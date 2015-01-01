  • ECK & OBERG Immobilien Gruppe: Immobilienverkauf mit 30 Jahren Erfahrung, Diskretion und Top-Service

    Vertrauen, Erfahrung und Diskretion: ECK & OBERG begleitet Eigentümer seit 30 Jahren partnerschaftlich beim Immobilienverkauf – für optimale Ergebnisse und stressfreie Prozesse.

    Beim Verkauf einer Immobilie geht es um mehr als nur Zahlen. Es geht um Vertrauen, Sicherheit und das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein. Genau dafür steht die ECK & OBERG Immobilien Gruppe – und das seit über 30 Jahren.

    Warum Eigentümer auf ECK & OBERG setzen

    Viele Makler versprechen viel, aber nur wenige liefern wirklich: Die ECK & OBERG Immobilien Gruppe vereint langjährige regionale Expertise mit einem umfassenden Servicepaket, das weit über den Standard hinausgeht. Ob kostenfreie Wertermittlung, maßgeschneiderte Vermarktung oder persönliche Beratung – Verkäufer profitieren von einem Rundum-sorglos-Paket, das Diskretion, Transparenz und maximale Verkaufserlöse garantiert.

    Mehrfach ausgezeichnet – und das nicht ohne Grund

    Unsere Leistungen wurden mehrfach ausgezeichnet. Doch noch wichtiger als jede Trophäe ist uns das Vertrauen unserer Kunden. Wir setzen auf echte Partnerschaft: Persönliche Begleitung, individuelle Lösungen und absolute Verlässlichkeit stehen bei uns an erster Stelle.

    Alles aus einer Hand – von der ersten Idee bis zum Abschluss

    ECK & OBERG bietet mehr als nur klassische Maklertätigkeit. Von der professionellen Bewertung über innovative Vermarktungswege bis hin zur Finanzierung und Projektentwicklung – bei uns erhalten Eigentümer alle Leistungen aus einer Hand. Das bedeutet: Ein zentraler Ansprechpartner für alle Fragen und eine reibungslose Abwicklung vom Erstgespräch bis zum Notartermin.

    Diskretion ist unser Versprechen

    Gerade bei hochwertigen Immobilien ist Diskretion entscheidend. Wir garantieren einen diskreten Verkaufsprozess, der die Privatsphäre unserer Kunden schützt – und gleichzeitig für eine optimale Käuferauswahl sorgt.

    Fazit: Wer beim Immobilienverkauf in Schleswig-Holstein auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich für ECK & OBERG Immobilien Gruppe.
    Schnell, kostenfrei und partnerschaftlich – das ist unser Anspruch. So gelingt der Immobilienverkauf entspannt und mit besten Ergebnissen.

    Jetzt kostenfrei & unverbindlich beraten lassen

    Sie erreichen uns unter:
    0431/908 999-0
    www.eck-oberg.com
    info@eck-oberg.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Eck & Oberg Unternehmensgruppe
    Herr Christian Eck
    Düsternbrooker Weg 75
    24105 Kiel
    Deutschland

    fon ..: +49 431 908 999 0
    fax ..: +49 431 908 999 99
    web ..: https://eck-oberg.com/
    email : info@eck-oberg.com

    Die ECK & OBERG Immobilien Gruppe ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation und steht seit 1993 für Innovationen, Werte und persönliches Engagement. Wir sind Ihre Experten Rund um die Immobilie in der Region Kiel und Umgebung, Hamburg und Sylt. In Schleswig-Holstein sind wir zu Hause und lieben das Land zwischen den Meeren.

    Seit unserer nun über 30-jährigen Firmengeschichte zählen Integrität, Unabhängigkeit und Objektivität zu unseren wichtigsten Säulen der Unternehmensphilosophie. Gemäß unseres Leitsatzes „Mit Werten in Führung gehen – Vertrauen, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit“

    stehen wir Ihnen als Ihr Immobilienberater persönlich zur Seite.

    Pressekontakt:

    Eck & Oberg Immobilien Gruppe
    Herr Philipp Seifert
    Düsternbrooker Weg 75
    24105 Kiel

    fon ..: +49 431 908 999 0
    email : Assistenz@eck-oberg.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. ECK & OBERG: Erfolgreicher Immobilienverkauf mit Erfahrung, Marktkenntnis und persönlicher Betreuung
      Seit 1993 begleitet die ECK & OBERG Immobilien Gruppe Eigentümer beim Verkauf mit Marktkenntnis, präziser Wertermittlung und persönlicher Betreuung in Kiel, Hamburg und ganz Schleswig Holstein....

    2. Werneburg Immobilien bietet umfassenden Service für Immobilienverkauf und -vermietung
      Die Makler des Unternehmens sind Ansprechpartner für Kunden aus Berlin und Umgebung...

    3. Individuelle Psychotherapie in München mit Diskretion & Erfahrung
      Ihre Problemlagen werden von mir mit höchster Diskretion und meiner über 40 jährigen Erfahrung in Psychotherapie kompetent behandelt. Besuchen Sie mich gerne in meiner privaten Praxis in München....

    4. Reichert Immobilien: Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf
      Ein erfolgreicher Immobilienverkauf erfordert präzise Planung und Umsetzung. Reichert Immobilien ist Ihr Partner für Verkäufe in Graz, Leibnitz und der Steiermark....

    5. Immobilien Bochum – WEYEL IMMOBILIEN stärkt den Markt mit Erfahrung, Vertrauen und regionaler Expertise
      Der Markt für Immobilien Bochum wächst rasant. WEYEL IMMOBILIEN unterstützt Eigentümer und Käufer mit regionaler Expertise und moderner Vermarktung....

    6. Immobilien Wiesbaden – Eschenauer Immobilien überzeugt mit Erfahrung, Auszeichnungen und regionaler Expertise
      Eschenauer Immobilien ist Ihr Experte für Immobilien Wiesbaden. Vertrauen, Erfahrung und Top-Bewertungen zeichnen uns aus - für Kauf, Verkauf oder Miete in Wiesbaden und Umgebung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.