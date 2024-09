Chinesische Spekulanten und die Goldpreisrallye

Der Anstieg des Goldpreises im Frühjahr 2024 überraschte viele. Doch bald könnte die Unze Gold sogar 3.000 US-Dollar kosten.

Im März und April kam es zu einem Goldrausch, der hauptsächlich von Terminhändlern an der chinesischen Shanghai Futures Exchange (SHFE) und der Shanghai Gold Exchange (SGE) angetrieben wurde. So ging das Handelsvolumen bei SHFE-Gold-Futures um rund 400 Prozent nach oben. Chinesische Händler und Investoren haben den Goldmarkt also angeheizt. Amerikaner dagegen haben in den letzten drei Jahren goldbezogene Vermögenswerte verkauft. Ursächlich wirkten zum einen die hohen Realzinsen und zum anderen eine hohe finanzielle Selbstzufriedenheit.

Der zehnjährige US-Realzins, also der inflationsbereinigte Zinssatz, liegt nahe einem 20-Jahres-Hoch. Dies treibt Anleger in Vermögenswerte wie Anleihen, Fonds, Sparkonten. Gleichzeitig werden nicht rentierliche Vermögenswerte wie Edelmetalle, dafür gibt es keine Zinsen, gern verkauft. Sind Realzinsen dagegen niedrig oder negativ, gewinnen Edelmetalle an Attraktivität. Gold ist in den USA als „Angstanlage“ bekannt. Daher steigt die Nachfrage in Finanzkrisen oder bei Rezessionen an. Chinas Wirtschaft nun steckt in einer Krise, man denke nur an den Crash des chinesischen Immobilienmarktes. Und die Zinsen in China sind niedrig, gut für die dortige Goldnachfrage. Mit der Schwäche im Aktien- und Immobilienmarkt haben sich die Chinesen, auch Kleinanleger dem Gold zugewandt.

Mitte April ebbte das Interesse ab, der Goldpreis war hoch, die SHFE und die SGE machten tägliche Preislimits. Ein Interesse an Gold und ein Preisanstieg, ähnlich wie im März und April, könnte mit den chinesischen Gold-Futures-Händlern als treibende Kraft nun wieder stattfinden. Chinas weiter schwächelnde Wirtschaft sollte in den kommenden Jahren für eine starke Goldnachfrage sorgen. China und Indien könnten erkennen, dass die Preise hoch sind, aber voraussichtlich nicht fallen werden, sondern eher weitersteigen. Goldunternehmen wie Aurania Resources oder GoldMining sollten daher hoch im Kurs stehen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – setzt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Flaggschiffprojekt liegt in den Anden in Peru. Auch sichtbares Gold gefunden wurde schon entdeckt.

Die Liegenschaften von GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – befinden sich in Nord- und Südamerika und sie enthalten Gold und Kupfer. Dazu kommen noch Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources und GoldMining.

