auch Investitionen in Renovierungsarbeiten oder Umgestaltungsmaßnahmen. Zudem sollten laufende Kosten wie die Grundsteuer bedacht werden.

Die Vermietung bietet eine Chance auf langfristige Einnahmen. Allerdings gehen damit Verpflichtungen wie die Suche nach Mietern und die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen einher. Durch den Verkauf des geerbten Objekts erhalten Erben den Verkaufserlös zügig und langfristige Verpflichtungen können vermieden werden. Gleichzeitig kann der Verkauf für die Erben aber auch mit Abschiedsschmerz verbunden sein.

Die Entscheidung, wie bei einer Immobilienerbschaft verfahren werden soll, hängt von vielen Faktoren ab – angefangen von den persönlichen Lebensumständen der Erben bis hin zur aktuellen Marktsituation. Thomas Müller und seine Kollegen unterstützen bei der Entscheidungsfindung mit professioneller Beratung, umfassender Expertise und langjähriger Erfahrung und sorgen dafür, dass Erben die für ihre Situation beste Entscheidung treffen.

Immobilienerben, die sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen möchten, erreichen die Makler aus Aachen telefonisch unter 0241 – 475 854 65 oder per E-Mail unter mueller@mahis-mueller-immobilien.de.

Die Mahis & Müller Immobilien GmbH, ein Familienunternehmen unter der Leitung des Geschäftsführers und gelernten Diplom-Kaufmannes Thomas Müller, bietet unter anderem ein umfangreiches Leistungsspektrum für den Immobilienverkauf und die Immobilienvermietung in Aachen und der Region. Außerdem beraten der Geschäftsführer und sein Team Immobiliensuchende und übernehmen die Vermittlung von Bestands- und Neubauimmobilien.

