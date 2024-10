Gold- und Silbermünzen – gesammelt oder gefunden

Manchmal werden wertvolle Münzen versteckt, manchmal angesammelt.

Eine einzigartige Münzsammlung hat der dänische Butterfabrikant Lars Emil Bruun hinterlassen. 100 Jahre durfte sie laut Bruuns Testament nicht verkauft werden, nun ist diese Zeit abgelaufen. Der Versicherungswert soll etwa 67 Millionen Euro betragen. In dieser vermutlich wertvollsten Münzsammlung, die jemals auf den Markt kam, befindet sich auch ein Nobel von 1496 mit einem geschätzten Wert von 600.000 Euro. Noch jung begann Brunn (1852-1923) mit dem Sammeln von Münzen und so kam in mehr als 60 Jahren eine stattliche Sammlung von 20.000 Münzen aus Dänemark und anderen skandinavischen Ländern zusammen.

Die Versteigerung aller Münzen, die mehrere Unikate enthält, dürfte sich über Jahre hinziehen. Mussten die Erben auch lange warten, so winkt jetzt ein Vermögen. Da kann man den Werterhalt beziehungsweise den Wertzuwachs den Münzen nicht absprechen. Oft sind die antiken Schätze der einzige Beweis für ein bestimmtes historisches Ereignis oder die Existenz eines Herrschers. Manchmal werden seltene versteckte Münzschätze gefunden, manchmal von Sondengängern. So konnte jüngst ein lizenzierter Sondengänger fast 3.000 Münzen aus der Römerzeit im deutschen Bergland im Westerwald entdecken.

Anders als bei Bruun weiß man nicht, warum oder wie die Münzen dort gelandet sind. Es sind sogenannte Antoniniani, antike römische Silbermünzen, die um 214 nach Christus offizielles Zahlungsmittel im römischen Reich waren. Münzschätze werden auch manchmal bei Bauarbeiten entdeckt oder auf Inseln, wo man sie versteckte, um sie vor Feinden zu schützen. Gold- und Silberpreis befinden sich im Aufwärtstrend, Münzen gewinnen an Wert und auch die Edelmetalle der Bergbauunternehmen im Boden werden wertvoller.

Gold und Silber besitzt Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – in seinem Panuco-Projekt in Mexiko. Die Bohrungen ergaben zuletzt wieder hervorragende Gold- und Silbergehalte.

Auch Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist in Mexiko, zudem in Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste unterwegs. Es handelt sich um einen erfolgreichen Gold- und Silberproduzenten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silvester-Dinner 2024 im Landhaus Blum incl. Silvester Party – jetzt reservieren