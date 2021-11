Hotel Sonnbichl macht Pause bis zum Frühjahr

Keine Sorge: Ihr Wellnesshotel in Dorf Tirol bleibt weiterhin erreichbar

Das Jahr geht dem Ende entgegen und seit dem 08.11.2021 legt auch das Hotel Sonnbichl eine Winterpause ein. Wieder hielt die vergangene Saison so einige Herausforderungen bereit. Vor allem jedoch blicken wir zurück auf eine gute Zeit mit Ihnen. Danke dafür! Viele Stammgäste durften wir in den vergangenen Monaten aufs Neue begrüßen. Aber es waren auch eine Vielzahl Gäste mit dabei, die unser Wellnesshotel in Dorf Tirol zum ersten Mal besuchten. Nun hoffen wir, dass wir Sie alle im nächsten Jahr wiedersehen, und dass auch dann wieder zahlreiche neue Gäste hinzukommen werden. Geplant ist übrigens, dass wir am 26.03.2022 unsere Pforten für Sie wieder öffnen.

Viel Neues wird Sie im Frühjahr erwarten

Bis dahin werden wir uns freilich ein wenig zurücklehnen und Zeit mit unseren Familien verbringen. Außerdem werden wir natürlich für Sie so manches weitere Highlight schaffen sowie Vorhandenes auf den neuesten Stand bringen. Dazu gehört unter anderem, dass in diesem Winter eine Rundumerneuerung unseres Hallenbads ansteht. Selbstverständlich werden wir ebenfalls die Zimmer und Suiten durchgehen, um dort ebenso wie in unseren weiteren Räumlichkeiten die eine oder andere Idee zu verwirklichen. Lassen Sie sich überraschen. In jedem Falle werden wir Sie zum Start der neuen Saison im einem aufs feinste hergerichteten Wellnesshotel in Dorf Tirol empfangen.

Aktiv genießen und erleben in Südtirol

Überdies erwarten Sie ab Frühjahr aus unserer Küche neue Schmankerl. Schließlich sind unsere Buffets, 5-Gang-Feinschmecker-Wahlmenüs und 6-Gang-Galadinners, die bei uns zu den Inklusivleistungen zählen, legendär. Da soll es an Abwechslung keinesfalls mangeln. Frisch gewartet werden dann auch die Fahrräder, Helme, Nordic-Walking-Stöcke sowie gegen einen Kostenbeitrag die E-Mountain-Bikes in unserem Verleih für Sie bereit stehen. Ihr Wellnesshotel in Dorf Tirol wird also auch im kommenden Jahr wieder der perfekte Ausgangspunkt für Touren ins Gebirge oder durchs Burggrafenamt sein. Genießen Sie des Weiteren die Vorfreude auf Ausflüge nach Meran, zu den Schlössern Tirol und Trauttmansdorff sowie zu der vielen weiteren Sehenswürdigkeiten in Südtirol.

Schon ab dem 26.03.2022 wird es nämlich aller Voraussicht nach wieder heißen: Willkommen im Hotel Sonnbichl, Ihrem Wellnesshotel in Dorf Tirol.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Bis dahin bleiben wir per WhatsApp, E-mail, via Telefon oder über unsere Website erreichbar. Beispielsweise über unsere Social-Media-Kanäle versorgen wir Sie zudem regelmäßig mit Neuigkeiten aus dem Dorf Tirol. Auf Instagram dürfen Sie sich zudem auf jede Menge bebilderte Einblicke vor und hinter die Kulissen vom Hotel Sonnbichl freuen. Rechtzeitig vor Saisonbeginn werden wir Sie ferner darüber informieren, ob wir den geplanten Termin für die Wiedereröffnung einhalten können. Gleichzeitig räumen wir natürlich für Sie großzügige Stornierungsbedingungen ein, sodass die Buchung für Sie möglichst risikofrei bleibt.

Ein kleines Extra zum Schluss: Auch die kommende Saison wird, wenn alles zum klappt, wieder mit unseren Vorteilstagen vom 26.03. bis zu 14.04.2022 beginnen. Planen Sie am besten schon ein paar Tage im Hotel Sonnbichl ein.

