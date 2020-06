Hotels in Freiburg – Hotel Heu.Loft und Landhaus Blum – inkl. Wohlfühlgarantie

Freiburg und das Breisgau sind auch im Winter eine Reise wert. Wandern im Schnee, die vielen Sehenswürdigkeiten in Freiburg, die nahen Schweizer Berge, hier ist Abwechslung garantiert.

25.06.2020 – Gleich zwei Hotels für Freiburg Besucher mit herausragendem Ambiente

Für Freiburg Urlauber stehen mit dem Hotel Heu.Loft und dem Hotel Landhaus Blum zwei hochwertige Hotel Freiburg Optionen zur Verfügung, die keine Wünsche offenlassen und neben einer Top Ausstattung auch eine einzigartige familiäre Atmosphäre bieten. Zudem besteht die Möglichkeit, die abwechslungsreiche Heuboden Erlebnisgastronomie live zu erleben.

Heuboden Hotel Heu.Loft

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 bietet das Hotel Heu.Loft seinen zahlreichen Gästen allen Komfort eines 4-Sterne Hauses. Hier finden Gäste einzigartige Kombination aus Tradition und gleichzeitig modernem und zeitgemäßen Design. 46 Standard Zimmer sowie 6 luxuriöse Suiten warten auf den Gast und bieten ihm jeglichen Komfort und Luxus für perfekte Entspannung und Wohlgefühl. Dabei kommt trotzdem die familiäre Atmosphäre nicht zu kurz.

Der Charme von Eichenholz in Kombination mit moderner Schwarzwald Fotografie als Design Highlight sind kein Widerspruch. Durch die direkte Angliederung an die Erlebnisgastronomie Heuboden ist auch für jede Menge Abwechslung und beste Unterhaltung gesorgt. Die Heuboden Dancing Clubs laden mit verschiedenen Musikstilen zum Disco Fox und weiteren Musik Events ein. Nach einer Übernachtung bietet das Hotel HeuLoft zum Tagesstart ein erlesenes Frühstücksbuffet sowie einen Mittagstisch an. Dieses Hotel Freiburg ist für seine Top-Angebote bekannt.

Heuboden Hotel Landhaus Blum

Das Landhaus Blum Hotel Freiburg ist seit seiner Eröffnung 2012 eine hervorragende Adresse sowohl für Geschäftsreisende als Tagungshotel, als auch für Alleinreisende und Familien. Mit seinen exklusiven Echtholzdielen und modernen, barrierefreien Bädern sorgt es bei Gästen für eine besondere Wohlfühlatmosphäre.

Natürlich sind alle Zimmer mit modernen Flachbild Fernsehern sowie freiem W-LAN ausgestattet. Für die Gäste stehen 51 Zimmer auf 4 Sterne-Niveau zur Verfügung. Darunter sind sowohl Einzelzimmer, Doppelzimmer, Mehrbettzimmer als auch zwei Luxus Suiten. Fünf verschiedene Tagungsräume mit variantenreichen Bestuhlungsmöglichkeiten bieten auch für Business-Events beste Bedingungen.

Die drei Dancing Clubs der Heuboden Erlebnisgastronomie sorgen für Abwechslung und Entspannung nach dem anstrengenden Meeting. Eine Top-Empfehlung ist das À-la-carte-Restaurant im Landhaus Blum mit einer verlockenden Speisekarte. Eine Außenterrasse kann im Restaurant Landhaus Blum bei schönem Wetter genutzt werden. Auch eine Bar und Lounge ist im Landhaus Blum für die Zeit nach dem Meeting vorhanden und wird von den Gästen gerade im Tagungsbereich gerne genutzt.

Alle Informationen zum Landhaus Blum finden Sie auf https://www.heuboden.de/hotel/hotel-landhaus-blum.html

Hotels Freiburg

Die Angebote der Heuboden Hotels mit dem Hotel Heu.Loft und dem Landhaus Blum sind besonders bei Gästen aus der Schweiz beliebt, weil zum einen die Lage sehr günstig ist und das umfangreiche Angebot der Heuboden Erlebnisgastronomie für aufregende Event-Unterhaltung bei den Schweizer Gästen steht. Die Angebote von Hotel Freiburg mit dem Hotel Heu.Loft und dem Landhaus Blum sind im Raum Freiburg die beste Option für privat Reisende, Tagungs-Gäste sowie Gäste aus der Schweiz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Online Schulung Risikomanagement für Interne Revisoren