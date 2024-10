Neuer Standort der Kunstmesse Zürich in 2025

Die 27. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH findet vom 23. bis 25. Mai 2025 wieder in der imposanten historischen Giessereihalle Puls 5 in Zürich statt.

ART INTERNATIONAL ZURICH 2025

27. Messe für zeitgenössische Kunst

23. – 25. Mai 2025

Puls 5 Zürich, Schweiz

27. Kunstmesse im Mai 2025: www.art-zurich.com/2025

KURZINFO

27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Puls 5 (Giessereihalle) Zürich, 23. – 25. Mai 2025: Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-20 Uhr, So. 10-18 Uhr (Tageskarte 20 Fr./10 Fr.) / Vernissage am Fr. 18-21 Uhr (30 Fr.) / Vorverkauf: Ticketcorner.ch / Messe-Info: www.art-zurich.com

ANKÜNDIGUNG

Die Veranstalter freuen sich, den neuen Austragungsort der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH 2025 bekannt zu geben! Im 27. Jahr ihres Bestehens wird die Messe vom 23. bis 25. Mai wieder in der beeindruckenden historischen ehemaligen Giessereihalle Puls 5 in Zürich stattfinden.

Die Terminverschiebung (bisher im Oktober) ist eine Reaktion auf verschiedene logistische Herausforderungen sowie auf die steigende Nachfrage nach Ausstellungsfläche an der Messe. Die Halle Puls 5 hat sich in der Vergangenheit als Standort für Kunstmessen bewährt, die vom Publikum stets sehr gut angenommen wurden.

Die Organisatoren freuen sich auf eine bereichernde Veranstaltung für alle, die Kunst kaufen oder sich mit der Kunstwelt auseinandersetzen möchten, an einem dynamischen Ort, wo die Präsentation und der Handel mit zeitgenössischer Kunst Hand in Hand gehen mit der Förderung von Dialog und Networking.

BESCHREIBUNG

* ETABLIERTER KUNSTMARKT

Seit dem Jahr 1999 präsentiert die ART INTERNATIONAL ZURICH ein breites Spektrum moderner und zeitgenössischer Kunst. Als stilvolle Kunstmesse bietet sie einem anspruchsvollen Publikum nicht nur Präsentation und Handel, sondern auch die Möglichkeit zur Begegnung und zum Austausch.

Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH ist Kunstmarkt, Ausstellung, Handels- und Kommunikationsplattform. Die Veranstaltung fungiert als Treffpunkt für eine Vielzahl von Akteuren und Akteurinnen der Kunstwelt, darunter Galeristinnen und Galeristen, Sammlerinnen und Sammler, Händlerinnen und Händler, Kuratorinnen und Kuratoren, Künstlerinnen und Künstler sowie ein kunstinteressiertes Publikum.

Die Ausstellung präsentiert Werke aus sämtlichen Kunstgattungen, darunter Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie, sowie virtuelle Arbeiten. Die persönliche Begegnung steht im Mittelpunkt der Veranstaltung, denn die ART INTERNATIONAL ZURICH versteht sich als Entdeckermesse und Forum für den regen Austausch. Die Kunstmesse bietet exzellente Möglichkeiten für regionales und internationales Networking.

– FASZINIERENDES KUNSTERLEBNIS

Die 27. Ausgabe der ART INTERNATIONAL ZURICH stellt für alle, die Kunst erwerben oder sich für die Welt der Kunst interessieren, eine Bereicherung dar. Die Kunstmesse fungiert als Plattform für die Präsentation und den Handel mit zeitgenössischer Kunst. Des Weiteren wird ein Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefördert, ebenso wie die Bildung von Netzwerken.

Die ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine öffentliche Kunstmesse, welche in der dynamischen Metropole Zürich stattfindet. Die Messe präsentiert zeitgenössische Kunst aller Gattungen in unterschiedlichen Formaten und Preiskategorien in der geräumigen und lichtdurchfluteten historischen Giessereihalle PULS 5 im Trendquartier der Stadt.

Die Möglichkeit, im Rahmen von Gesprächen an den Messeständen mehr über die Kunstwerke und deren Entstehungsprozess zu erfahren, stellt eine besondere Gelegenheit dar, die es zu nutzen gilt. Für alle Beteiligten ist dies eine Bereicherung, die zur Dynamik und Vielfalt der Kunstwelt beiträgt.

AUSSTELLER

Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries: fineartdiscovery.com

VERANSTALTUNGSORT

Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse, 8005 Zürich, Schweiz

Tram 4, Halt Technopark (am Turbinenplatz)

Parkhäuser: Puls 5 / P West

Google-Maps: https://maps.app.goo.gl/1HZBATShqFtqYzxS7

Anreise: https://art-zurich.com/besuchen

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag, 23. Mai: 10:00 – 18:00 Uhr und 18:00 – 21:00 Uhr (Vernissage)

Samstag, 24. Mai: 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 25. Mai: 10:00 – 18:00 Uhr

EINTRITTSKARTEN

Tageskarte: CHF 20.- / Studenten: CHF 10.- / Vernissage: CHF 30.-

Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener) / Freier Eintritt für VIP-Karteninhaber

VORVERKAUF ab November 2025!

Tickets online kaufen: www.ticketcorner.ch/artist/art-international-zurich

Vorverkauf bei Ticketcorner (zzgl. Gebühren) unter der Nummer 0900 800 800 (CHF 1.19/min.), über www.ticketcorner.ch oder bei Die Schweizerische Post, Manor und Coop City sowie bei allen anderen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner.

ANREISE

Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen

Tram 4, Halt Technopark (am Turbinenplatz) / Parkhaus Puls 5 / Parkhaus P West

Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel: www.stadt-zuerich.ch/vbz und www.sbb.ch

Parken in Zürich: www.pls-zh.ch

KONTAKT

E-Mail: info@art-zurich.com

Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

Akkreditierung für Journalist*innen und Medienschaffende: www.art-zurich.com/dvip

MEDIENBEREICH

Medienressourcen und Pressematerialien: www.art-zurich.com/presse

27. Kunstmesse im Mai 2025: www.art-zurich.com/2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage „www.art-zurich.com“ honorarfrei auf Ihrer Website verwenden.

BB International Fine Arts (Schweiz) bietet neben der Organisation von Ausstellungen sowie Kunst- und Designmessen vielf ltige Dienstleistungen im Bereich Werbung und Marketing an. Gemeinsam mit Partnern hat BBIFA seit den 1980er Jahren zahlreiche anspruchsvolle Projekte realisiert.



Pressekontakt:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldpreis in Euro und US-Dollar auf neuem Allzeithoch Auch beim Silber gibt es saisonale Muster