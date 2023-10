Der Oktober wird schrecklich schön – die beliebte Heuboden Halloween Party steigt am 31.10.

Die „Heuboden“ Halloween Party in Umkirch bei Freiburg ist inzwischen legendär, und wird von den Feierlustigen sehnsüchtig erwartet. Die Partygäste genießen die ausgelassene Stimmung.

Umkirch, 30.10.2023 – Schaurig schöne Halloween-Party im bekannten Heuboden in Umkirch

Spooky, unterhaltsam und unvergesslich: Grusel-Liebhaber und Verkleidungskünstler aufgepasst, endlich ist es so weit, die neueste Ausgabe der legendären Halloween-Partys im Heuboden steigt am 31. Oktober 2023 unter dem Motto „Halloween-Trick or Treat.“

Ein faszinierender Grusel-Spaß im Heuboden

Bereits im letzten Jahr sorgte die für viele Gruselfans zum Pflichtprogramm gehörende Halloween-Party im Heuboden für bleibende Erinnerungen. Denn pünktlich zum Heuboden-Event verwandelte sich die gesamte Location in eine schaurige Heuboden-Gruft mit Gänsehaut-Garantie, die die Besucher restlos begeisterte.

Passende Musik von ausgewählten DJs wie DJ Heiko, eine unheimliche Gruft-Dekoration und perfekt arrangierte Dancefloors kreierten eine einmalige Atmosphäre, die zum Staunen und Feiern einlud. Auch in diesem Jahr gilt es, den Termin für die Halloween-Party im Heuboden im Kalender zu vermerken und unvergessliche und spektakuläre Stunden zu erleben.

Alle ab 18 Jahren dürfen ab den Abendstunden das Heuboden-Event besuchen und in eine Welt voller unheimlicher Gestalten abtauchen und zwischen Skeletten, Geistern und Phantomen das Tanzbein schwingen, kühle Drinks und den ein oder anderen schmackhaften Leckerbissen genießen. In der Tenne garantiert DJ Heiko den ultimativen Sound, während Baden. FM mit DJ Matze den Stadl rockt und DJ NG die Disco unsicher macht.

Heuboden – ein Traditionsunternehmen mit dem gewissen Etwas

Erlebnisgastronomie vom Feinsten, dafür steht das familiengeführte Unternehmen Heuboden im idyllischen Schwarzwald seit Jahren. Die Besucher erwartet stets exzellente Spitzengastronomie und ein luxuriöses 4-Sterne-Hotel, das ein hervorragendes Ambiente für Hochzeiten, Geburtstage oder Tagungen bietet.

Daneben überzeugt der Heuboden mit stetig wechselnden Events und Veranstaltungen, die mittlerweile Kultstatus erreicht haben und weit über die Grenzen hinaus bekannt sind. Als besonders populär gilt dabei etwa die alljährliche Heuboden-Wies’n von September bis in den Oktober hinein, die mit Festzelt, original bayerischer Livemusik, zünftigem Essen und feschen Dirndl und Lederhosen für beste Unterhaltung sorgt.

Die Heuboden Events – für jeden etwas dabei

Ein weiteres Highlight für alle Partyhungrigen stellen die speziellen Heuboden-Events am Wochenende dar, die jeden Dancefloor rocken. Neben „Friday Beats“, das jeden Freitag ab 21 Uhr die Pforten öffnet und mit Baden. FM und DJ Matze live on air einen genialen Musikmix aus Charts, Mainstream, Fox, House oder beliebten Oldies liefert, heizt auch „Hay!Saturday!“ mit Mixed Music die Stimmung auf. Je nach Vorliebe stehen dabei drei unterschiedliche Floors und drei umwerfende DJs wie DJ Heiko zur Auswahl, die jeweils ab 20 oder 21 Uhr die coolsten Beats zaubern.

Zwar längst kein Geheimtipp mehr und doch ein echtes „Must-have“ im Oktober, das mittlerweile eine ständig wachsende Fangemeinde besitzt, stellt die jährliche Halloween-Party im Heuboden dar.

Denn nirgends fällt es leichter, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und zwischen Monstern und Zombies in Partystimmung zu kommen, zu flirten, lecker zu essen und die Nacht durchzugrooven.

https://www.heuboden.de/

https://www.heuboden.de/dancing-clubs/aktuell/events/58588/halloween.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

