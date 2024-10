Goldpreis in Euro und US-Dollar auf neuem Allzeithoch

Viele Faktoren spielen eine Rolle. Trotz des hohen Preises steigt die Attraktivität des Edelmetalls.

Der Euro schwächelt gerade, was dem Goldpreis in Euro zugute kommt. Dazu beigetragen hat sicher die gerade erfolgte dritte Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank. Eine weitere Zinssenkung könnte im Dezember folgen, da die Inflation im Euroraum zurückgeht und die Konjunkturdaten nicht die besten sind. In US-Dollar gerechnet hat der Goldpreis mit mehr als 2.700 US-Dollar je Unze ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht. Dies gelang, obwohl der US-Dollar aufgewertet hat, denn eigentlich sind sinkende Zinsen preistreibend für das edle Metall. Unsicherheiten dürften dem Goldpreis weiterhin zugute kommen. Auch wenn sich die Wirtschaft nach der globalen Pandemie bemüht hat aus Krisen zu lernen und sie zu meistern, sind doch wirtschaftliche Verwerfungen weiter zu erwarten. Denn hier wirken Faktoren wie der Klimawandel, Krisen, geopolitische Zergliederung sowie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als transformative Kräfte, die für Unsicherheiten sorgen.

In den USA könnte zudem die anstehende Präsidentschaftswahl und die mögliche Rückkehr Donald Trumps Aufruhr verursachen. Und zwar insofern, als mit Trump als Präsident die Inflation wieder ansteigen könnte. Schließlich will er erklärtermaßen bei den Zinsentscheidungen der Fed mitwirken. Der Blick bezüglich der Entwicklung des Goldpreises ist immer auch auf China gerichtet. Das Land rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von fünf Prozent. Nun will China seine Schulden stark erhöhen, sechs Billionen Yuan (rund 850 Milliarden US-Dollar) innerhalb von drei Jahren, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Diese Aktion sollte das Wachstum zumindest stabilisieren, damit auch Goldkäufe anheizen. Längerfristig sollten Anleger auch mit Goldunternehmen gut fahren. Da kämen GoldMining oder Tudor Gold in Frage.

Die Projekte von GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – enthalten Gold und Kupfer und liegen in Nord- und Südamerika. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich noch Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

Tudor Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ – besitzt in seinem Treaty Creek Projekt ebenfalls Gold und Kupfer. Neueste Untersuchungen ergaben bis zu fast elf Gramm Goldäquivalent je Tonne Gestein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

