Irland- Das Golfparadies in spektakulären Landschaften

Irland, die außergewöhnliche Insel am Rande Europas versteht sich bestens auf Golf. Ob Anfänger oder Spieler von Weltrang wie Rory McIlroy, Phil Mickelson und Tiger Woods: Hier begeistert Golf alle.

Golf in Irland ist seit langem eine beliebte Freizeitaktivität. Irland verfügt über mehr als 400 Golfclubs, darunter viele natürliche Links-Plätze, die an der Meeresküste liegen. Das Land ist weltweit bekannt für seine sensationellen Meisterschaftsplätze in atemberaubender Umgebung. Es ist daher nicht überraschend, dass jedes Jahr über 240.000 Golfer aus der ganzen Welt nach Irland kommen, um die beeindruckenden und anspruchsvollen Fairways zu genießen.

Aber auch Nichtmitglieder von Golfclubs können auf den Plätze spielen. Man wählt einen Golfplatz aus und buchet eine gewünschte Spielzeit. Die Greenfees variieren je nach Golfclub, Golfausrüstung kann gemietet werden, und dann kann das Vergnügen beginnen. Während des Spiels erlebt man die einzigartige Verbindung zwischen den Golfplätzen und der einzigartigen Landschaft. Viele Golclubs bieten außerdem eine Driving Range und Kurzspielbereiche an. Kurze Golfplätze von etwa 70 Metern Länge sind ebenfalls beliebt.

Eine gute Nachricht für alle, die sich für den Golfsport in Irland interessieren: In Irland benötigt man kein Handicap, aber wenn man eines hat, ist es vorteilhaft. Möchte man auf anspruchsvollen Plätzen spielen ist ein Handicap bis 18 (für Männer) bzw. bis 28 (für Frauen) Voraussetzung.

Irland ist für Golfanfänger der ideale Ort, dank der entspannten, gastfreundlichen und hilfsbereiten Einstellung der Golfer und Golfclubs. Unterstützt von erfahrenen PGA-Profis, die individuellen Golfunterricht anbieten, und modernsten Golfakademien mit High-Tech-Ausstattung, können Anfänger ihre Golftechnik erheblich verbessern.

Die meisten Golfplätze in Irland sind ganzjährig geöffnet. Die besten Bedingungen und das beste Wetter zum Golfen findet man zwischen April und Oktober. Im Sommer bleibt es mitunter bis 22.00 Uhr hell.

Doch das ist längst nicht alles. Denn das Schöne an einer Golfreise in Irland ist, dass man abseits des Grüns schnell viele Freude kennen lernen.

Irland der internationale Golftreffpunkt

Es überrascht nicht, dass Irland in den letzten 20 Jahren mehrmals von der International Association of Golf Tour Operators als internationales Golfreiseziel des Jahres ausgezeichnet wurde. Sein Ruf als legendäres Golfreiseziel wird nicht zuletzt durch die Ausrichtung prestigeträchtiger, weltbekannter Wettbewerbe wie der 153. Irish Open in Royal Portrush (2025) und des Ryder Cup in Adare Manor (2027) gestärkt.

IRISH OPEN kehrt nach Nord-Irland zurück

Auch die Horizon Irish Open kehren im kommenden Jahr nach Nordirland zurück. Der renommierte Golfclub Royal County Down wird das Turnier im Jahr 2024 ausrichten. Diese Entscheidung ist eine große Anerkennung für die Qualität des Golfsports in Nordirland, die sich auch durch die Ausrichtung der Open 2025 zeigt. Seit die Irish Open 1975 erstmals im Rahmen der DP World Tour (ehemals European Tour) stattfand, ist dies die fünfte Ausgabe der Irish Open, die in Nordirland ausgetragen wird.

Nordirland verfügt über ein starkes Golfangebot mit über 90 einzigartigen Golfplätzen, darunter die Golfclubs Royal County Down und Royal Portrush, die regelmäßig in den Top 20 der Weltrangliste vertreten sind. Royal Portrush wird nach 1951 und 2019 im Jahr 2025 zum dritten Mal dieses älteste Major-Turnier austragen.

Von Bernhard Langer entworfener Portmarnock Golf Course im neuen Look

Nur ca. 15 km nördlich von Dublin liegt der Portmarnock Golf Links CLub, ursprünglich 1995 von Bernhard Langer entworfen. Heute ist ein mehrere Millionen Euro teures Renovierungsprojekt abgeschlossen. Die Verbesserungen haben ab Loch acht eine neue und beeindruckende Strecke geschaffen, stets mit Blick auf den Velvet Strand von Portmarnock und die Weite der Irischen See.

Die Geschichte dieses Platzes unweit des Dubliner Flughafens ist untrennbar mit der berühmten Jameson-Whiskey-Dynastie verbunden- viele Generationen der Jameson-Familie ruhen auf einem Friedhof gleich rechts vom ersten Fairway.

