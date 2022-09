Die Gruselwoche 2022 im Heuboden inkl. der großen Halloween Party am 31.10.

Der „Heuboden“ in Umkirch bei Freiburg feiert dieses Jahr die schaurig schöne Gruselwoche inkl. Verkleiden und Kostümieren. Der Höhepunkt und Abschluss ist die große Halloween Party am 31.10.

Umkirch, 30.09.2022 – Pflichttermin für alle Monster, Geister und Vampire – die Gruselwoche

Nachdem es in den letzten Jahren schwierig bis unmöglich war, größere Veranstaltungen durchzuführen, ist es endlich wieder so weit: Der Heuboden in Umkirch bei Freiburg feiert dieses Jahr das schaurig schöne Grusel Wochenende. Ein Pflichttermin für alle partyhungrigen Gruselmonster, Geister, Hexen und Vampire ab 18 Jahren. Der Höhepunkt des Grusel Wochenendes ist die große Halloween Party am 31. Oktober ab 20.00 Uhr, natürlich mit Verkleidung. Nach einer langen Durststrecke, steigt die Vorfreude auf diesen Höhepunkt des Partyjahres. Es darf endlich wieder gespukt werden.

Ein ganzes Wochenende in eine andere Welt eintauchen

Schon am Eingang grüßen grinsende Kürbislaternen, der Beat lässt sofort Partystimmung aufkommen. In allen Ecken spukt es. Gespenster fliegen umeinander und an der Bar umarmt ein Vampir eine Hexe, der selbst die Blutspur aus dessen Mund nichts anzuhaben scheint. Sie kichert aus vollem Halse, während ein waschechtes Gruselmonster ihr einen Gin über den Tresen reicht. Im Deckmantel der Verkleidung kann man so richtig aus sich herausgehen und den Partyhunger endlich stillen.

Unvergesslich sind die Umkircher Halloween Partys, die mittlerweile schon eine Tradition sind im Heuboden und ein Grund, schon Wochen vorher der dunklen Jahreszeit entgegenzufiebern. Die gute Stimmung auf dieser Party steckt an und wer gerne feiert, ob Alt oder Jung, wird sich mitreißen lassen vom Tanz der Vampire und dem Kichern der Hexen.

Der Heuboden – bekannt für Partys und Events

Das Unternehmen Heuboden in Umkirch bei Freiburg ist seit Jahrzehnten in der Region tätig und weit über die Grenzen für seine berühmten Events und Veranstaltungen bekannt. Egal ob Hochzeitsfeier, Geschäftsreise oder Party, der Heuboden ist mit seiner Erlebnisgastronomie ein Publikumsmagnet der Region. Legendär sind die Wies´n nach bayerischem Vorbild, zünftig mit Dirndl, Lederhosen und einem Festzelt, in dem die Stimmung jedes Jahr im September und Oktober tobt.

Dazu gibt es leckere bayerische Schmankerl. Aber auch am Wochenende steigt im Heuboden die Party auf unterschiedlichen Floors und mit einem breitgefächerten Musikangebot für alle Geschmäcker. Und an Halloween wird dann gleich auf mehreren Floors gespukt und getanzt. Selbstverständlich endet der Spuk nicht, wenn die Turmuhr eins schlägt, sondern es wird bis zum Morgengrauen gerockt, gerappt und gelacht.

Das große Gruselwochenende Ende Oktober 2022

Wer sich schon mal auf die große Halloween Party einstimmen will, kann sich bereits am Grusel Wochenende am 28.10. und 29.10. ab 20.00 Uhr heißtanzen für die große Halloween Party. Ein Partywochenende, das man sich freihalten sollte, um einzutauchen in die Welt der Geister, fernab vom Alltag. Endlich mal wieder ausgelassen feiern, flirten und trinken bis zum Morgengrauen. Und wer weiß, manch eine Hexe hat auf der Halloween Party im Heuboden schon einen Zauberer gefunden, mit dem sie sich nicht nur gegruselt hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

