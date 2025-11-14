Weihnachten für Fellnasen – Ruhe statt Reizung: Wie PetYu Hunden und Katzen durch stressige Wintertage hilft.

Hunde und Katzen in der Weihnachtszeit im Stress durch Besuch, Aufregung, Unruhe. Immunsystem jetzt stärke mit PetYu Premium Futterergänzungsmitteln.

Wenn die Wohnung voller Menschen ist, der Alltag durcheinandergerät und Teller mit Festessen locken, geraten viele Haustiere aus dem Gleichgewicht. Trubel, Lärm, Futterwechsel, trockene Heizungsluft und weniger Bewegung belasten Verdauung, Immunsystem und Verhalten von Hunden und Katzen – oft mit Durchfall, Unruhe, Infekten oder Hautreaktionen als Folge.

PetYu®, die junge Marke für tierärztlich entwickelte Ergänzungsfuttermittel aus Hamburg, setzt deshalb auf ein klares Prinzip: den Organismus dort stabilisieren, wo Gesundheit entsteht – im Darm, im Immunsystem und im Bewegungsapparat. „Stress ist einer der meist unterschätzten Faktoren in der Tiergesundheit“, sagt Gründer und Geschäftsführer Dario Vettese. „Er schlägt nicht nur auf den Magen, sondern schwächt auch Abwehrkräfte, Hautbarriere und Gelenke – genau in einer Zeit, in der viele Halter ihre Tiere eigentlich besonders schützen möchten.“

Stress im Winter: Wenn Stimmung, Darm und Abwehrkräfte kippen

Schon kleine Veränderungen im Umfeld können bei sensiblen Tieren viel auslösen: Besuch und Lärm erhöhen die Stresshormonspiegel, was den Darm anfälliger macht und die Verdauung aus dem Takt bringt. Gleichzeitig führen kürzere Spaziergänge und reichhaltiges Futter zu träger Verdauung, Blähungen oder Durchfall, während trockene Heizungsluft Schleimhäute belastet und Infekte begünstigt. Das Konzept von PetYu®: Mit natürlichen, wissenschaftlich geprüften Inhaltsstoffen dort ansetzen, wo Stress seine Spuren hinterlässt – im Mikrobiom, in der Maulflora und in den Gelenken. So werden Verdauung, Immunsystem und Beweglichkeit sanft, aber gezielt unterstützt, ohne Medikamente oder unnötige chemische Zusätze.

Drei Produkte, ein Ziel: Mehr Stabilität in der Winterzeit

1. Verdauung+ – Ruhe im Magen, Stärke im Immunsystem

PetYu® Verdauung+ basiert auf EPICOR®, einem klinisch geprüften Postbiotikum aus der Humanmedizin mit mehr als einem Dutzend Studien. Es unterstützt den Aufbau einer stabilen Darmflora, verbessert die Kotkonsistenz und hilft, das Immunsystem widerstandsfähig zu halten – ideal bei Festtagsstress, Futterwechsel, nach Antibiotika oder bei empfindlichen Mägen. https://petyu.de/products/verdauung

2. Mundhygiene+ – Maulflora stärken, Atem verbessern

Mit einer Kombination aus Yucca schidigera und Klinoptilolith unterstützt Mundhygiene+ die natürliche Maulflora und kann die Bildung von Zahnstein und Mundgeruch reduzieren. Gerade im Winter, wenn Tiere mehr Zeit in Innenräumen verbringen und trockene Luft die Schleimhäute reizt, sorgt ein gesundes Maul für mehr Wohlbefinden – und für einen frischen Atem beim Kuscheln unter dem Weihnachtsbaum. https://petyu.de/products/mundhygiene

3. Gelenke+ – Beweglichkeit erhalten, auch bei Kälte

Glucosamin, MSM, Kollagen Typ II und Curcuma-Extrakt bilden in PetYu® Gelenke+ eine kraftvolle Kombination für Knorpel, Sehnen und Bindegewebe. Die Rezeptur kann Steifigkeit reduzieren, die Mobilität verbessern und älteren oder empfindlichen Tieren helfen, trotz Kälte und weniger Bewegung aktiv zu bleiben – als logische Fortführung des PetYu®-Ansatzes, der Beweglichkeit und Lebensfreude bis ins Alter erhalten will. https://petyu.de/products/gelenke

„Weihnachten bedeutet Nähe – und wir sorgen dafür, dass Tiere sie genießen können“

„Viele Halter:innen merken erst, wie sensibel ihre Tiere reagieren, wenn Verdauung, Verhalten oder Immunsystem aus dem Gleichgewicht geraten“, so Vettese. „Mit Verdauung+, Mundhygiene+ und Gelenke+ geben wir ihnen Werkzeuge an die Hand, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen – ein Löffel Pulver am Tag, dafür spürbar mehr Ruhe, Stabilität und Beweglichkeit.“

Einfach dosiert, wissenschaftlich entwickelt, konsequent natürlich

Alle PetYu®-Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Tierärzt:innen und Wissenschaftler:innen entwickelt und in Deutschland hergestellt. Sie kommen ohne Zucker, Füllstoffe oder künstliche Zusätze aus und werden als Pulver einfach täglich über das Futter gegeben – für Hunde und Katzen aller Größen, vom sensiblen Wohnungstiger bis zum aktiven Familienhund.

Eine Dose Verdauung+, Mundhygiene+ oder Gelenke+ kostet 34,95 Euro und reicht – je nach Tiergröße – für mehrere Wochen. Der Versand erfolgt zur Zeit kostenfrei, erhältlich sind alle Produkte exklusiv im Online-Shop unter petyu.de

Weihnachtsangebot: Dreierpackung als Geschenk-Set für Tierfreunde

Für die Winter- und Weihnachtszeit bietet PetYu® ein limitiertes Geschenk-Set aus allen drei Produkten – Verdauung+, Mundhygiene+ und Gelenke+ – als praktische Dreierpackung plus Snack an. Das Set eignet sich ideal als Weihnachtsgeschenk für Tierhalter:innen, die ihren Hunden und Katzen Stabilität für Darm, Immunsystem, Maulgesundheit und Beweglichkeit schenken möchten. Die Dreierpackung ist exklusiv im Online-Shop unter petyu.de erhältlich und umfasst jeweils eine Dose Verdauung+, Mundhygiene+ und Gelenke+ plus ein Snack.

Je nach Tiergröße reicht das Set für mehrere Wochen Unterstützung und verbindet damit sinnvolles Gesundheitsmanagement mit einer aufmerksamkeitsstarken Geschenkidee für die Festtage.

Über PetYu®

PetYu® ist die innovative deutsche Premium-Marke für Ergänzungsfuttermittel, gegründet mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte, natürliche Tiergesundheit einfach verfügbar zu machen. Die Produkte basieren auf klinisch geprüften Wirkstoffen wie EPICOR® sowie modernen Gelenknährstoffen und sind darauf ausgelegt, das Leben von Mensch und Tier „gemeinsam länger & gesünder“ zu gestalten – im Alltag, im Winter und weit darüber hinaus.

