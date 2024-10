Auch beim Silber gibt es saisonale Muster

Saisonale Gegebenheiten können für Anleger Trends aufdecken und helfen gute Monate für Investments zu identifizieren.

Mithilfe historischer Daten kann die Silber-Saisonalität ergründet werden. Betrachtet man die letzten 52 Jahre, so ist ein stark steigender Aufwärtstrend von Januar bis März festzustellen. Um den Juni herum befindet sich der Silberpreis dann in der Regel in einer Schwächephase. Von Juli bis September setzt dann eine Preiserholung ein, während von Oktober bis Dezember der Preis normalerweise relativ stabil ist, es also nach Konsolidierung aussieht. Höhepunkte sind also meist März und September.

Von 1986 bis 2016 zeigt sich ein ähnliches Bild. Wieder ist von Januar bis März der Preis hoch, wohl da Industrie- und Investitionsbereiche für eine gestiegene Nachfrage sorgen. Es folgen der Rückgang zur Jahresmitte und dann in der zweiten Jahreshälfte fehlt ein konstantes Muster. Wie sah es nun 2005 bis 2024 aus? Januar und Oktober waren wieder die starken Silbermonate. Februar, Mai und Juli zeigen im Vergleich zu den zuvor besprochenen Zeitintervallen mehr gemischte Ergebnisse. Es wirkten Währungsschwankungen, geopolitische Ereignisse oder auch die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten. Vergleicht man diese Zeitintervalle mit dem Zeitraum von 2020 bis 2024, dann zeigt sich, dass in den letzten Jahren April, Oktober und Dezember für den Silberpreis sehr gute Monate waren.

Weniger positiv waren Februar, Juni und September. Insgesamt sollten langfristige historische Daten zusammen mit aktuellen Trends betrachtet werden, denn Veränderungen in der Performance des Silberpreises gibt es. Gefragt ist Anpassungsfähigkeit der Anleger, wobei globale Wirtschaftsbedingungen, geldpolitische Spannungen und die industrielle Nachfrage auch wirken. Besonderes Augenmerk könnte man auf den kommenden April legen. Da der Preis des Edelmetalls dann deutlich steigen könnte. Um Silber kümmern sich MAG Silver und Endeavour Silver.

MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko beteiligt (44 Prozent, Fresnillo 56 Prozent). Die Aufbereitungsraten sowie außergewöhnliche Erzgehalte sprechen für sich.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen mittelgroßen Silberproduzenten mit Silberprojekten in Mexiko, in Nevada und in Chile.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Standort der Kunstmesse Zürich in 2025 30 Jahre Acquarello: Deutschlands bester Italiener feiert sein 30-jähriges Jubiläum!