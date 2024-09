Eine bessere Welt dank sauberer Kernenergie

Im September fand wieder einmal das vielbeachtete World Nuclear Symposium statt.

Die weltweite Nuklearindustrie und auch welche außerhalb des Sektors trafen sich in London. Eine rekordhohe Zahl, nämlich rund 800 Delegierte nahmen teil. Die Kernkraft ist sauber, zuverlässig, sicher und erschwinglich. Außerdem ist sie notwendig, um den Weg aus den fossilen Brennstoffen zu finden. Es wächst die Zahl der Länder und Industrien, die diese Chancen in der Kernenergie sehen. Auf dem World Nuclear Symposium 2023 haben 25 Länder eine Erklärung zur Verdreifachung der Atomenergie unterzeichnet. Auch haben mehr als 120 Unternehmen die Industrieverpflichtung unterschrieben, die Atomenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen.

Nun geht es um die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, der Finanzwelt, dem Energie- und dem Technologiebereich. In den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa hat nun das Kernkraftwerk Barakah den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Bis zu 25 Prozent des Strombedarfs der VAE sollen so gedeckt werden können. In Tennessee soll eine mehrere Milliarden Dollar teure US-Uran-Anreicherungsanlage gebaut werden. Die Uranbranche befindet sich in einem entscheidenden Moment. Die Zahl der Atomkraftwerke wächst weiter, die früher oft fehlende Akzeptanz der Atomkraft ist nun gegeben. 60 Reaktoren befinden sich weltweit im Bau und weitere 110 sind geplant. Die Menge des benötigten Urans wird im Zuge dieser Entwicklung ebenfalls ansteigen. Die Zeit der niedrigen Uranpreise ist bereits Vergangenheit. Wichtigster Uranförderer ist Kasachstan. Aber auch in Kanada, Saskatchewan gibt es reiche Uranlagerstätten. Hier sind beispielsweise IsoEnergy oder Cosa Resources mit ihren Projekten vertreten.

So hat sich Cosa Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ – im Athabasca Becken in Saskatchewan zusätzlich zu den vorhandenen Uranprojekten noch zwei weitere Grundstücke zugekauft und besitzt nun rund 216.000 Hektar Land.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – verfügt über hervorragende Uranprojekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in Kanada, Australien, Argentinien und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

