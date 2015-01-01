  • Casida Gutscheincode 15% auf alle Produkte – SPARE15

    Casida gewährt 15 % Rabatt auf das gesamte Sortiment wie natürliche Nahrungsergänzung wie Astaxanthin & Vitamine. Code SPARE15 einlösen und natürlich sparen.

    Bild15 % auf natürliche Gesundheit: Casida bietet exklusiven Rabatt mit Code SPARE15

    Der Online-Shop Casida, Spezialist für hochwertige Naturprodukte und natürliche Nahrungsergänzung, gewährt neuen und bestehenden Kunden einen attraktiven Rabatt. Mit dem Gutscheincode SPARE15 sind 15 % Ersparnis auf das gesamte Sortiment möglich, darunter beliebte Produkte wie Astaxanthin, essentielle Mineralien, Vitamine, Chlorella und Spirulina.

    Das Angebot unterstreicht das Commitment des Shops, natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte für einen breiteren Zugang attraktiv zu machen. Casida legt Wert auf sorgfältig ausgewählte, reine Inhaltsstoffe für Wohlbefinden und Vitalität.

    So wird der Rabatt eingelöst – eine einfache Anleitung:

    Shop besuchen: Über den speziellen Link gelangt man direkt zum Casida-Shop: https://casida.com/?ref=spare15

    Produkte auswählen: Die gewünschten Naturprodukte, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel oder Aromatherapie-Artikel, werden in den Warenkorb gelegt.

    Zur Kasse gehen: Der Bestellvorgang wird über den Warenkorb eingeleitet.

    Code eingeben: Im Bestellprozess findet sich ein Feld für einen „Gutschein-“ oder „Rabattcode“. Hier wird der Code SPARE15 eingetragen.

    Rabatt aktivieren: Nach dem Klick auf „Anwenden“ wird der Gesamtbetrag um 15 % reduziert.

    Bestellung abschließen: Die Zahlungs- und Versanddaten werden ergänzt und die Bestellung wird durchgeführt.

    Interessierte können zudem den Newsletter abonnieren, um über neue Produkte, gesundheitliche Insights und weitere Sonderaktionen informiert zu bleiben.

    Über Casida:
    Casida ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für natürliche Nahrungsergänzungsmittel, Naturprodukte und Aromatherapie. Das Sortiment umfasst eine bewusste Auswahl an Produkten wie Astaxanthin, Mineralienkomplexe, Vitamine, Chlorella, Spirulina und viele weitere Artikel, die auf Reinheit und Qualität überprüft sind. Das Unternehmen steht für Transparenz und natürliche Ansätze zur Unterstützung des Wohlbefindens.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Preisnavi
    Markus Hagl
    Zum Kalvarienberg 8
    85250 Altomünster
    Deutschland

    fon ..: 017641083245
    web ..: https://nature-heart-gutscheincode.de
    email : support@nature-heart-gutscheincode.de

    Casida ist unter den Top Anbietern für Aromatherapien und Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland.

    Pressekontakt:

    Preisnavi
    Herr Markus Hagl
    Zum Kalvarienberg 8
    85250 Altomünster

    fon ..: 017641083245


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Gardorello bietet Gutscheincode für Stelzenhäuser
      Kunden, die jetzt ein Stelzenhaus bei Gardorello bestellen, profitieren von einem exklusiven Gutscheincode für die Auslieferung im März 2025...

    2. BioNutra stellt komplett neue Produkte aus Algen und Vitalpilzen vor
      Chlorella, Spirulina, Lingzhi und Cordyceps sind in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit Langem bekannt. Jetzt kommen sie in einer einzigartigen Kombination auf den deutschen Markt....

    3. Für umweltbewusste Familien, die auf nachhaltige und schadstofffreie Produkte Wert legen
      Alle Artikel im Sortiment, von kreativen Spielzeugen bis hin zu modischer Kinderkleidung, zeichnen sich durch umweltfreundliche Materialien aus, die höchste Qualitätsstandards erfüllen....

    4. BioNutra neue Produkte: Reiserbsenprotein und Hagebuttenkapseln
      Die Mischung von Reisprotein und Erbsenprotein ermöglicht eine hohe biologische Wertigkeit und ein optimales Verhältnis an essentiellen Aminosäuren. Die leuchtend rote Hagebutte ist in Europa heimisch...

    5. Aloe Vera Produkte für Hunde
      Die Wüstenpflanze Aloe Vera zählt zu den Liliengewächsen. Sie wächst in den meisten tropischen und subtropischen Regionen der Welt und kommt mit sehr wenig Wasser aus....

    6. The Good Ginkgo – der neue Shop für nachhaltige Produkte
      Ab April launcht das junge Start-up aus Berlin BTG Berlin Trade GmbH seinen eigenen Webshop. Dort werden biologische Superfoods, Algenprodukte und Proteine in Pulver, Tabletten und Kapseln angeboten....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.