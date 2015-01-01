Zwei Stimmen, ein Gefühl: Duett-Lesungen im Aufwind

„Götter von Vegas“ von USA-Today-Bestsellerautorin Sienna Snow erscheint erstmals als konsequent inszenierte Duett-Produktion

Ein Hörbuch, ein_e Sprecher_in – dieses Prinzip galt lange als Standard der Branche. Doch zunehmend setzt sich eine neue Erzählform durch: die sogenannte Duett-Lesung. Dabei übernehmen zwei Sprecher*innen klar getrennte Rollen innerhalb der Geschichte – eine Stimme für die weibliche, eine für die männliche Perspektive.

Im Unterschied zu klassischen Mehrsprecher-Produktionen, bei denen ein_e Sprecher_in mehrere Figuren interpretiert und Dialoge mit verstellter Stimme wiedergibt, folgt die Duett-Lesung einer konsequent dialogischen Logik: Jede Figur wird ausschließlich von „ihrer“ Stimme gesprochen. Treffen die Protagonist*innen aufeinander, entstehen echte Wechsel im Dialog – unmittelbar, dynamisch und nah an der Wahrnehmung eines Hörspiels.

International gilt dieses Format bereits als eine der spannendsten Entwicklungen im Hörbuchbereich. Penguin Random House Audio US bezeichnet Duett-Produktionen als „one of the hottest trends in audiobooks“ (Penguin Random House Audio, „Shall We Duet?“, 2023). Auch Audible US beobachtet eine stetig wachsende Nachfrage nach mehrstimmigen Inszenierungen: „Excitement around multicast performances … keeps growing“ (Audible Blog, „Best Dual & Duet Narration Audiobooks“, 2022) – insbesondere im Romance- und New-Adult-Segment.

Auch im deutschsprachigen Markt sind Produktionen mit zwei Stimmen kein völliges Novum – bislang wurden sie jedoch selten als eigenständige Erzählform hervorgehoben. Mit der Veröffentlichung der dreibändigen Reihe „Götter von Vegas“ der USA-Today-Bestsellerautorin Sienna Snow wird das Duett-Format nun programmatisch in den Fokus gerückt.

Produziert wurden die Hörbücher im Leipziger buchfunk.studio, einem langjährigen Partner in der Hörbuchproduktion mit umfassender Erfahrung in der Umsetzung hochwertiger Audioformate. Das Studio begleitet Produktionen von der Aufnahme bis zur Postproduktion und entwickelt dabei kontinuierlich neue technische und kreative Ansätze.

„Die Herausforderung, zwei Stimmen in einen fließenden, organischen Dialog zu bringen, war für uns die perfekte Gelegenheit, unsere technischen Prozesse zu verfeinern. Im Zuge dessen konnten wir neue, spezialisierte Workflows entwickeln, die sowohl die Aufnahmeleitung als auch die Postproduktion effizienter und kreativer gestalten. Wir freuen uns, gemeinsam mit Audio to Go neue Wege in der Audio-Produktion zu gehen und sind stolz auf das Ergebnis dieser Zusammenarbeit.“

Den Auftakt bildet „Meister der Sünde“, gesprochen von Ninja Gato und Konrad Krüger: Persephone Kipos, die perfekte Erbin, trifft auf Hagen Lykaios, das dunkle Herz von Las Vegas. Was als kalkuliertes Bündnis beginnt, entwickelt sich zu einer explosiven Verbindung aus verbotener Anziehung, alten Gefühlen und gefährlichen Wahrheiten.

In „Meister der Spiele“, interpretiert von Franka Böhm und Alexander Kalff, kehrt Amelia Thanos nach Las Vegas zurück – und steht plötzlich wieder Pierce Lykaios gegenüber. Zwischen ihnen: ein Geheimnis, das alles verändert.

„Meister der Rache“, gelesen von Lydia Herms und Florian Schmidtke, führt schließlich zwei Gegner auf Augenhöhe zusammen: Henna Anthony und Zacharias Lykaios. Ein Machtkampf zwischen Kontrolle und Verlangen – im Business wie im Privaten – bei dem jede Entscheidung Konsequenzen hat.

Alle drei Produktionen nutzen die Möglichkeiten der Duett-Lesung konsequent: Dialoge entstehen im direkten Wechsel zwischen den Stimmen, Perspektiven werden nicht nur erzählt, sondern hörbar gemacht. So entsteht eine Erzählform, die klassische Lesung und Hörspiel miteinander verbindet – und dem Publikum ein besonders unmittelbares Hörerlebnis bietet.

Die Hörbücher erscheinen auf allen gängigen Plattformen, darunter Audible, BookBeat, Spotify, Apple Books, Thalia.de, Hugendubel.de, Storytel, Nextory, Deezer, YouTube Music, Google Play Books, Tidal und Qobuz.

Veröffentlichungstermine:

Band 1 „Meister der Sünde“ – 15. Mai 2026

Band 2 „Meister der Spiele“ – 5. Juni 2026

Band 3 „Meister der Rache“ – 3. Juli 2026

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