Spezialisten für den Wohnungsverkauf in Aachen

Ob Globalverkauf oder Veräußerung einzelner Einheiten – die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH übernehmen

Umfassende Unterstützung für Eigentümer, die ihre Wohnung oder mehrere Wohneinheiten verkaufen möchten, bietet das Team der Mahis & Müller Immobilien GmbH mit Sitz in Aachen. Es übernimmt alle Schritte des Verkaufsprozesses – von der professionellen Wertermittlung über die Suche der passenden Interessenten bis hin zur zielgruppenspezifischen Vermarktung der Immobilie.

Der Verkauf einer Wohnung erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung, insbesondere wenn bestehende Mietverhältnisse berücksichtigt werden müssen. Denn in Deutschland gilt der Grundsatz ,Kauf bricht nicht Miete‘. Das bedeutet, dass ein Käufer gegebenenfalls bestehende Mietverhältnisse übernehmen muss. „Wir kennen die passenden Interessenten, die genau nach solchen Investitionsmöglichkeiten suchen“, erklärt Thomas Müller, Geschäftsführer der Mahis & Müller Immobilien GmbH. Dank ihrer Expertise und ihres umfassenden Netzwerks finden der Makler aus Aachen und seine Kollegen gezielt Käufer, die bereit sind, sich auf diese Bedingungen einzulassen.

Für Eigentümer, die mehrere Wohneinheiten verkaufen möchten, bietet die Mahis & Müller Immobilien GmbH eine zusätzliche Beratungsleistung an. Denn manchmal sei es sinnvoller, die Immobilie als Ganzes zu verkaufen, während in anderen Fällen eine Aufteilung in einzelne Wohneinheiten vor dem Verkauf lukrativer sein kann. „Wir beraten unsere Kunden ausführlich über die Vor- und Nachteile beider Optionen und unterstützen sie bei der Entscheidungsfindung“, so Thomas Müller. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern prüft der Geschäftsführer, welche Verkaufsstrategie den höchsten Erlös verspricht.

„Unser Ziel ist es, den Verkauf so stressfrei wie möglich zu gestalten, indem wir unseren Kunden alle Schritte abnehmen und sie umfassend unterstützen“, betont der Geschäftsführer. Die langjährige Erfahrung und das tiefgehende Verständnis des regionalen Marktes machen die Immobilienmakler der Mahis & Müller Immobilien GmbH zu verlässlichen Partnern für Eigentümer in Aachen und der Region.

Weitere Informationen zum Wohnungsverkauf in Aachen, zum Hausverkauf in Aachen und zu weiteren Dienstleistungen finden Interessenten unter https://www.mahis-mueller-immobilien.de/. Die Immobilienmakler sind auch telefonisch unter 0241 – 475 854 65 zu erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mahis & Müller Immobilien GmbH

Herr Thomas Müller

Augustinerweg 11

52076 Aachen

Deutschland

fon ..: 0241 – 475 854 65

fax ..: /

web ..: https://www.mahis-mueller-immobilien.de/

email : mueller@mahis-mueller-immobilien.de

Die Mahis und Müller Immobilien GmbH, ein Familienunternehmen unter der Leitung des Geschäftsführers und gelernten Diplom-Kaufmannes Thomas Müller, bietet unter anderem ein umfangreiches Leistungsspektrum für den Immobilienverkauf und die Immobilienvermietung in Aachen und der Region. Außerdem beraten der Geschäftsführer und sein Team Immobiliensuchende und übernehmen die Vermittlung von Bestands- und Neubauimmobilien.

