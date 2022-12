Cabin Holidays: Der Urlaubstrend in Irland

In Irland sind Cabins der Hit: Abgelegen, naturnah und dennoch mit vollem Komfort bieten sie Entspannung pur.

Sie schmiegen sich in kleine Seitentäler der Berge oder an die Ufer stiller Seen in Irland: die kabinenartigen Holzhütten mit bestem Service für die natursuchenden Urlauber. Die Auswahl an diesen luxuriösen Tiny Houses ist groß und man findet sie meist an schönen, gemütlichen und versteckten Orten auf den ländlichen Anwesen in ganz Irland. Die Ausstattung reicht von luxuriösen Retreats in der Wildnis bis zu spektakulär gelegenen Hütten an den Ufern von Flüssen und Meer. Wer eine Auszeit vom Alltag nehmen möchte und dabei das Besondere sucht, kann sich für ein kurzes Wochenende einmieten, für den privaten Rückzug in den Schoß von Mutter Natur oder für einen ganzen Ferienaufenthalt in einer der stillen und abgelegenen Ecken der Insel. Hier ist eine kleine Auswahl:

Cabu by the Lakes

Das Cabin Resort (https://holidays.cabu.co.uk/cabu-by-the-lakes) in den ufernahen Wäldern des Killykeen Forest Park in County Cavan in Irlands herzlicher Mitte unmittelbar an der Grenze zu Nordirland. Die Ausstattung ist gehoben, das Ambiente außergewöhnlich, im Angebot sind Cabins für 2 oder 4 Personen sowie für Familien. Die schön ausgestatteten Cabinen verfügen über einen offenen Wohnraum, stylische Möblierung, einen kleinen Fernseher und Holzofen. Die Umgebung lädt ein zu Spaziergängen sowie zum Radfahren und Waldbaden.

Drumhierny Woodland Hideaway

Unweit von Carrick-on-Shannon liegen mitten im Wald 16 luxuriös ausgestattete Lodges. Das neue Drumhierny Woodland Hideaway (https://www.drumhiernyhideaway.ie/en/) im County Leitrim, ebenfalls in Irlands herzlicher Mitte gelegen, besticht durch seine Ruhe, ist aber auch als Ausgangspunkt für einen Aktivurlaub bestens geeignet.

Clover Cabin Escape

Oder vielleicht ist das Clover Cabin Escape (https://www.clovercabin.ie/) etwas: ein luxuriöses Selbstversorger Holzhaus, versteckt in der ländlichen Ruhe von County Kilkenny in Irlands historischem Osten. Drinnen findet man alles, was man für einen unvergesslichen Aufenthalt braucht: einschließlich Betten für bis zu sechs Personen, eine voll ausgestattete Küche und jede Menge privaten Raum draußen.

Tara Hill Estate

Ebenfalls im Südosten der Insel bietet das Tara Hill Estate im County Wexford traumhaft gelegene Unterkünfte an. Die Wild Rooms (https://www.thewildrooms.com/) liegen inmitten unberührter Natur und erfüllen gleichzeitig die höchsten Ansprüche an Unterkunft und Kulinarik.

Lodges am Wild Atlantic Way

Mount Falcon Estate (https://www.mountfalcon.com/) im County Mayo am Wild Atlantic Way im Westen der Insel hat gleich 45 luxuriöse Lodges zu bieten, die in der Mitte eines Waldes angelegt wurden. Wer gleichzeitig luxuriös entspannen möchte, kann dies im Indoor Swimming Pool, in den Outdoor Hot Tubs, den Saunas, Dampfsaunas und im exklusiven Spa.

A very special tip:

Ein besonderer Fünf-Sterne-Cabin-Urlaub ist nur wenige Meilen vom berühmten und schönen Giant’s Causeway im County Antrim emntfernt. Bei Aurora North Coast (https://www.auroranorthcoast.com/) gibt es in Nordirland einige kunstvoll handgefertigte Cabinen. Sie wurden aus feinster kanadischer Zeder erbaut, luxuriös und zugleich charmant eingerichtet und komplett ausgestattet und mit einem eigenen Outdoor Hot Tub versehen. Die Kabinen bieten über das ganze Jahr einen entspannten Rückzugsort.

Good to know:

Slow Cabins® sind individuelle und komfortable ausgestattete Cabins, die durch ihre Lage einen perfekten Rückzugsort bieten, sind derzeit angesagt. Es sind temporäre Öko-Häuser, die völlig autark sind, was die Versorgung mit Wasser und Strom angeht. In einer Slow Cabin gibt es kein Internet, man entschleunigen und sich vom Alltagsstress befreien. Die Slow Cabins befinden sich an geheimen Orten in der Nähe von Kinvara bei Galway, direkt am Wild Atlantic Way, und sind aus der Slow Travel Bewegung entstanden.

Links:

https://www.ireland.com; https://holidays.cabu.co.uk/cabu-by-the-lakes; ; https://www.drumhiernyhideaway.ie/en/; https://www.lustybegisland.com; https://www.killyhevlin.com/lodges; https://www.clovercabin.ie/; https://www.thewildrooms.com/; https://www.mountfalcon.com/; https://www.auroranorthcoast.com/; https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/giants-causeway/; www.slowcabins.ie; https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/wild-atlantic-way/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NOTATE Pressedienst

Herr Rainer Schilling

Rheinblickstraße 12

65187 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0172 61 535 11

web ..: https://www.notate.news/

email : redaktion@notate.news

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

NOTATE Pressedienst

Herr Rainer Schilling

Rheinblickstraße 12

65187 Wiesbaden

fon ..: 0172 61 535 11

web ..: https://www.notate.news/

email : redaktion@notate.news

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hotelmanagementsoftwareanbieter GUBSE AG übernimmt ADDIPOS GmbH