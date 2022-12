Der Investor WPS kündigt Modernisierungen der Bestandshäuser an

Frankfurt, FFM, Nordend, Westend, Oberrad

Der Frankfurter Projektentwickler und Bestandshalter Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS) kündigt an, das er seinen gesamten Wohnungsbestand in Frankfurt weiter modernisieren wird. Gerade in diesen schweren Zeiten ist es wichtig, das die Mieter vor steigenden Nebenkosten geschützt werden. Die Fassaden sollen eine hochwertige Fassadendämmung in Mineralwolle erhalten. Außerdem werden die aktuell in Sanierung befindlichen Häuser auch soweit energetisch saniert, das alle Geschossdecken eine hochwertige Dämmung in Mineralwolle erhalten.

Die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH ist noch immer ein familiengeführtes Unternehmen und die zahlreichen Bestandsmieter des Unternehmens, welches sich über das gesamte Rhein-Main-Gebiet verteilen freuen sich über diese Ankündigung des Unternehmens. Das Unternehmen teilt auch mit, das bereits der Bestand mit weit über 70% saniert ist und die Nebenkosten bei den sanierten Häuser bezahlbar sind. Außerdem teilen die Mieter mit, das wenn mein Nachbar über mir heizt, das brauche ich keine Heizung, da das Haus wirklich hochwertig gedämmt ist.

Der Investor sieht jetzt nur noch den Genehmigungen durch die Städte entgegen und hofft darauf, die Häuser weiter energetisch zu sanieren.

Der Investor freut sich auf seine neuen Mieter und heisst Sie bereits heute in der WPS Familie willkommen.

Neubau Wohnungen in Gießen Allendorf

