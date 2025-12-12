  • Der Höhepunkt des Jahres steht an: – dem großen Silvester-Dinner 2025 folgt die Silvester Party

    Genussvoll ins neue Jahr – Feinschmeckerbuffet, Tanz und Musik: Silvester-Dinner und Party im Heuboden – Feiern in entspannter Atmosphäre und alle Sorgen loslassen.

    BildUmkirch, 12.12.2025 – In unsicheren Zeiten sind ausgelassene Feiern besonders willkommen

    Das Jahresende rückt näher und damit auch die Zeit der Silvesterplanungen. Wer das sicherlich nicht immer ganz einfache Jahr 2025 genussvoll und fröhlich ausklingen lassen willen, darf sich im Heuboden in Umkirch bei Freiburg auf ein festliches Gala-Dinner und ausgelassenen Partyspaß mit großem Feinschmecker-Buffet freuen. Hier, im malerischen Breisgau-Hochschwarzwald, lädt die Heuboden Erlebnisgastronomie wie auch schon in den vergangenen Jahren zu einem unvergesslichen Jahresausklang ein.

    Vom Silvester Dinner bis zur Silvester Party: Einfach mal den Moment genießen!

    In unsicheren Zeiten wie diesen wächst in den meisten Menschen die Sehnsucht nach einem Hauch Sorglosigkeit, Abwechslung und unbeschwerter Gemeinsamkeit. Wenn das alte Jahr hinter uns liegt und wir dem neuen entgegensehen, bietet der Silvesterabend im Heuboden die perfekte Gelegenheit, das Leben nicht nur zu genießen, sondern auch zu feiern. Die Zutaten? Ein festlich gedeckter Tisch, exquisite Speisen und Getränke, der Klang fröhlicher Stimmen und ein berauschendes Finale auf der Tanzfläche!

    Restaurant Landhaus Blum – ausgezeichnete Gastgeber – beste Stimmung

    Der glanzvolle Abend könnte beispielsweise im Restaurant Landhaus Blum mit einem liebevoll komponierten Amuse beginnen, dem sich ein fantastisches 4-Gang-Menü anschließt. Die Küche ist für ihre exzellenten Kreationen aus regionalen Produkten und internationalen Akzenten bekannt, die jeden Gang in ein Feuerwerk für die Geschmacksknospen verwandeln. Nach den entspannten Stunden im Restaurant Landhaus Blum geht es zur großen Silvester Party in die Dancing Clubs. Praktisch: Der Eintritt ist im Silvester Dinner gleich inklusive!

    Wer lieber nicht mit vollem Magen über die Tanzfläche wirbeln will, kann sich auch für eine andere stimmungsvolle Variante entscheiden: Ob im Musik Stadl, in der Tanz Tenne oder in der Geldemann Bar, in jedem Dancing Club wartet ein üppiges Feinschmecker-Buffet, an dem sich zwischen den Dance-Moves nach Herzenslust bedient werden kann. Für ausreichende Sitzplätze ist natürlich gesorgt.

    Mehr als „nur“ eine Silvester Party

    Ein Blick in die Fotogalerie vergangener Silvesterfeiern zeigt, wie mitreißende Dekorationen, kulinarische Kunstwerke und bestens gelaunte Tanzbegeisterte den Heuboden in eine funkelnde Erlebniswelt verwandeln, in der sich Alltagssorgen einfach auflösen. Das Silvester Dinner im Restaurant Landhaus Blum mit der anschließenden Silvester Party ist somit weit mehr als „nur“ ein schöner Abend.

    Für die begeisterten Gäste sind die beliebten Events im Heuboden vor allem ein Versprechen, gemeinsam und mit allen Sinnen das Hier und Jetzt zu genießen und die verschiedenen Sorgen einfach auszublenden. Wenn für einige Stunden der Alltag komplett in den Hintergrund tritt, erlebt man unvergessliche Momente, die noch lange nachhallen.

    Buchungen sind ab sofort möglich

    Übrigens locken bis zum Jahreswechsel im Heuboden bereits zahlreiche Vorab-Highlights: von der Heuboden Wies’n mit Live-Bands über „Viva la Mexiko“ bis hin zu „Halloween Madness“. Alle kommenden Events finden Interessierte unter „Aktuelle Veranstaltungen“ auf der Website. Für das Silvester Dinner und die Silvester Party kann man sich schon jetzt die begehrten Tickets sichern. https://www.heuboden.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Heuboden GmbH
    Herr Gerd Blum
    Am Gansacker 3-6
    79224 Umkirch
    Deutschland

    fon ..: 0049-7665-9343990
    web ..: http://www.heuboden.de
    email : info@heuboden.de

    Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

    Pressekontakt:

    Heuboden GmbH
    Herr Gerd Blum
    Am Gansacker 3-6
    79224 Umkirch

    fon ..: 0049-7665-9343990
    web ..: http://www.heuboden.de
    email : info@heuboden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Silvester-Dinner 2024 im Landhaus Blum incl. Silvester Party – jetzt reservieren
      Ist 2024 angesichts der vielen Krisen wirklich ein Jahr zum Feiern? Unbedingt, denn dieses Jahr zeigt, dass wir lernen müssen, die Momente des Genießens und Feierns auch zu nutzen -...

    2. Die Party des Jahres – Silvester BEI SCHUMANN … nicht nur in der Küche
      Mysteriöse Eleganz, geheimnisvolle Begegnungen - Erleben Sie die Party des Jahres!...

    3. Die Krönung des Jahres 2021 steht kurz bevor
      2021 war für viele ein schwieriges Jahr. Umso wichtiger und freudiger, dass es einen herrlichen Lichtblick in naher Zukunft gibt. Es geht um den Jahreswechsel und die große Silvester-Gala 2021....

    4. Die Gruselwoche 2022 im Heuboden inkl. der großen Halloween Party am 31.10.
      Der "Heuboden" in Umkirch bei Freiburg feiert dieses Jahr die schaurig schöne Gruselwoche inkl. Verkleiden und Kostümieren. Der Höhepunkt und Abschluss ist die große Halloween Party am 31.10....

    5. Silvester 2025 im Paradies
      Erleben Sie den Jahreswechsel in einer Kulisse, die unvergesslich bleibt...

    6. Der Oktober wird schrecklich schön – die beliebte Heuboden Halloween Party steigt am 31.10.
      Die "Heuboden" Halloween Party in Umkirch bei Freiburg ist inzwischen legendär, und wird von den Feierlustigen sehnsüchtig erwartet. Die Partygäste genießen die ausgelassene Stimmung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.