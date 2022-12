Wachstuchtischdecken für das Frühjahr

Wenn draußen alles grünt und sprießt, haben viele Menschen Lust, auch ihre Inneneinrichtung aufzufrischen. Mit einer Wachstuch Tischdecke lassen sich dabei vielfältige Akzente setzen.

Wachstuch kaufen ist absolut angesagt

Eine Wachstuch Tischdecke galt früher als leicht spießig. Kein Wunder, denn Omas Wachstuch hatte blasse, nichtssagende Farben. Von Design konnte da niemand sprechen. Aber das Image haben Wachstücher längst abgelegt. Zum Beispiel bei wachstuchshop24.de kann man Wachstuch bestellen und Wachstuch kaufen, das aus jedem Zimmer eine Kulisse für „_Schöner Wohnen_“ machen kann. Frische Farben und schöne Designs hellen Räume auf. Modern, frech und witzig kommen die Wachstücher von heute daher. Das Preis-Leistungsverhältnis ist dabei so verführerisch, dass zu jeder Gelegenheit eine Tischdecke im Schrank liegen kann: alle Feste im Jahreskreis mit einer passenden Tischwäsche zu dekorieren macht einfach Spaß.

Nicht nur Kinder lieben Wachstuch

Wachstücher sind absolut pflegeleicht: kein Waschen, kein mühsames Bügeln – Wachstücher nehmen fast nichts übel. Flecken werden einfach abgewischt. Damit sind Wachstücher in hohem Maße zeitgemäß: Wer im Beruf nur wenig Zeit für Wäschepflege übrig hat, ist damit gut bedient. Und wer gern kleckert, liebt Wachstücher, weil bei Tisch ein Malheur eben kein Unglück ist – einmal mit dem Lappen drüber und alle bleiben entspannt, Eltern und Kinder.

Bei der Reinigung der Wachstücher können auch Desinfektionsmittel zugesetzt werden. Das macht sie nicht nur für den Privatbereich zu einer geeigneten Tischwäsche, sondern auch für Kindergärten, Schulkantinen mit Stil, die Gastronomie oder Pflegeheime, die Wert auf ein gehobenes und doch variables Ambiente legen. Die Möbel unter dem Wachstuch dürfen ruhig empfindlich sein: Ihre Oberfläche ist perfekt geschützt, da keine Feuchtigkeit das Tuch durchdringen kann.

Im Frühling hungert jeder nach Farbe

Gerade im Frühling sehnen sich Menschen nach dem Grau in Grau des langen Winters nach Farben. Wachstuch kaufen ist dann eine gute Idee. Knalliger als ein Stoff je bedruckt werden kann, leuchten Farben auf glänzenden Wachstüchern.

Bei wachstuchshop24.de kann jeder Wachstuch bestellen. Die umfangreiche Kollektion zum Frühjahr macht mit ihren frischen Designs gute Laune. Sie bietet viele Frühlings- und Ostermotive. Wachstuch im Internet zu bestellen eröffnet eine unglaublich große Auswahl. Wachstuchshop24.de bietet dabei jede nur denkbare Form für die unterschiedlichsten Möbel an: für ovale oder eckige Tische. Außerdem führt der Webshop Meterware, sodass auch wirklich große Tafeln mit Wachstüchern eingedeckt werden können. Dabei werden einfarbige Tischtücher angeboten, eine große Vielfalt an Mustern und frühlingshaften Bildern, aber auch Fotoprints. Wer möchte, kann auch Wachstücher mit einem Ökotex Prüfsiegel wählen. Karomuster in fröhlichen Farben passend für eine Bierzeltgarnitur laden förmlich zum „Angrillen“ am ersten warmen Wochenende im Frühjahr ein. Das Baumwollfleece auf der Rückseite der Tischdecken ist so ausgerüstet, dass sie rutschfest aufliegen; das macht die Handhabung dieser Tischwäsche angenehm.

Wer also im Frühjahr Lust darauf hat, seine Inneneinrichtung aufzufrischen, sollte das bei wachstuchshop24.de mit dem Kauf einer Wachstuch Tischdecke versuchen: einfach im Web schönes Wachstuch bestellen und wohlfühlen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

wachstuchshop24.de

wachstuchshop24.de

Herr Kevin Nitzsche

Berliner Allee 200-204

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-28614340

web ..: https://wachstuchshop24.de

email : info@wachstuchshop24.de

wachstuchshop24 – Onlineshop für Wachstuch Tischdecken, Tischfolien, Tischschoner und textile Baumwoll Tischdecken – in PREMIUM Qualität aus Berliner Manufaktur | 030-28614340 | sofort lieferbar – über 1000 Dessins – Größen in eckig rund oder oval frei wählbar mit Paspelbandeinfassung oder Borteband – Wachstuch kaufen

Pressekontakt:

wachstuchshop24.de

Herr Kevin Nitzsche

Berliner Allee 200-204

13088 Berlin

fon ..: 030-28614340

email : info@wachstuchshop24.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

