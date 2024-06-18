SendSeven aus Augsburg startet DSGVO-konforme Plattform für Omnichannel Kundenservice und Marketing

Augsburger Tech-Start-up startet Omnichannel-Plattform für den Mittelstand. Acht Kanäle DSGVO-konform vereint: WhatsApp, SMS, E-Mail, Instagram, Messenger, Live Chat, Telegram und Browser Push.

Augsburg, 29. April 2026 “ Die SendSeven GmbH startet ihre Plattform für Omnichannel Kundenservice und Marketing für den Mittelstand. WhatsApp, SMS, E-Mail, Instagram, Messenger, Live Chat und Telegram laufen in einem Posteingang zusammen, Browser Push ergänzt das Set für ausgehende Kampagnen. Newsletter und Kampagnen gehen raus, Service-Anfragen und Reaktionen darauf kommen rein. Alles in einer Oberfläche, alles auf derselben Kontaktbasis. Pakete starten bei 9 Euro im Monat und enthalten ein Inklusivvolumen für Nachrichten und KI-Abfragen. Größere Pakete senken den Preis pro Nachricht und pro KI-Abfrage spürbar. Gebühren pro Nutzer fallen nicht an. Das Augsburger Unternehmen wurde Anfang des Jahres gegründet, mit einem klaren Anliegen: Was ein Konzern an Kundenkommunikation kann, soll auch ein Autohaus, eine Apotheke oder ein Online-Shop können. Ohne Pro-Nutzer-Lizenzen, ohne fünf parallele Tools.

Kundenservice ohne App- und Tab-Wechsel

Im Schnitt nutzen mittelständische Kundendienste heute drei bis fünf Messaging- und Mailkanäle parallel. Die einzelnen Tools sind dabei nicht miteinander verknüpft. Eine Anfrage startet morgens per E-Mail, geht mittags in WhatsApp weiter und endet abends in einer Instagram-DM. Drei Kanäle, drei Tools, drei offene Tabs. Die Folge sind Informationsverlust, doppelte Arbeit und frustrierte Kunden. Besonders der rechtskonforme Einsatz von WhatsApp im Team wirft technische und juristische Fragen auf.

Genau hier setzt SendSeven an. Die Plattform führt alle Nachrichtenverläufe in einer zentralen Oberfläche zusammen. Mitarbeiter sehen den kompletten Verlauf eines Kunden auf einen Blick, unabhängig davon, über welchen Kanal er gerade schreibt. Die Kundschaft erwartet Antwort dort, wo sie fragt, nicht dort, wo es dem Unternehmen passt.

Kundensupport-Software und Omnichannel Marketing aus einer Plattform

Das zweite Argument der Gründer richtet sich gegen das gängige Preismodell im Markt. Die meisten Wettbewerber rechnen pro Nutzer und Monat ab, oft im zweistelligen bis dreistelligen Bereich pro Nutzer. Für ein Handwerksunternehmen mit zehn Mitarbeitern, die alle gelegentlich auf Kundenanfragen reagieren, summiert sich das schnell auf vierstellige Monatsbeträge. Die Folge in der Praxis: Software wird rationiert. Nicht jeder bekommt einen Zugang. Antworten dauern länger.

SendSeven verzichtet auf Gebühren pro Nutzer. Pakete starten bei 9 Euro im Monat und enthalten ein Inklusivvolumen für Nachrichten und KI-Abfragen. Jeder Mitarbeiter im Team bekommt einen Zugang, ohne Aufpreis. Eingehende Nachrichten sind kostenfrei, Kontakte unbegrenzt.

Neben dem Tagesgeschäft im Kundenservice nutzen Unternehmen dieselbe Plattform für Omnichannel Marketing: Newsletter, Produktankündigungen und Kampagnen laufen über denselben Kanalmix, über den auch Service-Anfragen beantwortet werden.

_“Service und Marketing laufen über dieselben Kanäle. Verkauft werden zwei Tools mit Pro-Nutzer-Lizenzen. Software-Logik aus den Neunzigern. SendSeven ist die Plattform, die wir uns vor zehn Jahren gewünscht hätten: eine Kommunikationslösung, ein Preis pro Nachricht. Nicht für Amazon. Aber für 95 Prozent des deutschen Mittelstands.“_

_Bosko Babovic, CEO der SendSeven GmbH_

DSGVO-konforme KI aus Europa: Agenten, MCP und Live-Übersetzung

KI-Agent und Antwortvorschläge. Für wiederkehrende Anfragen lässt sich ein KI-Agent dem Team vorschalten. Er beantwortet Standardanfragen rund um die Uhr und übergibt nur komplexe Fälle an Mitarbeiter. Zusätzlich liefert SendSeven Ticket-Zusammenfassungen und Antwortvorschläge dort, wo sie Mitarbeiter messbar entlasten.

MCP-Unterstützung als einer der ersten DACH-Anbieter. Die Plattform unterstützt das Model Context Protocol (MCP), über das externe KI-Agenten wie Claude oder ChatGPT direkt mit dem Posteingang arbeiten können. Unternehmen automatisieren ihren Support damit, ohne die Kontrolle über ihre Daten abzugeben.

Live-Übersetzung für mehrsprachige Kundschaft. SendSeven übersetzt eingehende Nachrichten optional in die Sprache des Mitarbeiters. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet, damit PINs oder persönliche Daten nicht versehentlich durch ein KI-System laufen.

Gehostet wird in Deutschland, der Auftragsverarbeitungsvertrag liegt auf Deutsch und Englisch bereit.

_“Datenhoheit ist für uns nicht verhandelbar. Die KI-Modelle laufen in europäischen Rechenzentren, Kundendaten werden nicht zum Training verwendet. Und wir setzen KI bewusst dort ein, wo sie Mitarbeiter messbar entlastet: Ticket-Zusammenfassungen, Antwortvorschläge, optionale Live-Übersetzung. Nicht überall, nur weil es gerade ein Trendthema ist und gut klingt.“_

_Kai Viertel, Geschäftsführer der SendSeven GmbH_

Hinter SendSeven steht ein eingespieltes Team aus der europäischen Messaging-Branche. Seit 1. April 2026 führt eine dreiköpfige Geschäftsführung das Unternehmen: CEO Bosko Babovic (zuvor eCircle, Mapp Digital, MessengerPeople, Sinch), Mitgründer Max (Mitgründer von WhatsBroadcast, später MessengerPeople und Sinch) und CMO Kai Viertel (zuvor ProSiebenSat.1, fischerAppelt, MessengerPeople, Sinch).

Interessierte Unternehmen können SendSeven unter sendseven.com/de 14 Tage kostenlos mit allen Funktionen testen.

Über SendSeven

Die SendSeven GmbH mit Sitz in Augsburg betreibt eine DSGVO-konforme Kundenkommunikations-Plattform für Marketing und Kundenservice. Sieben Kanäle (WhatsApp, SMS, E-Mail, Instagram, Messenger, Live Chat, Telegram) laufen in einem Posteingang zusammen, Browser Push ergänzt das Set für ausgehende Kampagnen. Das Unternehmen richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen im DACH-Raum sowie an Entwicklerteams, die Messaging-Funktionen per API in eigene Produkte einbinden. Gehostet wird in Deutschland.

Mehr Informationen auf sendseven.com.

Pressekontakt

Kai Viertel

Geschäftsführer

SendSeven GmbH

presse@sendseven.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SendSeven GmbH

Herr Kai Viertel

Werner-Haas-Straße 8

Augsburg 86153

Deutschland

fon ..: 0821 78988853

web ..: https://sendseven.com/

email : presse@sendseven.com

Die SendSeven GmbH mit Sitz in Augsburg betreibt eine DSGVO-konforme Kundenkommunikations-Plattform für Marketing und Kundenservice. Sieben Kanäle (WhatsApp, SMS, E-Mail, Instagram, Messenger, Live Chat, Telegram) laufen in einem Posteingang zusammen, Browser Push ergänzt das Set für ausgehende Kampagnen. Das Unternehmen richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen im DACH-Raum sowie an Entwicklerteams, die Messaging-Funktionen per API in eigene Produkte einbinden. Gehostet wird in Deutschland.

Mehr Informationen auf sendseven.com.

Pressekontakt:

SendSeven GmbH

Herr Kai Viertel

Werner-Haas-Straße 8

86153 Augsburg

fon ..: 0821 78988853

email : presse@sendseven.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bis zu welcher Temperatur funktioniert eine Luftwärmepumpe? Erbschaften richtig bewerten: Schmuck, Tafelsilber, Uhren und Münzen oft wertvoller als gedacht