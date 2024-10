Silvester-Dinner 2024 im Landhaus Blum incl. Silvester Party – jetzt reservieren

Ist 2024 angesichts der vielen Krisen wirklich ein Jahr zum Feiern? Unbedingt, denn dieses Jahr zeigt, dass wir lernen müssen, die Momente des Genießens und Feierns auch zu nutzen – Lebe den Moment

Umkirch, 23.10.2024 – Der Höhepunkt des Jahres ist auch gleichzeitig der krönende Abschluss

Zum Jahreswechsel einmal loslassen und einen unvergesslichen Abend mit einem Silvester-Dinner und einer Silvester-Party genießen.

Im Heuboden kommen heuer wieder Gäste zusammen, die das hochwertige Ambiente einer Silvester-Party zu schätzen wissen. Bereits in den vergangenen Jahren reisten Besucher aus dem benachbarten Umland und teils aus ganz Deutschland an, um sich beim Silvester-Dinner verköstigen zu lassen. Kein Wunder, es gibt im Heuboden gleich vier Optionen den letzten Abend im Jahr mit Familie und Freunden freudig ausklingen zu lassen.

Silvester-Dinner im Restaurant Landhaus Blum

Ab 18.00 Uhr begrüßt Sie der Staff des Restaurants Landhaus Blum herzlich zu einem edlen Genuss. Unter musikalischer Begleitung serviert Ihnen die Bedienung ein außergewöhnliches Menü, welches vom Spitzenkoch des Hauses extra zu diesem Anlass kreiert wurde. Die Küche verarbeitet die besten Zutaten, um Ihren Gaumen zu verwöhnen. Nach dem 4-Gänge-Menü, welches ab 19.00 Uhr serviert wird, erhalten Sie Zutritt zu den Dancing Clubs im Heuboden. Dort legen auserwählte Musiker auf und sorgen für die passenden Rhythmen, damit die Silvester-Party in Schwung kommt.

Silvester-Buffet im Club Tanz Tenne

Sie möchten den Abend mit Freunden locker angehen und wünschen Abwechslung? Statt Silvester-Dinner bevorzugen Sie kalte Häppchen für einen leichten Genuss? Das Club-Buffet startet um 20.00 Uhr, eine halbe Stunde zuvor öffnet der Club seine Tür. Sichern Sie sich rechtzeitig einen Sitzplatz für dieses spaßige Event im Heuboden, welches Jahr für Jahr gute Laune und eine ausgelassene Stimmung erzeugt. Bedienen Sie sich nach Belieben am Buffet, genießen die Silvester-Klänge.

Silvester-Feinschmecker-Buffet im Club Geldermann

Im Heuboden ist ausreichend Platz für alle, die eine Silvester-Party wollen, ohne sie zu organisieren. Sparen Sie sich den Stress und Einkäufe, um Gäste in Ihren Wohnräumen zu empfangen, zu bewirten und anschließend das entstandene Chaos zu beseitigen. Laden Sie Angehörige und Freunde ein, indem Sie den Link des gewünschten Lokals für die Silvester-Party im Heuboden weiterleiten. Sichern Sie sich schnell Tickets für ein Silvester-Dinner oder Silvester-Buffet.

Silvester-Musik-Buffet im Club Musikstadl

Richtig zünftig geht es am Silvester-Buffet im Musikstadl zu. Mit einer Mischung aus regionalen Musikern und nationalen sowie internationalen Klängen kommt Wies’n-Stimmung zu Silvester auf. Lachen, Tanzen, Feiern, all dies ist im Heuboden während der Silvester-Party erwünscht. Am zünftigen Buffet erwarten Sie regionale Spezialitäten. Schalten Sie die Nachrichten aus und erholen sich von einem ereignisreichen Jahr. Sowohl das Silvester-Dinner als auch die Silvester-Party stehen für einen hoffnungsvollen und erfolgreichen Jahreswechsel und der Heuboden wünscht ein friedliches Beisammensein.

Im Herbst noch nichts vor? Aufwärmen auf der Heuboden Wies’n

Ein Tipp, wer vorher bereits richtig feiern möchte. Am 21. September 2024 finden die Heuboden Wies’n statt. Schnell Karten sichern und eines der schönsten Volksfeste im Heuboden genießen.

https://www.heuboden.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

