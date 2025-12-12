Damien Cain veröffentlicht neues Album „Standarte“ – ein musikalischer Neubeginn zwischen Melancholie und Rock

„Standarte“ ist das neue Album von Damien Cain, ein atmosphärisches Werk zwischen Rock, Melancholie und Reflexion, entstanden aus internationalen Kollaborationen und persönlichem Rückblick.

Der in Irland lebende deutsche Musiker Damien Cain veröffentlicht am 12. Dezember 2025 sein neues Album „Standarte“. Das Werk verbindet Alternative Rock, melodische Metal-Elemente und atmosphärische Klangwelten zu einem vielschichtigen Album, das persönliche Themen ebenso aufgreift wie musikalische Einflüsse aus mehreren Jahrzehnten.

Cain, der seit 2020 im irischen County Laois lebt, beschreibt „Standarte“ als sein bislang ehrlichstes Album. Entstanden ist ein 17 Titel umfassendes Werk, das sich bewusst Zeit nimmt, Stimmungen aufzubauen und musikalische Kontraste zuzulassen. Die Songs bewegen sich zwischen ruhigen, melancholischen Momenten und kraftvollen, gitarrenbetonten Passagen.

Die Produktion entstand in Dublin im renommierten Hellfire Studio gemeinsam mit Ivan Jackman, der unter anderem mit Hozier („Take Me to Church“), Sinéad O’Connor und The Dubliners gearbeitet hat. An der Entstehung des Albums waren zudem Musikerinnen und Musiker aus Irland, Deutschland, Großbritannien, Finnland, Argentinien, Brasilien und den USA beteiligt.

Bereits in den frühen 2000er-Jahren machte Damien Cain unter dem Projektnamen CAIN international auf sich aufmerksam. Die Single „Age of Darkness“ verkaufte sich europaweit über 250.000 Mal und wurde mit dem Impala Diamond Award ausgezeichnet. CAIN tauchte daraufhin auch in den deutschen Charts auf und belegte mit dem Album „Moonstruck“ Platz 10 der Deutschen Alternative Charts. Darüber hinaus arbeitete Cain immer wieder als Textautor: 2006 schrieb er den Songtext zu „Dein Herz“ der Band L’Âme Immortelle, die damit einen Chart-Erfolg in Deutschland erzielte. Ein weiteres besonderes Projekt war „Elenore“, eine musikalische Neuinterpretation von Edgar Allan Poes „The Raven“, gesungen von Sir Christopher Lee.

Mit „Standarte“ schlägt Cain nun ein neues Kapitel auf. Inhaltlich thematisiert das Album Fragen von Identität, Wandel, Verlust und persönlicher Haltung. Trotz internationaler Zusammenarbeit trägt das Album eine klare persönliche Handschrift und spiegelt Cains Erfahrungen der vergangenen Jahre wider.

Erste irische Radiosender haben bereits vorab Titel aus dem Album vorgestellt, der Radiosender KCLR lobt „Fascinating Face“ (die erste Single des Albums) als energiegeladenen, mitreißenden Track. Die Veröffentlichung von „Standarte“ erfolgt auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie als CD und Vinyl direkt über die Homepage des Künstlers.

https://push.fm/fl/standarte [Link zu Streamingplattformen]

https://www.damiencain.com [Link zur Künstlerseite]

https://bit.ly/4px54eG [Dropbox Link mit Bildern, Hörproben, Texten]

