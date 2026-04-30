VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey startet neue Website für persönliche, digitale Versicherungsberatung

VVK Versicherungsmakler startet neue Website: Kunden finden jetzt schneller Informationen zu Versicherungen, Zusatzschutz und persönlicher Beratung durch Jürgen Kanabey.

Hameln, 30. April 2026 – VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey präsentiert sich ab sofort mit einer neuen Website unter www.vvk-versicherungsmakler.de

. Der neue Internetauftritt bietet Privatkunden und Unternehmen einen klaren Überblick über die Beratungsleistungen von Versicherungsmakler Jürgen Kanabey und stellt die kundenorientierte, digitale und transparente Betreuung in den Mittelpunkt.

Im Fokus der neuen Website stehen insbesondere Krankenzusatzversicherungen, darunter Zahnzusatzversicherungen, Krankenhaus-Zusatzversicherungen sowie ambulante Zusatzversicherungen. Ergänzend informiert die Website über weitere Versicherungsbereiche wie Sach- und Kfz-Versicherungen, Gewerbeversicherungen, Berufsunfähigkeitsabsicherung, betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersversorgung und private Vorsorge.

Jürgen Kanabey ist seit 1989 als Versicherungsmakler tätig und betreut Kunden überregional – überwiegend digital. Die Beratung erfolgt flexibel per Telefon, E-Mail, Videocall oder WhatsApp. Damit richtet sich VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen, die Wert auf verständliche Erklärungen, unabhängige Vergleiche und persönliche Betreuung legen.

„Als Versicherungsmakler arbeite ich ausschließlich im Auftrag meiner Kunden – nicht für eine bestimmte Versicherungsgesellschaft. Mein Ziel ist es, passende Lösungen zu finden, statt unnötige Produkte zu verkaufen“, erklärt Jürgen Kanabey.

Die neue Website wurde bewusst übersichtlich aufgebaut. Besucher finden schnell Informationen zu den einzelnen Leistungsbereichen, häufig gestellte Fragen sowie direkte Kontaktmöglichkeiten. Besonders wichtig ist dabei der einfache Zugang zur Beratung: Interessenten können online eine Anfrage stellen, bestehende Verträge prüfen lassen oder gezielt einen Versicherungsvergleich anfordern.

Ergänzt wird das Angebot durch einen eigenen Ratgeberbereich. Dort werden zentrale Fragen rund um relevante Themen und neue Entwicklungen verständlich erklärt. Die Inhalte sollen Verbrauchern helfen, typische Fragen besser einzuordnen und sich einen ersten Überblick über wichtige Aspekte der verschiedenen Versicherungsbereiche zu verschaffen.

Mit dem neuen Online-Auftritt stärkt VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey seine digitale Erreichbarkeit und macht die Beratung für Kunden einfacher zugänglich – unabhängig davon, ob sie aus Hameln, der Region oder einem anderen Teil Deutschlands kommen.

Über VVK Versicherungsmakler

VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey hat seinen Sitz in Hameln. Seit 1989 ist er als Versicherungsmakler tätig und unterstützt Privatpersonen sowie Unternehmen bei der Auswahl passender Versicherungslösungen. Der Schwerpunkt liegt auf kundenorientierter, transparenter und verständlicher Beratung. Zu den Leistungsbereichen zählen unter anderem Krankenzusatzversicherungen, betriebliche Krankenversicherung, Sachversicherungen, Gewerbeversicherungen, Berufsunfähigkeitsabsicherung und Altersvorsorge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey

Herr Jürgen Kanabey

Hefehof 8

31785 Hameln

Deutschland

fon ..: 05151 913 66 50

web ..: http://www.vvk-versicherungsmakler.de

email : kontakt@vvk-versicherungsmakler.de

Der Internetauftritt von VVK Versicherungsmakler Jürgen Kanabey, bietet Privatkunden und Unternehmen einen klaren Überblick über die Beratungsleistungen und stellt die kundenorientierte, digitale und transparente Betreuung in den Mittelpunkt.

Im Fokus stehen insbesondere Krankenzusatzversicherungen, darunter Zahnzusatzversicherungen, Krankenhaus-Zusatzversicherungen sowie ambulante Zusatzversicherungen. Ergänzend wird über weitere Versicherungsbereiche wie Sach- und Kfz-Versicherungen, Gewerbeversicherungen, Berufsunfähigkeitsabsicherung, betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersversorgung und private Vorsorge informiert.

Pressekontakt:

Zenu Media

Herr Sven Siepmann

Seitenstettengasse 5/37

1010 Wien

fon ..: +43 677 630 903 30

web ..: https://www.ze.nu

email : info@ze.nu

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