Hotel Sonnbichl Sicherheitsmaßnahmen

Unsere Corona-Maßnahmen für Ihre Sicherheit

Das Warten hat ein Ende. Mit dem 28. Juni steht Ihnen unser Wellnesshotel im Dorf Tirol endlich wieder inklusive aller seiner Annehmlichkeiten für einen unbeschwerten und erholsamen Aufenthalt offen. Damit Sie Ihren Urlaub bei uns in vollen Zügen genießen können, haben wir ein Sicherheitskonzept entwickelt und umgesetzt, das Ihnen einen effektiven Schutz bietet, ohne Sie einzuschränken. An einigen Stellen genießen Sie sogar – selbstverständlich ohne Aufpreis – den einen oder anderen zusätzlichen Service. Konkret haben wir die folgenden Maßnahmen getroffen:

– Den Wellnessbereich im Hotel Sonnbichl haben wir so umgestaltet, dass Sie Abstandsregelungen problemlos einhalten können. Das gilt für die Bäder innen und außen ebenso wie für die Saunen. Vor der Nutzung ist lediglich eine Vormerkung erforderlich.

– Für alle Fitnessprogramme haben wir die Gruppenstärken verringert. Außerdem finden die gemeinsamen Übungen bei entsprechendem Wetter im Außenbereich statt. Beides macht die Angebote für Sie jetzt noch attraktiver. Auch hier setzt die Teilnahme nur eine kurze Anmeldung voraus.

– Anwendungen wie Massagen und Kosmetikbehandlungen, die wir ganz persönlich für Sie ausrichten, können wie gewohnt stattfinden.

– In allen öffentlich zugänglichen Bereichen unserer Anlage können Sie sich unter Einhaltung der Abstandsregelungen frei bewegen. Lediglich in unseren Büffeträumen tragen Sie dabei bitte einen Mund-/Nasen-Schutz, den Sie am Tisch natürlich abnehmen können. Mund-/Nasen-Schutz halten wir für Sie kostenlos bereit. Alternativ steht Ihnen die Möglichkeit offen, sich Ihre Auswahl vom Buffet durch unseren Room-Service auf Ihr Zimmer servieren zu lassen.

– Engmaschig verteilt im Wellnesshotel beim Dorf Tirol haben wir Desinfektionsspender aufgestellt. Wir laden Sie ein, häufig Gebrauch von ihnen zu machen.

– In allen Bereichen haben wir unsere Reinigungsintervalle optimiert. Zusätzlich hat unser Housekeeping-Team ein besonderes Augenmerk auf Oberflächen, die häufig berührt werden. Unter anderem Türklinken werden daher mehrmals täglich desinfiziert. Eine gründliche Desinfektion von Tischen findet überdies nach jeder Nutzung statt.

Im Mittelpunkt aller unserer Vorkehrungen stehen natürlich die offiziellen Vorgaben, welche für ganz Südtirol in Bezug auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten. In einigen Bereichen sind wir hier seit jeher um eine Nasenlänge voraus. Unsere hauseigene Wäscherei beispielsweise verwendet, wie es jetzt Vorschrift ist, traditionell Hochtemperaturverfahren für die Reinigung.

Auch außerhalb vom Wellnesshotel im Dorf Tirol genießen Sie volle Bewegungsfreiheit. So ist beim Wandern und Radfahren im Freien unter Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln kein Mund-/Nasen-Schutz erforderlich. Bei geführten Touren allerdings sowie unter anderem in Geschäften sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln einschließlich Seilbahnen tragen Sie bitte diesen Schutz.

Als Wellnesshotel im Dorf Tirol wollen wir, dass Sie sich rundum sicher fühlen. Das gilt auch für Ihre Buchung. Daher geben wir Ihnen bis Ende August die Möglichkeit, bis zu 7 Tagen vor Ihrem Reiseantritt Buchungen kostenlos sowie ohne Angabe von Gründen zu stornieren. Was Ihre Anreise zum Hotel Sonnbichl betrifft, sind die Grenzen bereits seit dem 15. Juni wieder geöffnet. Weitere Informationen zu Regelungen und Sicherheitsmaßnahmen Südtirols im Rahmen der Corona-Pandemie finden Sie auf der Seite www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus.

