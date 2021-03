Frühling im Hotel Sonnbichl Südtirol

Hotel Sonnbichl begrüßt den Frühling

Vorbereitungen in Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol laufen auf vollen Touren

Auch wenn Corona uns noch fest im Griff hat und weiterhin vieles im Ungewissen liegt, freuen wir uns auf den beginnenden Frühling. Er setzt gerade dazu an, sich im ganzen schönen Südtirol in seiner vollen Pracht zu zeigen. So mancher Obstgarten bei uns rund um unser Wellnesshotel im Dorf Tirol hat sich bereits in ein Blütenmeer aus zartem Rosa und Weiß verwandelt. Bald werden auch das Etschtal, das Burggrafenamt, der Vinschgau und das Eisacktal folgen. Eine wunderbare Zeit beginnt jetzt.

Südtirol erwacht zu neuem Leben

Die Saison der Wochen- und Bauernmärkte hat begonnen. Überall liegt im wärmenden Sonnenschein ein feiner Duft in der Luft. Wo es möglich ist, finden auch Kellerführungen und Weinverkostungen statt. Für den 30. März beispielsweise ist das Event „Speck, Wein & Oliven“ auf dem Biohof Niedereben, nur rund 15 km entfernt vom Hotel Sonnbichl, geplant. Vom 01. bis zum 18. April dann sollen in etwa gleicher Entfernung von Ihrem Wellnesshotel in Südtirol die Blütenfesttage in Lana stattfinden. Eine gute Gelegenheit, den Besuch mit einer Kräuterführung in nahegelegenen Klostergarten zu verbinden. Zudem bietet sich eine Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der sogar bis zum 30. April stattfindenden Feinschmeckerwochen „Lana blüht in Töpfen, auf Tellern“ an.

Ostern in Südtirol

Hoffnungsfroh sind wir überdies, dass wir auch in diesem Jahr das Osterfest weitgehend so feiern können, wie es in Südtirol seit vielen Jahrhunderten Brauch ist. Reisende werden sich in dieser Zeit beispielsweise über die Palmbuschen an den Palmstangen wundern und sicherlich auch dem traditionellen Osterbrot Fochaz begegnen. Ab Karsamstag, den 03. April, bis zum 01. Mai finden darüber hinaus im Weindorf und Rosendorf Nals die Spargelwochen statt. Am Ostermontag steht dann Meran ganz im Zeichen des Ostermarktes in der Altstadt.

Mit fortschreitendem Frühling den Aufenthalt im Freien genießen

Der April ist ebenfalls die Zeit, in der viele Konzertveranstaltungen im Außenbereich beginnen sollen. Mit zu den ersten gehört der Konzertabend der Jagdhornbläser in Schenna Dorf. Aber die steigenden Temperaturen locken auch zunehmend zum Wandern und Radfahren ins Freie. Sobald die Beschränkungen aufgehoben oder gelockert sind, stehen dann für Sie im Hotel Sonnbichl neben dem Angebot an geführten Touren ebenfalls wieder Mountainbikes sowie E-MTBs bereit.

Damit Sie sich bei uns noch wohler fühlen

Bis dahin aber wollen wir die Zeit nutzen, um Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol noch schöner für Sie zu gestalten. Aktuell sind wir zum Beispiel dabei, unseren traumhaft gelegenen Garten umzubauen sowie an einigen Stellen komplett zu erneuern. Unser Küchenchef stellt verführerische Feinschmecker-Menüs und Galadinner zusammen. Auch für das Frühstücksbüffet hat er schon das eine oder andere weitere Highlight in Petto. Unser Spa-Bereich schließlich wartet mit Saunawelt, Wasserwelt und Fitnesscenter sehnsüchtig darauf, Sie endlich wieder begrüßen zu dürfen.

Für Ihre Planungssicherheit: großzügige Stornobedingungen

Um Ihre Planung zu erleichtern, haben wir übrigens unsere Stornobedingungen erneut an die Situation angepasst. Das heißt: Eine kostenlose Stornierung Ihrer Buchung ist auch weiterhin bis 2 Wochen vor dem Anreisedatum möglich. Aktuell wissen wir zwar noch nicht, wann unser Hotel Sonnbichl in dieser Saison öffnen kann. Anfragen und Buchungen aber nehmen wir natürlich gerne entgegen. So können Sie zu den Ersten gehören, die den Komfort in unserem Wellnesshotel im Dorf Tirol in vollen Zügen genießen können, wenn es wieder heißen darf: Willkommen im Hotel Sonnbichl.

