Golfurlaub im Breisgau incl. passendem Golfhotel in Freiburg

Entspannter Golfurlaub auf höchstem Niveau, davon träumen im Moment viele. Wo lässt sich ein solcher Urlaub verbringen, ohne dass man nach der Rückkehr in Quarantäne muss?

02.02.2021 – Das schönste Hobby der Welt im angemessenen Hotel

Golfen wird immer beliebter. Die Bewegung an der frischen Luft und die eindrucksvollen Panoramen vieler Golfanlagen reizen sowohl Neueinsteiger als auch Golfprofis. Dabei geht der Trend insbesondere in Richtung Golfurlaub. Fans des Golfsports lieben die Abwechslung. So verbinden sie gerne den Besuch verschiedener Golfplätze mit einem erholsamen Hotelaufenthalt. Ideale Bedingungen für abwechslungsreiche und gleichzeitig entspannte Golf-Ferien bietet die Region rund um Freiburg. Hier erwarten die Gäste top gepflegte Golfanlagen, die keine Wünsche offen lassen.

Die schönsten Golfplätze im Breisgau

Golf spielen inmitten in der malerischen Landschaftskulisse des Schwarzwaldes ist ein Sport- und Naturerlebnis für alle Sinne. Vor den Toren Freiburgs erwarten exklusive Golfanlagen in einer einzigartigen Lage ihre Besucher.

Golfpark Breisgau – unverwechselbare Aussichten

In einer bevorzugten Lage inmitten alter Rebstöcke bieten raffiniert ausgeklügelte Grüns mit leichten Höhenunterschieden und trickreichen Wasserhindernissen jede Menge Abwechslung beim Golfen. Dazu genießen Golfliebhaber von Bahn zu Bahn immer wieder atemberaubende Ausblicke auf die malerischen Höhenzüge des Schwarzwalds.

Freiburger Golfclub – golfen im Park

Nur wenige Kilometer östlich von Freiburg besticht die gepflegte 18-Loch Golfanlage besonders durch ihren beschaulichen, parkähnlichen Charakter. Ein traumhafter alter Baumbestand sorgt auf den von Wasserläufen durchzogenen Greens immer wieder für angenehme Schattenbereiche.

Golf Club Schönau – gepflegte Fairways in der „Himmlischen Hölle“

In einem der schönsten Täler der Region, nur 23 km vom Zentrum Freiburgs, erstreckt sich die idyllische Golfanlage entlang eines romantischen Wildbaches. Der hübsch angelegte Golfclub am Fuße des Belchens verfügt neben einem 9-Loch Platz auch noch einen öffentlichen 6-Loch-Kurzplatz für Golfeinsteiger.

Golfclub Gütermann – Idylle unterm Kandel

Am Fuße des Kandel erwartet den Besucher ein zauberhafter 9-Loch-Platz aus dem Jahre 1924. Die historische Anlage wurde inzwischen grundsaniert aber zieht die meisten Golfer immer noch wegen seiner wildromantischen Bächlein, den hübschen Teichanlagen und dem uralten Baumbestand in ihren Bann.

Golfurlaub im Heuboden Golfhotel Freiburg

Als ideale Location für einen rundum perfekten Golfurlaub im Breisgau bietet sich das Heuboden-Golfhotel Freiburg an. Das ansprechende, im mediterranen Stil eingerichtete Landhaus Blum bietet allen erdenklichen Komfort für Golfer, die sich einen entspannten Urlaub oder einige Tage Golf-Auszeit in herrlicher Umgebung gönnen möchten.

Nach dem Golfen genießen die Gäste in den hochwertig ausgestatteten Zimmern des 4-Sterne-Hotels Entspannung pur. In den großzügigen Zimmern mit ihren begehbaren Duschen kann man sich in Ruhe frisch machen, bevor man sich im Hotelrestaurant Landhaus Blum mit köstlichen badischen und saisonalen Spezialitäten kulinarisch verwöhnen lässt. Das Heuboden-Golfhotel Freiburg bietet auch spezielle Golf Safaris an, die die beliebtesten Golfanlagen der Region beinhalten.

Wer am Abend noch etwas kurzweilige Unterhaltung sucht, der ist im Heuboden Golfhotel Freiburg ebenso bestens aufgehoben. Nach einem kühlen Drink an der stilvollen Cocktailbar, laden die Heuboden Dancing Clubs zum Tanzen, Feiern und Genießen ein. Hier kann man den Tag in entspannter Atmosphäre nach Herzenslust ausklingen lassen.

